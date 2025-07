Schon für unter 400 Euro: Dieser Mähroboter ist vielen anderen Modellen überlegen

Wenn dir ein gepflegter Rasen wichtig ist, du aber nicht ständig selbst die Wiese kürzen möchtest, ist ein Mähroboter ideal. Während viele preiswerte Mähroboter nach dem Zufallsprinzip arbeiten – also wahllos über den Rasen fahren –, nutzt der Redkey MGC1000 die sogenannte C-TOF-Präzisions-Positionierungstechnologie. Diese ist deutlich effizienter, da der Roboter so parallele Bahnen zieht, keine Stellen auslässt und nicht mehrfach über dieselben Bereiche fährt. Aber er überzeugt noch in viel mehr Bereichen.

Hier punktet der Redkey-Mähroboter

Auch Hügel und Steigungen machen dem Mähroboter von Redkey nichts aus. Während andere Modelle bereits bei 30 oder 35 Prozent Steigung schlappmachen, kommt der Redkey-Mähroboter mit bis zu 45 Prozent Steigung zurecht. Das tiefe Profil sorgt dafür, dass er selbst auf rutschigem Untergrund problemlos fährt. Außerdem ist der Mähroboter mit 57 Dezibel vergleichsweise leise, sodass auch am späten Abend oder frühen Morgen gemäht werden kann, ohne dass die Nachbarschaft gestört wird. Ein guter Wert, von dem viele andere Mähroboter nur träumen können.

Während man bei einigen anderen Modellen manuell nach einer beschädigten Stelle im Begrenzungsdraht suchen muss, kann man beim Redkey-Mähroboter die Unterbrechung bequem per App finden – das spart Zeit und Aufwand. Auch die Schnitthöhe lässt sich flexibel zwischen 30 und 70 mm einstellen – ganz bequem über die App, ohne sich bücken zu müssen. Setzt Regen ein, fährt der Mähroboter zudem automatisch zur Ladestation zurück und schützt sich so vor möglichen Schäden.

So kommst du jetzt schon für unter 400 Euro dran

Der Redkey-Mähroboter hat also in vielen Bereichen die Nase vorn und bietet zudem ein erstaunlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Je nachdem, wie groß der Garten ist, stehen zwei Modelle zur Auswahl: Der MGC500 ist für Flächen bis zu 500 Quadratmetern geeignet, der MGC1000 für bis zu 1000 Quadratmeter. Während der Prime Days ist der MGC500 bereits für 399 Euro erhältlich, der MGC1000 kostet nur 469 Euro – also nur wenige Euro mehr. Redkey ermöglicht dir übrigens, dein Gerät zwei Jahre lang kostenlos austauschen zu lassen, sowie einen 24-Stunden-Kundenservice.

Um dir die Preise zu sichern, musst du lediglich eingeloggtes Prime-Mitglied sein. Du kannst aber auch eine kostenfreie 30-Tage-Testphase starten und dir so den Deal schnappen.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.