Xiaomi 15 Ultra im Test: Ist der Name gerechtfertigt?

Stell Dir vor, Du hältst ein Smartphone in der Hand, das nicht nur mit erstklassigen Leica-Kameras ausgestattet ist, sondern auch ein Display bietet, das Bilder in lebendigsten Farben erstrahlen lässt. Und mit dem schnellsten Android-Chip auf dem Markt bist Du bereit für alles – von flüssigem Multitasking bis hin zu anspruchsvollen Gaming-Sessions. Doch ist das Xiaomi 15 Ultra wirklich das, was der Name verspricht? In unserem ausführlichen Test beleuchten wir alle Facetten dieses Gerätes, um Dir zu zeigen, ob es den hohen Erwartungen gerecht wird.

→ Xiaomi 15 Ultra: Jetzt bei mediamarkt.de bestellen!

Stilvolles Design – Auf Kamera getrimmt

Das Xiaomi 15 Ultra besticht mit einem markanten Design, das ganz im Zeichen der Kamera steht. Mit seinem 6,73-Zoll-OLED-Display bringt es eine beeindruckende Auflösung von 3.200 × 1.440 Pixeln mit sich und ermöglicht eine Bildwiederholrate von flexiblen 1 bis 120 Hertz. So wird das Scrollen durch Apps und Menüs zu einem wahren Vergnügen.

Mit Maßen von 161,3 x 75,3 x 9,35 mm und einem Gewicht von 218 Gramm liegt das Smartphone angenehm in der Hand und ist dank der abgerundeten Rückseite und des Edge-Displays ergonomisch durchdacht. Es ist in drei eleganten Farben erhältlich: klassischem Schwarz, reinem Weiß und dem auffälligen "Silberchrom". Ein Blickfang ist die große, runde Kamerainsel auf der Rückseite, die durch das prominente Leica-Logo und dezente rote Highlights besticht – ein Tribut an die berühmte Marke.

Xiaomi 15 Ultra von der Seite auf einem Tisch

Die Verarbeitungsqualität des Xiaomi 15 Ultra ist erstklassig. Nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Materialien sorgen dafür, dass keine scharfen Kanten oder unschöne Lücken vorhanden sind. Auch die kompakten Ränder des gebogenen Displays verleihen dem Gerät einen modernen Look, auch wenn einige Nutzer hier mit ungewollten Berührungen zu kämpfen haben könnten. Geschützt wird das Display durch Xiaomis hauseigenes Shield Glass 2.0, das nicht nur robust, sondern auch für klare Sicht sorgt. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Was die Helligkeit betrifft, so spielt das Xiaomi 15 Ultra in der oberen Liga mit und erreicht Spitzenwerte von bis zu 3.200 Nits. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Lesbarkeit, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Bei der Nutzung in dunkleren Umgebungen lässt sich die Helligkeit so niedrig einstellen, sodass Du Deinen Partner im Bett nicht störst, während Du noch bequem lesen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ein Blick auf Xiaomis HyperOS und KI-Funktionen

Das Xiaomi 15 Ultra kommt mit der neuesten Version des HyperOS, die auf Android 15 basiert. Während des Tests war jedoch ein Großteil der versprochenen KI-Funktionen noch nicht verfügbar. Xiaomi verspricht, diese nach der Markteinführung nachzuschieben, was bedeutet, dass wir die vollständige Leistungsfähigkeit der Software noch nicht erleben konnten.

Android 15: Diese Handys erhalten das Update

Ein Blick auf die Einstellungs-App verrät schon jetzt spannende Möglichkeiten: KI-unterstütztes Schreiben, Echtzeit-Audiotranskription und -übersetzung, sowie kreative Bildbearbeitungswerkzeuge sind in Aussicht. Diese Funktionen erinnern stark an die Features anderer Premium-Smartphones, die in der letzten Zeit aufgefallen sind.

Das Gerät ist zudem mit Gemini ausgestattet, das ähnliche Tools bietet wie die Pixel- und Galaxy-Modelle. Dennoch bleibt die Integration in die Xiaomi-Notizen-App hinter den Erwartungen zurück, und die Konkurrenzprodukte scheinen hier einen Schritt voraus zu sein – zumindest zum Zeitpunkt unseres Tests.

Xiaomi 15 Ultra Test Display

Nach einer sauberen Installation kommt das Xiaomi 15 Ultra mit 41,4 GB belegtem Speicher daher. Im Vergleich zu anderen Flaggschiffmodels ist dies eine beachtliche Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass Xiaomi nach der Markteinführung weitere KI-Funktionen hinzufügen will. Auch die Anpassungsoptionen und Drittanbieter-Apps, die in HyperOS 2 integriert sind, tragen zur Benutzerfreundlichkeit und Vielfalt des Systems bei.

