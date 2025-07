Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen - Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Der Amazon Prime Day geht in diesem Jahr gleich vier Tage, vom 8. bis zum 11. Juli. Reichlich Zeit also, für einige Top-Schnäppchen. Doch nicht jedes Angebot lohnt sich wirklich. Wir geben dir daher den Überblick über die Angebote, die wirklich einen Klick und anschließend auch Kauf wert sind. Mit dabei ist unter anderem ein Samsung-Handy, praktische Bosch- und Sommer-Gadgets sowie vieles mehr.

Unsere Top 8: Die Highlight-Deals bei Amazon

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 8. bis zum 11. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten.

Doch jetzt geht’s ans Eingemachte: Welche Angebote lohnen sich und wo wird am meisten gespart? Neben coolen Gratis-Deals für Dienste wie Audible und Music Unlimited stellt Amazon bereits im Vorhinein eigene Geräte wie das Kindle Paperwhite ins digitale Schaufenster. Wirklich interessant ist auch der Echo Dot 5 mit 49 Prozent Rabatt!

Wer hingegen einen neuen Fernseher sucht, hat eine riesige Auswahl. Spannend ist beispielsweise dieses Ambilight-Modell von Philips. Es gibt aber noch so viel mehr zu entdecken. Von einer günstigen elektronischen Parkscheibe bis hin zu dem Koffer-Tipp schlechthin – hier ist echt für jeden etwas dabei. Wir liefern dir daher jetzt noch unsere 8 Highlights der Prime Days 2025

Unsere Top 8 Deals des Prime Day 2024

Kein Prime Day Top-Schnäppchen verpassen – mit unserer WhatsApp-Gruppe

Perfekt für den Prime Day: unser neuer WhatsApp-Kanal. Hiermit verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz – insbesondere rund um Shopping-Events wie den Prime Day. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote nämlich direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.