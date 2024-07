Aqara U200 Test: So gut ist das meistverkaufte smarte Türschloss bei Amazon

Für rund 270 Euro Startpreis schickt Aqara das smarte Türschloss mit Fingerabdruckerkennung ins Rennen. Das U200 ist also nicht billig. Aber an ein Gadget, das in den sensiblen Bereich des Wohnungs- oder Hausschutzes eingreift, werden auch höchste Ansprüche gestellt. Sowohl in Sachen Sicherheit als auch bei der Bedienung. Dass das gut ankommt, zeigt der Bestseller-Status bei Amazon. Dort führt es die Liste der Kategorie „Türriegelschlösser“ an. Wir wollten für den Test wissen, wie gut es tatsächlich ist.

Zum aktuellen Prime Day kannst du beim Kauf des smarten Türschlosses ordentlich sparen. Statt der normalerweise aufgerufenen 269,99 Euro, bekommen Prime-Kunden das Smart Lock U200 derzeit für 215,99 Euro.

Optischer Eindruck und erste Schritte mit dem Aqara Smart Lock U200

Das Aqara Smart Lock U200 und das dazugehörige Keypad sind einerseits solide verarbeitet und wissen andererseits auch optisch zu gefallen. Grundsätzlich ist das Geschmackssache, aber für ein prominent unter der Türklinke positioniertes Gerät durchaus ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Verfügbar ist das U200 in den Farben Silber und Schwarz. Unsere Testversion war die schwarze, sodass wir uns stets auch darauf beziehen.

Smartes Türschloss: Aqara Smart Lock U200

Das elektronische Türschloss misst 6,23 × 6,06 × 15,3 cm, während das Keypad auf Maße von 4,27 × 3,3 × 1,46 cm kommt. Das Keypad ist nach IPX5 gegen Spritzwasser geschützt. Im Schloss selbst steckt ein Lithium-Ionen-Akku, der den Motor für den Schließmechanismus mit Energie versorgt. Aufgeladen wird der Akku über ein USB-A-zu-C-Kabel. Im Lieferumfang ist ein solches enthalten. Das Keypad wird hingegen mit je vier AAA-Batterien betrieben. Die müssen also alle Jubeljahre gewechselt werden. Der Akku des Schlosses soll laut Hersteller rund sechs Monate ohne Aufladung halten – bei einem Schnitt von 8 Öffnungen pro Tag.

Das Smart Lock U200 ist ein Schloss, das vor den bestehenden Zylinder angebracht wird, es ersetzt diesen also nicht. Dazu funktioniert das Schloss komplett per Bluetooth. Es ist also von lokalen Netzproblemen oder -gegebenheiten unabhängig.

Installation und Einrichtung

Erfreulich simpel gestaltet sich die Installation des smarten Türschlosses. Zunächst befestigst du die Fixplatte mithilfe von Schrauben und einem kleinen Innensechskantschlüssel (alles im Lieferumfang enthalten). Danach schraubst du das smarte Türschloss an die Fixierplatte. Die dient also als Adapter.

Dann musst du den Akku einsetzen, den QR-Code in der Aqara-Home-App einscannen, um das Gerät aktivieren zu können, und schlussendlich die Abdeckung draufsetzen. Das Keypad kannst du zum Beispiel an der Hausflurwand auf guter Bedienhöhe anbringen. Dies geht ganz einfach per Klebestreifen auf der Rückseite. Das Keypad darf aber nur maximal 2 Meter vom Türschloss entfernt angebracht sein.

Einbau des Aqara Smart Lock U200

Kalibrierung des Türschlosses

Anschließend wird das Türschloss kalibriert. Dabei fiel auf, dass das Schloss bei der Einstellung „automatische Kalibrierung“ immer nur einfach abschließt. Möchtest du doppeltes Abschließen aktivieren, solltest du die Kalibrierung im manuellen Modus durchführen und dann im Kalibrierungsprozess zweimal abschließen. Dann wird auch die Haustür in der Praxis doppelt abgeschlossen.