Xiaomi 15 Ultra: Performance auf höchstem Niveau

Das Xiaomi 15 Ultra setzt mit seinem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite-Prozessor neue Maßstäbe im Bereich der Smartphone-Technologie. Dank der beeindruckenden 16 GB LPDDR5x RAM und dem blitzschnellen UFS 4.1 Speicher ist das Gerät prädestiniert für die anspruchsvollsten Anwendungen und ein nahtloses Nutzungserlebnis.

Ob Videoanrufe, Messaging oder Multitasking – die alltäglichen Aufgaben werden mit einer Leichtigkeit bewältigt, die selbst bei der Verwendung von Echtzeit-Filtern während der Videogespräche keine Verzögerungen aufkommen lässt. Du wirst schnell feststellen, dass das Handy jeder Aktion mit Bravour gerecht wird.

Xiaomi 15 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Hyper OS Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 16 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Schwarz

Silber

Weiß Gewicht 226 g

In den gängigen Benchmarks zeigt das Xiaomi 15 Ultra herausragende Werte. Es erzielt nicht nur einen Spitzenplatz bei AnTuTu, sondern sein Benchmark-Ergebnis liegt auch im Vergleich zu anderen Flaggschiffmodellen der Konkurrenz auf hohem Niveau. Auch in der Gaming-Welt lässt das Smartphone keine Wünsche offen: Titel wie PUBG und Grid Autosport laufen flüssig, während das Gerät gleichzeitig eine kühle Handhabung und beeindruckende Audioqualität bietet.

Mit dem Xiaomi 15 Ultra hast du ein Smartphone, das technisch auf der Höhe der Zeit ist – die Erwartungen an Spiele-Performance und Anwendungsgeschwindigkeit sind durchweg erfüllt. Egal, ob du das Gerät für alltägliche Aufgaben oder fürs Gaming nutzt, der Snapdragon-Chip sorgt dafür, dass du immer im Vorderfeld bleibst.

Kamera-Kunstwerk im Xiaomi 15 Ultra: Ein Meisterwerk der Optik

Das Xiaomi 15 Ultra hebt sich als wahres Juwel in der Smartphone-Kamera-Landschaft hervor. Mit einer beeindruckenden Ausstattung, die aus einer Hauptkamera mit 50 Megapixeln und einer Blende von f/1.63 besteht, setzt das Gerät neue Maßstäbe. Die Zusammenarbeit mit Leica bei der Bildverarbeitung zeigt sich in jeder Aufnahme und sorgt für Ausdrucksstärke und Detailtreue.

Neben der Hauptkamera glänzt das Gerät mit einer Ultraweitwinkelkamera, ebenfalls ausgestattet mit 50 Megapixeln, jedoch mit einer etwas kleineren Blende von f/2.2. Dies eröffnet dir die Möglichkeit, eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und Gruppenselfies in einem größeren Rahmen festzuhalten. Eine bemerkenswerte Besonderheit ist das Teleobjektiv: Mit einem 4,3-fachen optischen Zoom und einem großen 1/1,4-Zoll-Sensor von Samsung kannst du deine Motive mit unerreichter Schärfe und Klarheit einfangen. Der innovative Periskop-Designansatz ermöglicht es, mehr Linsenelemente unterzubringen, wodurch die Bildqualität erheblich gesteigert wird.

Xiaomi 15 Ultra von hinten

Was die Leistung angeht, waren unsere ersten Tests beeindruckend. Der 4,3-fache Zoom liefert selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen lebendige Farben und gestochen scharfe Details. Auch der 3-fach-Zoom kann überzeugen, wobei der Ultraweitwinkel bei Nachtaufnahmen noch Potenzial hat. Dennoch ist der Hauptkamera-Sensor, der bei Tageslicht und Dunkelheit gleichermaßen hervorragende Ergebnisse liefert, das Herzstück dieser Kamera-Performance.

In der Kamera-App findest du eine Fülle an kreativen Möglichkeiten. Die Wahl zwischen den Porträtmodi „Authentisch“ und „Lebendig“ sowie der manuelle „Pro“-Modus lassen keine Wünsche offen. Hier kannst du Einstellungen wie Belichtung und ISO feinjustieren und deine persönlichen Voreinstellungen abspeichern. Das ist ideal für Fotografie-Enthusiasten, die gerne mit verschiedenen Effekten experimentieren.

Xiaomi 15 Ultra Beispielbilder mit verschiedenen Kameras/Modis

Die Selfie-Funktion enttäuscht ebenfalls nicht: Die 32-Megapixel-Selfie-Kamera liefert authentisch wirkende Portraits und beeindruckende Nachtaufnahmen mit realistischen Hauttönen. Auch im Porträtmodus hast du die Wahl, was dir am besten gefällt – ein Pluspunkt für alle, die sich gerne im besten Licht präsentieren.

