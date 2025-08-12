Heute kannst du kräftig sparen: Amazon-Deals am Dienstag (12.08.)

Heute (12.08.) gibt’s wieder neue Amazon-Deals des Tages! Mit dabei ist eine stabile Handyhalterung für sicheres Navigieren während des Autofahrens, eine Eiswürfelmaschine, die dir jederzeit eiskalte Drinks serviert, und noch viele weitere Angebote, die den Alltag komfortabler machen. Neugierig? Dann starten wir jetzt die Liste.

Dienstag-Sale bei Amazon: Das sind unsere Tipps

Wenn dir Smartwatches nicht gefallen, du aber trotzdem nicht auf die Technik verzichten möchtest, wirf mal einen Blick auf diesen Oura Ring. Er trackt deinen Schlaf, das Stresslevel, deine Aktivität und die Herzfrequenz – nur eben ohne Bildschirm. All das kannst du in der zugehörigen App einsehen, die dich 5,99 Euro im Monat kostet. Der Ring ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, das schwarze Modell in Größe 9 kostet dich jetzt 155 Euro statt 249 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn dir auf dem Balkon oder der Terrasse noch die richtige Beleuchtung fehlt, sind diese Solar-Laternen eine schicke Lösung. Ein Doppelpack der Laternen kostet dich 39,09 Euro statt 48,99 Euro. Nach einer Ladezeit von sechs Stunden in der Sonne leuchten die Lichter bis zu zwölf Stunden in der Nacht. Die Lampen sind außerdem wetterbeständig und können sowohl bei Regen als auch bei Frost draußen stehen bleiben. Hier geht’s zum Angebot.

Du liebst Cocktails und Co.? Dann ist eine Eiswürfelmaschine genau das Richtige für dich. Dieses Gerät von ecozy erzeugt innerhalb von sechs Minuten neun Eiswürfel, in 24 Stunden sind das zwölf Kilogramm. Sie verfügt obendrein über eine Selbstreinigungsfunktion, du musst sie also nicht von Hand putzen. Auf den Aktionspreis von 109,99 Euro kannst du jetzt noch einen 29-Euro-Coupon anwenden. Hier geht’s zum Angebot.

Darf mittlerweile in keinem Auto mehr fehlen: eine Handyhalterung. Dieses Modell von Ugreen eignet sich für Smartphones mit einer Größe von bis zu sieben Zoll. Zur Befestigung drückst du einfach die Gummiklemmen an dein Handy. Die Halterung selbst steckst du in die Lüftung deines Autos. Statt 14,07 Euro zahlst du jetzt 10,27 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

