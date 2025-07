Gratis-Deals am Prime Day: Hier zahlst du keinen Cent

Das wichtigste Gratis-Angebot direkt zum Start: Wie eigentlich immer kannst du dir ein Prime-Abo für 30 Tage kostenlos sichern. Dieses ist ohnehin Grundvoraussetzung für viele aktuelle Angebote bei Amazon, also ist das ein guter Startpunkt. Doch es gibt noch so viel mehr Gratis-Abos und kostenlose Services – wie etwa die Amazon-Kreditkarte und noch einige mehr.

Amazon Music Unlimited für 4 Monate komplett kostenfrei nutzen

Ein Highlight ist auf jeden Fall das Angebot zum Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited. Denn als Prime-Kunde sicherst du dir das Musikstreaming-Abo jetzt für vier Monate gratis. Hier stehen dir insgesamt mehr als 50 Millionen Lieder ohne Werbung zur Verfügung – du kannst dich also mit einer Mitgliedschaft richtig austoben und findest so gut wie jeden Song. Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neukunden. Warst du also in letzter Zeit bereits Kunde des Streamingdienstes oder hast kürzlich ein Gratis-Abo von Music Unlimited abgestaubt, bleibst du jetzt voraussichtlich leider leer aus.

Übrigens kannst du Amazon Music Unlimited auch als Nicht-Prime-Kunde kostenfrei testen. Dann musst du dich aber mit drei statt vier Monaten zufriedengeben. Vor Ablauf der kostenfreien Testphase solltest du aber rechtzeitig kündigen, wenn du nicht automatisch in das zahlungspflichtige Abo rutschen möchtest.

Audible-Schnäppchen für wenige Cents

Ein weiteres starkes Angebot noch vor den Prime Deal Days schnappst du dir zu dem Amazon Service Audible. Hier bekommst du für nur 0,99 Euro Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Hörbüchern – und das ganze drei Monate lang. Du hast hier eine wirklich große Auswahl und kannst dich quer durch die verschiedenen Hörbücher durch hören. Und das Beste: Jeden Monat kannst du ein Hörbuch auswählen, das du auch danach behalten darfst. So bekommst du drei vollständige Hörbücher über die drei Monate fast geschenkt und kannst diese bei Bedarf auch erst nach Ablauf der Probephase hören.

Audible 3 Monate für unter 1 Euro sichern

Generell hast du bei dem Abo-Dienst Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit Klassikern wie Harry Potter oder „Die drei ???“. Es gibt hier aber auch einige exklusive Titel zu entdecken, die du sonst nirgendwo zu hören bekommst. Das Abo lässt sich übrigens jederzeit kündigen. Möchtest du nach der Testphase keine 9,95 Euro pro Monat zahlen, solltest du auch hier frühzeitig kündigen.

Kindle Unlimited Deal weniger spannend am Prime Day

Zugegebenermaßen etwas enttäuschend ist hingegen das derzeitige Kindle Unlimited Angebot. Im Vorjahr konntest du dir noch satte drei Monate der Leseflat für E-Reader, Tablets oder dein Smartphone gratis holen. Jetzt gibt’s das Abo nur 30 Tage lang kostenfrei. Danach kostet dich der Zugang zur Bibliothek aus Millionen von eBooks und Hörbüchern 11,75 Euro im Monat. Wer den Service einmal ausprobieren möchte, kommt aber dennoch auf seine Kosten. Vielleicht schaffst du es ja sogar, zwei bis drei Bücher während der Testphase durchzulesen. Ohne entstehende Kosten lohnt sich das Angebot dann womöglich doch für die eine oder andere Leseratte. Alternativ kannst du übrigens auch direkt 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 Euro im Monat abschließen.

