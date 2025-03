Das Design des Ecovacs Deebot X8 Pro Omni ist schlicht und elegant. Das Gerät ist in klassischem Schwarz gehalten und mit goldenen Akzenten versehen. Mit seinem schlanken, runden Design hebt sich der neue Staubsaugerroboter deutlich von den quadratischen Vorgängermodellen ab und passt sich mühelos deinem Wohnraum an. Mit einer Höhe von nur 9,8 cm gelangt der X8 Pro Omni auch unter niedrige Möbelstücke, ohne dabei Kompromisse in der Reinigungsleistung einzugehen. Die praktische Seitenbürste, die bei Bedarf ausfährt, macht es dem Roboter leicht, auch in Ecken und schwer zugänglichen Stellen gründlich aufzuräumen.

Neue Wischtechnologie im Deebot X8 Pro Omni

Was den Deebot X8 Pro Omni besonders macht, ist seine neuartige Wischtechnologie. Inspiriert von der Effizienz moderner Akku-Wischsauger, kommt dieser Roboter mit einer ausgeklügelten Wischwalze daher. Während der Reinigung befeuchtet der Roboter die Walze kontinuierlich mit frischem Wasser und gleichzeitig sorgt ein integrierter Schaber dafür, dass schmutziges Wasser sofort in den Abwassertank gelangt. Mit einem Anpressdruck von 4.000 Pa übertrumpft der X8 Pro Omni die meisten herkömmlichen Wischmopps, deren Druck lediglich bei 500 Pa liegt.

Die kompakte Basisstation misst 59 × 38 × 40,5 cm. Sie bringt eine Vielzahl von Funktionen mit sich: von Absaugfunktion bis hin zur Reinigung und Trocknung der Wischwalze. Ein Putzmittel wird nicht mitgeliefert, jedoch stellt die automatische Putzmittelzufuhr sicher, dass dein Roboter immer die benötigte Reinigungsflüssigkeit zur Hand hat.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Ecovacs-Home-App: Top-Software für Saugroboter

Die Ecovacs-Home-App ist ein wahrer Meister der Organisation, egal ob du neu in der Welt der Saug- und Wischroboter bist oder bereits ein erfahrener Nutzer. Mit einer klaren Benutzeroberfläche und einer Fülle an praktischen Funktionen sorgt die App dafür, dass du Deine Reinigungsroutine intuitiv steuern kannst.

Im Startmenü wählst du zwischen vier Saugstufen und 50 Wasserdurchflussraten. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Dir, genau den Reinigungseinsatz zu wählen, den du für Deine Böden benötigst. Besonders hervorzuheben ist die Funktion zur präzisen Navigation, die es dem Roboter erlaubt, Bahnen in perfekter Ausrichtung zur Bodenverlegerichtung zu fahren.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Die Ecovacs-Home-App bietet darüber hinaus eine fortschrittliche Kartenverwaltung, die sich auf dem Niveau von Branchenführern wie Roborock und Dreame bewegt. Für die Teppichreinigung stehen Dir drei spezielle Einstellungen zur Verfügung:

Die Saugleistung wird auf Teppichen erhöht,

diese werden zuerst gereinigt, und

der Roboter fährt im Zick-Zack-Muster über den Teppich, um auch in die Tiefen der Faser zu gelangen.

Ein Highlight der App ist das "AI Intelligent Hosting", das einen individuellen Reinigungsplan erstellt, basierend auf Deinen Gewohnheiten und der Raumgestaltung. Mit dem verbesserten Sprachassistenten Yiko kannst du den Roboter per Sprachbefehl steuern, was in der Praxis erstaunlich gut funktioniert. Du kannst ihm präzise Anweisungen geben, wie „putze das Wohnzimmer in 10 Minuten“ oder „fahr los und sauge unter dem Bett“ – das System folgt dem problemlos. Eine kleine Kuriosität: Jedes Mal, wenn du "Hey Yiko" sagst, dreht sich der Roboter in deine Richtung.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: Hochmoderne Reinigung für dein Zuhause

Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni hat sich im Bereich der Haushaltsroboter einen Namen gemacht, und das aus gutem Grund. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 18.000 Pa und einem 6.400-mAh-Akku liefert der X8 Pro Omni eine bemerkenswertes Gesamtpaket.. Nach einer 30-minütigen Saugrunde und folgender Wischaktion kann der Roboter immer noch 61 Prozent seiner Akkukapazität vorweisen.

