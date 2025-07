Keine Bußgelder mehr: Diese Amazon-Gadgets gehören in jedes Auto

Die Amazon Prime Days liefern dir die perfekte Gelegenheit, dein Auto mit cleveren Gadgets aufzurüsten, die deinen Fahralltag nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer machen. Ob automatische Parkscheiben, smarte Rückfahrhilfen oder kleine Helfer gegen Bußgelder – hier warten echte Lifehacks für dein Fahrzeug. Wenn du keine Lust mehr auf nervige Überraschungen hinterm Steuer hast, solltest du diese Deals auf keinen Fall verpassen!

Elektronische Parkscheibe und Blitzer-Warner für dein Auto

Wenn du oft vergisst, deine Ankunftszeit manuell einzustellen, ist diese elektronische Parkscheibe die Lösung für dich. Das Gadget bringst du mittels Magneten einfach an deiner Windschutzscheibe an. Dort bleibt sie dann circa zwei Jahre, bis du die Batterien wechseln musst. Die Parkscheibe nimmt die Vibrationen des Autos beim Fahren wahr und stellt, nachdem du 60 Sekunden lang parkst, die Uhrzeit ganz automatisch auf die Ankunftszeit ein. Normalerweise musst du für dieses Helferlein rund 30 Euro zahlen. Zum Prime Day bekommst du die elektronische Parkscheibe aber schon für 16,99 Euro. Auch in Schwarz erhältlich.

Um sicher von A nach B zu kommen, gibt es sogenannte Verkehrswarner. Sie sollen dich durch akustische und visuelle Signale auf Blitzer oder Gefahrenstellen aufmerksam machen. Der Verkehrswarner arbeitet dabei mit verschiedenen Blitzerdatenbanken zusammen, um dich möglichst flächendeckend informieren zu können. Das Gadget verbindet sich, sobald du ins Auto einsteigst, automatisch mit deinem Handy. Du musst es also nicht extra anschalten. Um Bußgeldern bedingt durch deinen Bleifuß für immer den Rücken zu kehren, musst du hier eigentlich 49,95 Euro investieren. Heute kommst du allerdings schon für nur 29,90 Euro ran, ein echtes Schnäppchen zum Probierpreis also!

Einparken leicht gemacht dank Prime Day

Mit dieser Rückfahrkamera erleichterst du dir Einparken, Wenden und Co. erheblich und rüstest selbst ältere Wagen auf. Den Bildschirm behältst du vorn bei dir, die kleine Kamera klebst du einfach hinten an deinem Auto fest. Legst du den Rückwärtsgang ein, schaltet sich die Kamera automatisch ein und überträgt das Bild an den kabellosen Monitor. Sie ist dabei sogar mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet, sodass du auch im Dunklen alles im Blick hast. Zum Prime Day streicht Amazon 23 Prozent vom Preis, sodass du nur 114,95 Euro zahlen musst.

Smart Home wird zu Smart Car?!

Mit dem Amazon Echo Auto kannst du deinen Sprachassistenten von zu Hause auch mit in den Pkw nehmen. Alexa spielt dir dann auf Wunsch deine Lieblingsmusik ab, antwortet auf Nachrichten oder ruft für dich jemanden aus deiner Kontaktliste an. Auch cool: Echo Auto ermöglicht dir, deine Smart Home Geräte daheim zu steuern. Im Rahmen des Prime Days zahlst du für dieses coole Gadget nur 34,99 Euro.

