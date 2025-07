Krasser Logitech-Deal: Diese Gaming-Maus ist ein Preis-Leistungs-Wunder und kostet keine 30 Euro

Logitech dürfte den meisten Gamern durchaus ein Begriff sein. Der Hersteller bietet Hardware für verschiedene Preisklassen und vor allem die günstigeren Produkte bieten ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt auch für die G502. Die Gaming-Maus findet allerdings nicht nur Platz am Zocker-PC, sondern kann auch optimal für die Arbeit genutzt werden – und das zu einem Preis während des Prime Days von weniger als 30 Euro.

Gaming-Maus im Check: Das erwartet dich

Normalerweise würde ich an dieser Stelle darauf hinweise, dass du hier keinen High-Performer erwarten solltest. Allerdings sieht die Sache bei der G502 Hero etwas anders aus. Die Maus bietet einen optischen Sensor und lässt sich auf bis zu 25.000 DPI hochschrauben. Dadurch reicht selbst eine minimale Bewegung, um den Mauszeiger quer über drei Bildschirme zu jagen. Zusätzlich musst du keine Mausbeschleunigung in Windows nutzen, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Dir stehen insgesamt 11 programmierbare Tasten zur Verfügung, die du nach Belieben mit Makros oder Funktionen belegen kannst. Durch die Profil-Funktion kannst du zudem für jedes Game eine eigene Konfiguration festlegen.

Du kannst das Gewicht der Logitech G502 Hero nach deinem Geschmack anpassen.

Wie es sich für eine Gaming-Maus gehört, ist auch eine RGB-Beleuchtung und ein Grip-Schutz an der Seite an Bord. Interessant ist zudem, dass du das Gewicht der Maus zwischen 121 und 139 Gramm variieren kannst, indem du die zusätzlichen Gewichte der Maus austauschst. Bevor ich mir meine aktuelle Maus zugelegt habe, war die G502 auch mein Gerät der Wahl. Aufgrund der zahlreichen Tasten und angenehmen Größe konnte ich sie auch problemlos zum Arbeiten nutzen – und das über vier Jahre hinweg. Selbst emotionale Ausbrüche nach einem verlorenen Match in League of Legends hat die Logitech-Maus überlebt.

Logitech G502 Hero unter 30 Euro

Schauen wir uns also noch den Preis an. Amazon verlangt jetzt noch 28,49 Euro für die G502 Hero. In Anbetracht von fast 30.000 Bewertungen und einem Schnitt von 4,6 Sternen ist der Preis wirklich beachtlich. Selbst teurere Modelle von Corsair oder Razer können bei diesem Funktionsumfang nicht mithalten. Darum gilt das Logitech-Modell bei vielen Gamern als Evergreen. Den bisherigen Bestpreis in Höhe von 26,99 Euro schlägt das Angebot dennoch nicht.

Der Preisvergleich zeigt allerdings, dass du in den letzten sechs Monaten im Schnitt 38,91 Euro für die G502 Hero hinlegen musstest. Auch der nächstbeste Preis in Höhe von 36,98 Euro wird vom Prime-Day-Deal in den Schatten gestellt. Bist du auf der Suche nach einer zuverlässigen Maus zum Zocken oder für die Arbeit, machst du mit diesem Deal nichts falsch.