Die Zero-Tangle-Technologie der Hauptbürste ist ein weiterer Pluspunkt für Tierliebhaber. Haare von Menschen und Tieren verheddern sich nicht in der Bürste, sondern werden clever automatisch entwirrt. Doch der wahre Star dieses Roboters ist die innovative Wischfunktion. Flecken und frischer Schmutz sind für den X8 Pro Omni ein leichtes Spiel, und selbst eingetrocknete Rückstände werden mit weniger Durchläufen entfernt als bei Konkurrenzmodellen.

Ecovacs Deebot X8 Pro OMNI Datenblatt zum Testbericht Verfügbarkeit ja Marktstart September 2024 Saugen ✓ Wischen ✓ App-Steuerung ✓ Hindernis-Erkennung ✓ Karten-Funktion ✓

Für die perfekte Reinigung in Ecken und an Kanten ist die Wischwalze so konstruiert, dass sie sich automatisch nach außen bewegt, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Allerdings passiert es manchmal, dass der Roboter bewusst einen Sicherheitsabstand zu Wänden lässt, was in gewissen Bereichen die Gründlichkeit beeinträchtigen kann.

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Navigation: Tischbeine und Kabel erkennt der X8 Pro Omni mühelos, sodass er sich flüssig durch deine Räume bewegt, ohne dir mit seinen Fahrten in die Quere zu kommen. Nach der Reinigung kehrt der Roboter selbstständig zur Dockingstation zurück, wo seine Walzen gereinigt und die Wischausrüstung geräuscharm getrocknet wird.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Bei all der Raffinesse gibt es jedoch einen Wermutstropfen. Die Wartung des Docks könnte für manche Nutzer schnell zur Pflichtaufgabe werden. Nach nur wenigen Anwendungen zeigt sich der Schmutz rasch und erinnert daran, dass auch die besten Technologien oft eine Portion Pflege benötigen.

Fazit: Ist Ecovacs endlich auf Augenhöhe mit Roborock und Dreame?

Der Deebot X8 Pro Omni von Ecovacs hat eindrucksvoll bewiesen, dass es nicht mehr zwangsläufig Roborock oder Dreame sein müssen. Die Saugleistung des neuen Modells ist nichts weniger als herausragend. Doch das wahre Highlight ist die innovative Wischfunktion. Mit einer rotierenden Wischwalze, die sich clever nach außen bewegt, hebt sich der X8 Pro Omni deutlich ab und könnte einen Trend setzen, dem auch andere Hersteller folgen könnten.

Ein weiteres Manko aus der Vergangenheit scheint nun ebenfalls gelöst. Der hohe Akkuverbrauch, für den Ecovacs oft kritisiert wurde, gehört der Vergangenheit an. Besonders bemerkenswert ist der Preis. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.199 Euro liegt der X8 Pro Omni gleich 300 Euro unter den Top-Modellen, wie dem Roborock S8 MaxV Ultra oder dem Dreame X50 Ultra Complete. Angesichts der Preispolitik von Ecovacs könnte es sich lohnen, noch etwas zu warten. Es ist durchaus denkbar, dass der Preis bald unter die 1.000-Euro-Marke fällt.

Die Pros des Ecovasc Deebot X8 Pro OMNI

Top-Saugleistung auf allen Böden

Herausragende Wischleistung

Solide Navigation

Automatische Putzmittelzufuhr

Beeindruckender App-Support

Die Contras des Ecovasc Deebot X8 Pro OMNI