Dieses Gerät sollte in jeder Küche stehen, aber kaum jemand hat es

Die Rede ist von einer Osmoseanlage. Die meisten werden unter der Spüle installiert und direkt mit deinem Wasseranschluss verbunden, die Installation ist aber durchaus aufwendig. Viel schneller aufgebaut ist diese Anlage der Firma Hydrofast. Sie kann einfach in der Küche, im Büro oder in einem Wohnmobil auf eine Ablage gestellt werden und schon zapfst du dir frisches und reines Wasser ohne Schadstoffe und sonstige Verunreinigungen. Gerade sparst du einiges beim Kauf.

Sauberes und heißes Wasser auf Knopfdruck

Die Hydrofast Osmoseanlage sieht auf den ersten Blick wie eine herkömmliche Kaffeemaschine aus und nimmt auch in etwa so viel Platz in der Küche ein. Laut Hersteller entfernt sie 99,99 Prozent aller Schadstoffe, die im Trinkwasser vorkommen können. Die UV-Sterilisationstechnologie entfernt zum Beispiel Bakterien und Viren aus dem Wasser. Aber auch Chlor, Blei, Arsen und Co. haben in deinem Wasserglas nichts zu suchen – daher filtert die Osmoseanlage auch diese heraus, sodass du sauberes und weiches Wasser ohne Bedenken und ohne schlechten Geschmack aus der Leitung genießen kannst.

Das Gerät kann aber tatsächlich noch mehr, da es auch deinen Wasserkocher ersetzt. Es kann dein Wasser nämlich auch schnell in acht verschiedenen Temperaturen erwärmen. So erhältst du dein Wasser direkt mit der perfekten Temperatur für grünen oder schwarzen Tee ebenso wie für Früchtetee oder Kaffee. Auch die ideale Trinktemperatur von Milchpulver für Säuglinge kannst du direkt am Gerät einstellen und sparst so einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Alle Einstellungen kannst du dabei über das integrierte Display einfach und übersichtlich steuern. Die Kindersicherung schützt außerdem kleine Kinder davor, versehentlich heißes Wasser zu zapfen und sich dadurch zu verbrennen.

Gut zu wissen: Ein Filter-Set reicht für bis zu 2.000 Liter Wasser aus. Wenn du bisher immer Wasserflaschen gekauft hast, weil das Leitungswasser nicht geschmeckt hat oder unrein war, sparst du hiermit langfristig also auch einiges an Geld – und der Umwelt tust du auch noch einen Gefallen.

Hier ist die Osmoseanlage jetzt günstig

Die Osmoseanlage ist nur noch für kurze Zeit im Angebot. Bei Amazon kannst du gerade einen 50-Euro-Coupon anklicken, mit dem du den Preis von 399 auf 349 Euro senkst. Noch günstiger kommst du allerdings über geekbuying an das Gerät. Hier zahlst du jetzt nur noch 319 Euro für die Osmoseanlage. Aber Achtung: Laut Hersteller bleibt das Angebot nur noch bis zum 11. Juli online.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.