Ein Akku, der über den Tag kommt

Mit seinem robusten 5.410-mAh-Akku zeigt das Xiaomi 15 Ultra, dass es auch in Zeiten von Smart Devices mit Siliziumkarbid-Technologie (SiC) durchaus mithalten kann. In der täglichen Nutzung bleibt das Handy angenehm kühl. Und das egal ob du es für Fotos, GPS-Navigation oder zum Surfen auf einer längeren Fahrt einsetzt. Ein gelungener Tag mit dem Smartphone ist hier fast garantiert. Bei etwas sparsamer Nutzung erreicht es sogar mühelos eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen ohne Aufladen.

Allerdings zeigt sich im Vergleich mit anderen Modellen ein wenig Raum für Improvement. Die kabelgebundene Ladegeschwindigkeit mit 90 W steht beispielsweise hinter dem, was wir von einigen Wettbewerbern gewohnt sind. Während du bei anderen Marken in Rekordzeit wieder einsatzbereit bist, brauchen die Ladezeiten des Xiaomi 15 Ultra mehr Geduld. Bei der Verwendung eines 120-W-Ladegeräts belaufen sich die Ladezeiten auf rund 55 bis 63 Minuten, je nach Art des Netzteils. Leider liegt dem Xiaomi 15 Ultra keines bei. Auch beim kabellosen Laden, immerhin mit bis zu 80 W, wird ein eigenes Ladegerät benötigt.

Xiaomi Samsung OnePlus 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra 13 Allgemein Betriebssystem Hyper OS Android Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 16 GB 12 GB 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ ✓ Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Schwarz

Silber

Weiß Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß Blau

Schwarz

Weiß Marktstart 01.2025 01.2025 Gewicht 226 g 218 g 213 g

Lohnt sich der Kauf des Xiaomi 15 Ultra für dich?

Wenn du bereits im Besitz des Xiaomi 13 Ultra bist, könnte sich ein Umstieg auf das Xiaomi 15 Ultra nicht unbedingt als lohnenswert erweisen – insbesondere, wenn du dazu neigst, bei Technik-Highlights in die Tasche zu greifen. Doch die Neuerungen, die das 15 Ultra im Vergleich zu seinen Vorgängern und anderen Modellen von Xiaomi bietet, sind beeindruckend.

Trotz gewisser Vorbehalte in Bezug auf den Software-Support, der nicht mit den führenden Marken wie Samsung oder Google mithalten kann, bietet das 15 Ultra eine beachtliche Leistung. In einem direkten Vergleich mit dem Galaxy S25 Ultra zeigt sich, dass die Performance des Xiaomi 15 Ultra theoretisch überlegen ist. In der Praxis jedoch kaum spürt man kaum Unterschiede.

Die Kameraleistung ist ein weiteres Highlight, das jedoch gemischte Gefühle auslöst. Während die Ultraweitwinkelkamera im Test nicht ganz überzeugen konnte – besonders im Vergleich zur fortgeschrittenen Ultraweitwinkelkamera des Galaxy S25 Ultra –, trumpft die Telekamera mit beeindruckenden Resultaten auf, die definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Ladegeschwindigkeit lässt jedoch noch zu wünschen übrig: Nach den gewohnt rasanten 120-Watt-Ladegeräten von Xiaomi fühlt sich das Aufladen des neuen Modells fast wie ein Downgrade an. Zudem ist das Fehlen eines Ladegeräts in der Verpackung ein Punkt, der möglicherweise als nachteilig empfunden werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Xiaomi 15 Ultra in vielen Aspekten begeistert. Gerade für Technikliebhaber, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone sind, könnte es durchaus eine Überlegung wert sein.

Vorteile:

Ausgezeichnete Tele- und Hauptkameras

Erstklassige Leistung

Gute Verarbeitungsqualität

Ausgezeichnetes Display

Nachteile:

Schwache Ultraweitwinkelkamera

Kein Ladegerät enthalten

Längere Ladezeiten als bei anderen Modellen

Bloatware

Xiaomi-Smartphones mit Preisvorteil sichern

Das Xiaomi 15 Ultra ist mit knapp 1.500 Euro (UVP) zum Start recht teuer. Immerhin gibt es ein paar Extras, die über die Zeit hinwegtrösten, bis das Handy deutlich günstiger erhältlich ist. Neben marktüblichen Ankauf-Boni in Höhe von 200 Euro gibt es für die ersten Kunden der Xiaomi-15-Reihe unter anderem auch einen Beamer im Wert von weiteren 200 Euro gratis dazu.

Jetzt weiterlesen realme mit Wechselobjektiv am Smartphone