Bei Schwierigkeiten rund um die Einrichtung empfehlen wir einen Blick in die Bedienungsanleitung oder die Anleitung in der Aqara Home App, in der du dich registrieren musst.

App und Bedienung – so gut klappt’s in der Praxis

Verwaltet werden die Schloss-Einstellungen per App. Die ist gut strukturiert, findet Geräte im Netzwerk flott und macht das Einbinden ins bestehende Smart-Home-Umfeld leicht. Speziell für das Smart Lock U200 kannst du bis zu 50 Nutzerprofile speichern. Die können jeweils bis zu fünf Fingerabdrücke, zwei Passwörter und auch noch zwei NFC-Karten in sich vereinen, die zum Öffnen benutzt werden.

Die Einbuchtung, unter welcher der Fingerabdruckscanner des Keypads liegt, erinnert ein wenig an den Home-Button alter iPhone-Modelle. Das sorgt für eine gute Haptik und die Erkennung des Fingerabdrucks läuft erstaunlich flott und ziemlich genau. Jeder eingespeicherte Finger wird so präzise erkannt, dass es beinahe überflüssig erscheint, auch noch Passwörter oder NFC-Karten hinzuzunehmen. Dies empfehlen wir aber dennoch – nur für den Fall. Der Vorgang des Aufschließens nach erkanntem Fingerscan nimmt übrigens einen Tick länger in Anspruch, als man es vielleicht denkt oder vom direkt-mechanischen Schlüssel gewohnt ist.

Wie ist das System abgesichert?

In der App kannst du sekundengenau einstellen, wie lange das Schloss bei jeder Entschlüsselung geöffnet bleibt. Um Missbrauch vorzubeugen, wird das Schloss nach 10 falschen Fingern oder Passwort-Fehlversuchen gesperrt. Auch hier kannst du auswählen, wie lange die Sperrung hält. In der Zeit kommst du nur ganz oldschool per Schlüssel durch das Schloss.

Ferienhausbetreiber können die „Airbnb-Option“ nutzen und temporäre Passwörter erstellen, die dann zum Quick-Check-In für Gäste genutzt werden können.

Aqara Smart Lock U200

Grundsätzlich unterstützt das auf dem Funkstandard Thread basierende U200 fast alle gängigen Smart-Home-Standards und -Netzwerke. Also Apple Home, Alexa und Google Home. Alles via Matter. Für die Kompatibilität mit Matter ist allerdings ein Thread Border Router nötig. Neben Aqaras eigenem M3 Hub sind dafür ebenso andere Smart Speaker und Displays weiterer Hersteller geeignet – wie etwa Apples HomePod mini, Amazons Echo Show oder Nest Hub Max. Apple-Nutzer haben bei dem Aqara Smart Lock U200 ohnehin den Vorteil, dass Apple Home Key unterstützt wird. Dadurch kannst du die Tür unkompliziert per Klick auf deinem iPhone oder deiner Apple Watch entriegeln.

Fazit zum Aqara Smart Lock U200

Das smarte Türschloss von Aqara tut, was es soll. Es ist ein schickes, hilfreiches Smart-Home-Gadget, das im Test keinerlei Ausfälle oder auch nur den Hauch von Schwierigkeiten während der Benutzung offenbarte. Intuitiv, vielseitig, sicher – so lässt sich das Smart Lock U200 gut beschreiben.

Klar, der Preis mutet auf den ersten Blick etwas happig an. Die 269,99 Euro (UVP) kannst du mit den aktuellen Prime-Day-Angeboten aber noch ein gutes Stück drücken. Aktuell kostet das Schloss für Prime-Kunden nur 215,99 Euro.

Die Vorteile des Aqara Smart Lock U200

Zuverlässige und schnelle Fingerabdruckerkennung

Schickes Design

Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten

Keine WLAN-Verbindung notwendig, nur Bluetooth

Keine App notwendig, um Schloss zu öffnen

Apple Home Key Unterstützung

Die Nachteile des Aqara Smart Lock U200

Öffnet per Fingerabdruck sehr langsam