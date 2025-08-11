Dauerhaft 5 Euro: Dieser 25-GB-Tarif macht Schluss mit Preiserhöhungen

Normalerweise sind Handytarif-Deals oft so gestrickt, dass sie im ersten Moment wie ein echter Volltreffer wirken – sich aber nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit als Kostenfalle entpuppen. Nach 24 Monaten heißt es dann meist: kündigen oder deutlich mehr zahlen. Dieses Mal sieht die Sache ganz anders aus. Bei Handyhelden hast du die Chance auf einen Tarif, der nicht nur zum Start, sondern dauerhaft unschlagbar günstig bleibt. Der Anbieter legt sich auf 4,99 Euro pro Monat – für immer, ganz egal, wie lange du den Vertrag nutzt, fest. Keine versteckten Preissprünge, kein Kleingedruckt-Trick – einfach dauerhaft günstig.

5-Euro-Tarif im Check: Das steckt drin

Aber was bekommst du für das vollmundige Versprechen? Denn 4,99 Euro sind nicht nur unter der Prämisse der dauerhaften Preisbindung, sondern auch so schon eine Ansage. Und tatsächlich reden wir hier nicht von einem Mini-Tarif, der nicht groß hervorstechen würde.

Nein, der Handytarif des Anbieters Handyhelden (der gerade auch mit dem billigsten Telekom-Netz-Tarif für Furore sorgt) ist ziemlich ordentlich ausgestattet. Die Tarifdaten auf einen Blick:

25 GB Datenvolumen im LTE/5G-Netz

O2-Netz (bis zu 50 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE, WLAN Call

flexibler Vertragsstart wählbar bei Rufnummernmitnahme

monatlich kündbar

Einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis

Monatlich 4,99 Euro Grundgebühr

Jetzt buchen

Darum ist das ein echter Tarif-Kracher

Nicht nur die Sache mit dem dauerhaft niedrigen Preis auch über die zwei Jahre Nutzung hinaus (nicht vergessen – der Tarif ist zu jeder Zeit zum nächsten Monat kündbar) macht den Tarif interessant. Der Vergleich zeigt eindeutig: Zu besseren Konditionen bekommst du gerade keinen Handyvertrag dieser Kragenweite. Andere 5-Euro-Tarife haben meist deutlich weniger Datenvolumen (in Ausnahmefällen gibt’s mal 20 GB).

Klar gibt es „verwandte“ Tarifaktionen – Sim24 wirbt gerade mit einem preislich identischen Konstrukt (4,99 Euro monatlich, 0 Euro Anschlusspreis). Hier ist einerseits eine Datenautomatik integriert (abwählbar) und andererseits gibt’s eben „nur“ 20 GB. Netzbetreiber ist 1&1 und zusätzlich erhöht sich die Grundgebühr nach 24 Monaten bei Nichtkündigung.

Eine andere Alternative ist Simyo. Dort ist der Tarif nominell besser (30 GB 5G-Datenvolumen), kostet aber 5,99 Euro pro Monat und ist damit teurer und zudem nicht monatlich kündbar (beziehungsweise würde die Flex-Option 20 Euro Anschlussgebühr kosten).

Einzig Lebara hat mit seinem Hello 20 Flex (20 GB, 5G für 4,99 Euro) einen Tarif im Angebot, der zwar 5 GB weniger als Handyhelden vorweist – dafür mit 50 Frei-Minuten in 50 Länder nochmal einen anderen Dreh hat, der – ja, relativ nischig – den Ausschlag geben kann. Insgesamt ist Handyhelden aber der klare Sieger des Budget-Tarif-Vergleichs für den Moment. Die Option des flexiblen Vertragsstarts ist sogar noch ein kleines Bonbon obendrauf, das andere Anbieter nicht haben.

Vergleich macht Handyhelden zum Preis-Leistungs-Sieger

Der Vergleich kürt Handyhelden also zum Preis-Leistungs-Sieger in der Klasse der 5-Euro-Tarife. Wie lange das Angebot gilt, ist uns bislang nicht bekannt. Gestartet ist es am Dienstag, 5. August 2025.

