Lidl haut Solar-Deal raus: Balkonkraftwerk mit Premium-Speicher zum Knallerpreis

4 Minuten
Sonne tanken und Stromkosten senken – und das sogar mit Speicher! Lidl hat gerade ein hochwertiges Balkonkraftwerk mit starkem Zendure-Akku im Angebot, das dir auch abends noch Solarenergie liefert. Warum sich der Deal so sehr lohnt, erfährst du hier.
Balkonkraftwerk bei Lidl
Bei Lidl gibts ein Balkonkraftwerk mit SpeicherBildquelle: ChrisStock82 / Shutterstock.com / Lidl / inside digital
Stell dir vor: Die Sonne knallt, die Temperaturen steigen ins Unermessliche – und während andere schwitzen, zaubert dir jeder Sonnenstrahl bares Geld ins Portemonnaie. Genau das ist möglich, wenn du ein eigenes Balkonkraftwerk besitzt. Passend dazu hat Lidl gerade ein besonders spannendes Angebot am Start: Eine leistungsstarke Mini-Solaranlage mit hochwertigem Marken-Batteriespeicher von Zendure – und das zu einem Preis, der sich wirklich sehen lassen kann.

Balkonkraftwerk bei Lidl: Darum geht’s

Und ja, es wiederholt sich fast wöchentlich: Lidl lockt erneut mit einer Aktion, die den Namen „Supersale“ trägt – und bei der über 3.700 Produkte im Preis gesenkt sind. Zwischen all den Rabatten versteckt sich dieses Mal jedoch ein echter Leckerbissen für alle, die ihre Stromkosten nachhaltig senken wollen. Konkret bekommst du ein 800-Watt-Balkonkraftwerk samt Zendure-Speicher zu einem äußerst attraktiven Preis.

Balkonkraftwerke boomen seit Jahren, und das aus gutem Grund: Schnell installiert, unkompliziert in der Handhabung und sofort einsatzbereit. Doch oft tritt ein altbekanntes Problem auf – die Sonne liefert den meisten Strom genau dann, wenn viele nicht zu Hause sind. Hier kommt der Batteriespeicher ins Spiel. Mit dem Zendure AIO 2400 erhältst du einen Speicher, der diese Herausforderung löst. Er setzt auf eine langlebige LiFePO4-Batterie mit einer satten Kapazität von 2.400 Wh, bietet gleich zwei MPPT-Tracker (400 und 800 Watt) und punktet mit einem wetterfesten IP65-Gehäuse. Über die App kannst du zudem die Leistung regulieren und zwischen vier Betriebsmodi wählen. So landet der Strom dann im Hausnetz, wenn du ihn wirklich brauchst – ganz ohne Verluste.

Full-Black-Module & Premium-Wechselrichter inklusive

Natürlich liefert Lidl nicht nur den Speicher, sondern auch das passende Solarequipment gleich mit: Zwei elegante Full-Black-Module mit je 445 Wp und moderner TOPCon-Technologie sorgen für einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche PERC-Module. Dank ihrer bifazialen Bauweise fangen sie zudem auch reflektierte Sonnenstrahlen auf. Der ebenfalls enthaltene Wechselrichter APSystems EZ1-M liefert gesetzeskonforme 800 Watt, arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 97,3 Prozent und macht den Elektriker überflüssig. Dazu gibt’s ein 5-Meter-Schuko-Anschlusskabel sowie vier smarte Zendure-Steckdosen. Alles in allem ein Komplettpaket, das sich im Handumdrehen installieren lässt – nur die Halterungen musst du separat besorgen.

Markenqualität zum Lidl-Preis – zumindest fast

Zugegeben, Discounterpreise sehen meist noch kleiner aus – aber hier lohnt sich der Blick aufs Detail: Für das Set verlangt Lidl aktuell 1.049,99 Euro. Das sind satte 44 Prozent unter dem UVP. Allein der Zendure-Speicher kostet sonst mindestens 849 Euro, günstiger gab es ihn noch nie. Effektiv zahlst du also nur knapp 201 Euro für die Module, die smarten Steckdosen, den Wechselrichter und das Anschlusskabel obendrauf – ein richtig guter Kurs für diese Ausstattung. Zwar kommen noch 75,90 Euro für den Versand hinzu, doch im Vergleich zum Einzelkauf bleibt das Set ein echtes Schnäppchen.

Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, Sonnenstrom effektiv zu nutzen, kommst du kaum um eine Speicherlösung herum. Lidl liefert dir mit diesem Vale-Balkonkraftwerk eine rundum überzeugende Option – und sogar die Solarmodule einzeln (178,54 Euro) sind im Angebot. Wer nicht direkt über 1.000 Euro auf einmal ausgeben kann, profitiert zudem von der angebotenen Ratenzahlung. Wie lange der Deal noch verfügbar ist, ist allerdings unklar.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

