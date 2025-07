Razer-Abverkauf bei Amazon: Gaming-Mäuse schon ab 17 Euro am Prime Day!

Ich bin ein riesiger Fanboy. Seit Jahren nutze ich Kameras, Tastaturen, Headsets und Mäuse des Herstellers und bin als Gamer wirklich glücklich damit. Zum Amazon Prime Day kannst du dir ebenfalls verschiedene Peripherie von Razer schnappen – allerdings zum Bruchteil des eigentlichen Preises. Dadurch gibt es eine der beliebtesten Gaming-Mäuse auf dem Markt jetzt mit einem irren Rabatt für weniger als 20 Euro.

Razer DeathAdder zum Flohmarkt-Preis

Die Rede ist von der Razer DeathAdder. Genauer gesagt von der Essential-Variante aus dem Jahre 2021. Das Modell hatte sicherlich jeder Gamer schon einmal in der Hand. Es ist schlank und fühlt sich beim Zocken richtig angenehm an. Vor allem für kleinere Hände eignet sich die Gaming-Maus sehr gut. Das Gerät bietet 6.400 DPI und lässt sich in der Razer-App problemlos einstellen – je nachdem, ob du lieber mit ganzem Körpereinsatz spielst oder doch nur das Handgelenk nutzen möchtest. Zusätzlich lassen sich fünf Tasten frei programmieren. Du kannst dir also auch problemlos Klick-Makros auf die Maus legen, falls du mal keine Zeit im nächsten Clicker-Game investieren willst.

Die Razer DeathAdder Essential kostet keine 20 Euro am Prime Day!

Der Hersteller gibt zudem eine Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Klicks an, was selbst bei Hardcore-Zockern eine Zeit lang dauern dürfte. Bei Amazon bekommst du die Razer DeathAdder Essential für 16,99 Euro, statt des ursprünglichen Preises von 39,99 Euro. Möchtest du etwas mehr Leistung, findest du mit der DeathAdder V3 die perfekte Alternative. Hier erwartet dich ein 30K optischer Sensor für erhöhte Präzision, optische Maus-Switches und die Hyperpolling-Technologie. Allerdings sind wir hier mit 43,99 Euro für die Gaming-Maus etwas teurer unterwegs. Mit einem Blick auf den Preisvergleich dennoch der aktuelle Bestpreis.

Noch mehr Angebote am Prime Day entdecken

Beide Mäuse setzen auf Ergonomie, die sich vor allem für kleinere Hände eignet. Hast du jedoch Pranken solltest du dir das aktuelle Angebot zur Razer Basilisk V3 X HyperSpeed nicht entgehen lassen. Diese Gaming-Maus bietet sogar 9 anpassbare Bedienelemente, ist kabellos einsetzbar und nutzt einen 18K optischen Sensor. Hier lässt sich zudem die RGB-Beleuchtung nach deinem Gusto einrichten. Razer verspricht darüber hinaus eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 285 Stunden. Preislich bist du hier mit 44,99 Euro dabei. Das entspricht einer Ersparnis von 44 Prozent gegenüber dem UVP. Auch hier ist aktuell niemand günstiger unterwegs.

Doch nicht nur Gaming-Mäuse finden sich am Prime Day im Angebot. Ein Blick in den Razer-Shop auf Amazon verrät, dass dich hier noch zahlreiche weitere Deals erwarten. Einige der interessantesten Angebote haben wir dir nachfolgend aufgelistet.