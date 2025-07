Mit futuristischer Spezialfunktion: Dieses Gadget lohnt sich am Prime Day besonders

Besonders spannend: Das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, laut Hersteller das weltweit erste nachrüstbare Smart-Schloss mit 3D-Gesichtserkennung, ist aktuell für nur 239,99 Euro statt 299,99 Euro erhältlich – das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent. Für die Version mit Fingerabdrucksensor – die SwitchBot Lock Ultra Touch Combo – werden sogar nur 189,99 Euro fällig (24 Prozent Rabatt).

Smartes Türschoss mit Gesichtserkennung

Das Lock Ultra nutzt 30.000 Infrarotpunkte zur millimetergenauen Identifikation deines Gesichts. Und das in weniger als einer Sekunde und auch, wenn mal wieder kein Licht im Treppenhaus angeht. Du musst also nicht lästig nach dem Schlüssel suchen, sondern kommst ganz ohne weiteres Hilfsmittel in deine Wohnung. Dank bankensicherer Verschlüsselung und einer extrem niedrigen Fehlerkennungsrate bietet das Schloss gleichzeitig aber auch ein hohes Maß an Sicherheit. Insgesamt stehen 18 Entriegelungsmethoden zur Wahl – von der App über NFC bis zur automatischen Entriegelung beim Nachhausekommen. Und das Beste: Die Installation ist denkbar einfach und mit 99,9 Prozent aller Türschlösser kompatibel – ganz ohne Bohren oder Schrauben.

Auch in Sachen Laufzeit und Lautstärke kann das SwitchBot Lock punkten: Mit einem 3-stufigen Energiesystem hält es bis zu 9 Monate durch und arbeitet dabei nahezu lautlos (nur 20 dB). Damit gehört das nervige Türschloss der Vergangenheit an – Smart Home in seiner besten Form. Alternativ kannst du das Smartlock auch so einstellen, dass es deutlich schneller aufschließt als andere SmartLocks. Dann ist es allerdings auch lauter.

Klingt spannend? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen. Rund um den Prime Day (8. bis 11. Juli) sicherst du dir die SwitchBot Lock Ultra Vision Combo für 239,99 Euro bei Amazon. Voraussetzung für den Deal ist, wie bei fast allen Prime Day Angeboten, jedoch eine aktive Prime-Mitgliedschaft.

Weitere Prime-Day-Deals von SwitchBot im Überblick

Neben dem smarten Türschloss nutzt SwitchBot den Prime Day jedoch ebenso für weitere Smart-Home-Schnäppchen. Die weiteren Highlights haben wir dir hier aufgelistet. Alternativ lohnt sich auch ein Blick in den SwitchBot-Store bei Amazon.

