Was zur Prime-Day-Hölle?! Geniale Sennheiser-Kopfhörer kosten keine 80 Euro mehr!

Bei Amazon kannst du dir jetzt die Sennheiser HD 599 in der Special Edition schnappen. Die Kopfhörer bieten dabei nicht nur einen ausgezeichneten Klang, sondern einen mindestens genauso guten Preispunkt. Satte 53 Prozent Rabatt kannst du dir im Zuge des Prime Days abgreifen. Schauen wir uns allerdings zuerst einmal an, was die Sennheiser-Kopfhörer auszeichnet.

Sennheiser HD 599: Einstiegs-Modell im Premium-Mantel

Sennheiser legt sehr hohen Wert auf den Tragekomfort der HD 599. Dies macht sich direkt beim Aufbau der großen Ohrmuscheln bemerkbar. Diese sind nämlich mit einem Velours-Überzug versehen, was vor allem bei längeren Sessions angenehm ist. Zusätzlich bringen die Over-Ears gerade einmal 250 Gramm auf die Waage. Auch das Design wirkt speziell. Denn Sennheiser nutzt eine spezielle Bauweise, um den räumlichen Klang noch einmal zu verbessern.

Zwei dynamisch 38-mm-Treiber sorgen zudem dafür, dass du mit ausbalancierten Höhen und Mitten, sowie einem kräftigen Bass verwöhnt wirst. Außerdem sind zwei Kabel im Lieferumfang enthalten, die eine verschiedene Länge aufweisen, je nachdem, ob du gerade am Smartphone oder an deiner Stereo-Anlage zuhause hörst. Durch die E.A.R (ergonomische Akustikveredelung) soll das Audiosignal darüber hinaus direkt zu deinem Ohr geleitet werden, was den Sound noch einmal verbessern dürfte. Klanglich kommen vor allem audiophile Menschen hier also voll auf ihre Kosten.

Over-Ear-Kopfhörer unter 80 Euro: Lohnt sich das?

Die Sennheiser einzuordnen ist etwas schwierig. Denn du bekommst hier einen genialen Kopfhörer, der durchaus Premium-Ambitionen aufweist. Allerdings handelt es sich eher um ein Einsteiger-Modell für die audiophile Welt. Menschen, die einfach nur Musik hören möchten, ohne sich Gedanken über die Balance zu machen, dürften hier dennoch ein geniales Schnäppchen erwischen. Grund dafür ist der aktuelle Preis.

Zum Prime Day zahlst du für die Sennheiser HD 599 Special Edition nur noch 79,99 Euro. Günstiger gab es das Modell bisher nicht. Im Gegenteil: Selbst eBay verlangt hier aktuell noch 99,99 Euro. Regulär musst du zudem mit Kosten jenseits der 100 Euro rechnen. Falls du also schon immer einmal wissen wolltest, was zur Hölle eigentlich audiophil bedeutet, kannst du dir hier ein geniales Modell zum richtig kleinen Preis unter den Nagel reißen. Bedenke allerdings, dass der Deal nur für Prime-Mitglieder verfügbar ist und in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli endet.