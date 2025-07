Passt auf, wenn du unterwegs bist: Outdoor-Kamera-Hub zum Prime Day stark reduziert

Wenn du während deiner Abwesenheit sichergehen möchtest, dass dein Hab und Gut zu Hause sicher ist, und sich niemand unbefugt Zutritt zu deinem Grundstück verschafft, solltest du über eine Überwachungskamera nachdenken. Bei Amazon bekommst du jetzt den Aqara Kamera-Hub G5 Pro während des Prime Days zum Schnäppchenpreis. Was genau ein Kamera-Hub ist und wieso du hier zuschlagen solltest, erfährst du jetzt.

Aqara Kamera-Hub zum Prime Day

Im Mittelpunkt steht heute der G5 Pro Kamera-Hub. Den gibt es in einer Wi-Fi- und in einer PoE- (Power over Ethernet) Version. Neben dem offensichtlichen Unterschied (kabellose und kabelgebundene Internetverbindung) trennt die beiden Modelle nur der Preis. Die WiFi-Variante kostet dich während des Prime Days 134,99 Euro (UVP: 179,99 Euro), für PoE zahlst du jetzt 149,99 Euro (UVP: 199,99 Euro). Beide Modelle sind damit 25 Prozent günstiger, und du sahnst ein echtes Schnäppchen ab!

Für dein Geld bekommst du in beiden Fällen eine Überwachungskamera für den Außenbereich. Die Videos werden in Quad-HD-Qualität (2.6K) aufgenommen. Selbst nachts profitierst du von Farbaufnahmen, die jedes Detail um dein Haus festhalten. Die Kamera bietet dir ein Sichtfeld von 133 Grad, sodass du einen großen Teil deines Grundstücks im Blick behalten kannst. Im Falle eines Einbruchs oder wenn du nachts den Hausschlüssel nicht findest, lässt sich praktischerweise ein Scheinwerfer aktivieren. Dank IP65-Zertifizierung kann das Wetter der G5 Pro nichts anhaben.

Die Kamera ist mit einer lokalen visuellen KI sowie einer Geräuscherkennung ausgestattet. Das bedeutet, dass sie zwischen Menschen, Paketen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden kann. Selbst Gesichter erkennt die Kamera. Bei abnormen Geräuschen wie Babygeschrei oder Alarmen nimmt sie ebenfalls automatisch auf.

Diese funktionsreiche Kamera ist mit den meisten Smart-Home-Systemen kompatibel – darunter Alexa, Apple Home/HomeKit, Google Home und SmartThings. Dank RTSP-Unterstützung kann sie außerdem mit Home Assistant verbunden werden und ist mit NVR-Software wie Frigate und Blue Iris kompatibel. Was die Speicherung angeht, lassen sich Videos lokal auf dem integrierten eMMC-Speicher sichern – mit optionalem NAS-Backup. Alternativ kannst du auch den durchgängigen, verschlüsselten Cloud-Service von Aqara nutzen.

Der G5 Pro Kamera – oder doch etwas anderes?

Der Unterschied zu einer normalen Überwachungskamera liegt darin, dass die G5 Pro auch als Smart Home Hub funktioniert. Mit integrierten Thread- und Zigbee-Funkmodulen verbindet und steuert der Hub nicht nur eine Vielzahl von Aqara-Geräten, sondern auch Matter-kompatible Smart-Home-Geräte anderer Hersteller. Statt eine Kamera und einen Hub zu kaufen, bekommst du hier beides in einem Gerät. Hast du eine smartes Türschloss oder eine smarte Leuchte, kannst du diese in der Aqara Home App miteinander verbinden und zentral steuern. Ein Beispiel: Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, schaltet sie dann automatisch das Licht der smarten Leuchte an.

Du bist neugierig geworden und möchtest dein Smart Home aufs nächste Level heben? Dann darfst du dich auf weitere Amazon-Angebote von Aqara freuen. Rund um den Prime Day sind nämlich noch weitere Geräte im Sale zu haben.

