250 Euro sparen zum Amazon Prime Day: Dieses Katzenklo spart Katzenbesitzern viel Zeit

Wenn du eine Katze hast, gehört das tägliche Säubern der Katzentoilette normalerweise fest zum Alltag. Und das kann ganz schön lästig sein. Besonders an stressigen Tagen, an denen man kaum zu Hause ist, hat man selten Lust, sich auch noch um das Katzenklo zu kümmern. Aber zum Glück leben wir im Jahr 2025 – natürlich gibt es dafür längst eine smarte Lösung. Diese beiden Katzenklos von Amicura sind an den Prime Days günstig.

Darum ist dieses Katzenklo wirklich smart

Nie wieder täglich die Katzentoilette reinigen? Wenn sich das für dich nach einem Traum anhört, solltest du jetzt weiterlesen. Selbstreinigende Katzentoiletten übernehmen den Job für dich. Und das funktioniert beim Cura 3 von Amicura so: Im Inneren ist eine Art Trommel, die sich drehen kann. Ist deine Katze fertig mit dem Toilettengang, dreht sich diese, wodurch das schmutzige Katzenstreu in den Müllbeutel darunter fällt. Der wird automatisch verschlossen, wodurch du ihn bequem entnehmen und wegschmeißen kannst. Das Schaufeln, während dir unangenehme Gerüche in die Nase steigen, sparst du dir somit.

Dabei hast du den vollen Überblick per App: Einerseits kannst du hier diverse Daten über das Geschäft deiner Katze sammeln und sogar das Gewicht deines Haustiers hast du jederzeit im Blick. Eine Waage ist nämlich gleich mit integriert. Besitzt du mehrere Katzen, kann das smarte Katzenklo auch Daten zu verschiedenen Tieren sammeln. Wichtig: Um die Sicherheit musst du dir ebenfalls keine Sorgen machen. Die Katzentoilette ist mit insgesamt sieben Sensoren ausgestattet, die erkennen, ob sich die Katze in der Nähe des Eingangs oder in der Katzentoilette selbst befindet. Die hohe Sicherheit wurde sogar vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Um dir den Rabatt zu sichern, musst du dich als Amazon Prime Kunde registrieren und den Code „PDAY3CURA“ eingeben. Dadurch zahlst du nur noch 399,49 Euro statt ursprünglich knapp 650 Euro.

Noch günstiger: Alternative für unter 240 Euro

Es gibt aber auch noch eine preiswertere Alternative von Amicura. Das selbstreinigende Katzenklo Cura X1 bekommst du als Amazon Prime Kunde nämlich jetzt sogar schon für nur noch 239 Euro. Äußerlich unterscheidet sie sich etwas und du sammelst weniger Daten über deinen Vierbeiner in der App – dafür kannst du dich auch hier auf hohe Sicherheit verlassen und sparst nochmal einiges an Geld.

Amicura Cura X1 – so sieht das selbstreinigende Katzenklo aus

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.