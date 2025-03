Xiaomi: Neues Mega-Smartphone startet - Kunden bekommen Beamer geschenkt

Mit dem Xiaomi 15 legt der Hersteller seine beliebte Flaggschiff-Serie auch im Jahr 2025 neu auf. Vor allem die Leica-Kameras sollen hier in Zusammenarbeit mit einer starken Leistung und einer richtig guten Materialqualität überzeugen. Einziges Problem: Die Preise der neuen Smartphones haben es wirklich in sich. Glücklicherweise kannst du dir die Geräte für kurze Zeit mit einem Smart-Beamer und fettem Ankaufbonus bei MediaMarkt sichern. Doch schauen wir uns zuerst einmal die Smartphones etwas genauer an.

Xiaomi 15 vs. Xiaomi 15 Ultra: Lohnt sich der Aufpreis?

Bei solchen Angeboten liegt natürlich ein Vergleich der beiden Geräte nahe. Während du für das Xiaomi 15 einen Einstiegspreis von 1.099,90 Euro zahlst, sind es beim Xiaomi 15 Ultra bereits 1.499,90 Euro. Durch die MediaMarkt-Aktion relativiert sich das Ganze allerdings – doch dazu später mehr. Stellt sich natürlich die Frage, ob der Aufpreis gerechtfertigt ist. Die Standardvariante des chinesischen Flaggschiffs setzt auf einen 6,36 Zoll großen OLED-Bildschirm, der eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz mitbringt. Das Ultra hingegen misst 6,73 Zoll und kann zudem auf das verbesserte Xiaomi Shield Glass 2.0 als Schutzmaßnahme bauen. Beide Geräte bieten immerhin eine Zertifizierung nach IP68.

Ab Werk gibt es die Smartphones mit dem aktuellen HyperOS 2.0, das wiederum auf Android 15 aufliegt. Sechs Jahre Sicherheitspatches und vier Betriebssystem-Updates verspricht das Unternehmen ebenfalls. Wer nun einen gravierenden Unterschied bei der Performance erwartet, dem sei gesagt: Beide Geräte setzen auf einen Snapdragon 8 Elite von Qualcomm. Der Flaggschiff-Prozessor bietet im Xiaomi 15 satte 12 GB RAM im Ultra hingegen 16 GB RAM. Einen Unterschied gibt es allerdings beim Gerätespeicher. Denn das Standardmodell bietet 256 bzw. 512 GB UFS-4.0-Speicher. Beim kostspieligeren Gerät sind es 512 bzw. 1.024 GB UFS-4.1-Speicher. Ob der Unterschied einem Normalverbraucher jedoch auffällt, ist fraglich.

Das Kamera-Modul des Xiaomi 15 Ultra ist schon fast ikonisch – und verdammt leistungsstark!

Die wohl größten Unterschiede macht der Hersteller bei der Kameraausstattung. Beide Geräte setzen auf eine Kombo aus Haupt-, Ultraweitwinkel- und Telekamera. Während die einzelnen Module mit jeweils 50 Megapixel knipsen, gibt’s im Ultra noch eine zusätzliche 200-MP-Telekamera. Auch der Zoom ist hier etwas weiter möglich. Für Foto-Enthusiasten könnte sich die Mehrinvestition also durchaus lohnen, vor allem in Anbetracht der Zusammenarbeit mit Kamera-Gigant Leica. Beim Akku haben wir dann wieder ein ähnliches Bild: Beide Xiaomi-Smartphones liefern ein gutes und ausdauerndes Ergebnis, während sich die Batterie mit bis zu 90 W im kabelgebundenen Zustand aufladen lässt.

Mega-Flaggschiff mit Bonus vorbestellen

Mit seinen Flaggschiff-Geräten zählt der Hersteller längst nicht mehr zu den günstigeren Anbietern auf dem Markt und zieht hier gleich mit Samsung oder Apple. Dementsprechend lohnt es sich, die Vorbesteller-Boni genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei MediaMarkt bekommst du, egal ob Xiaomi 15 oder Xiaomi 15 Ultra, einen Xiaomi Smart Projector L1 im Wert von 199 Euro als Zugabe obendrauf. Hierbei handelt es sich um einen Beamer, mit dem du Inhalte in Full HD an die Wand werfen kannst. Auch Google TV ist hier vorab installiert.

Zusätzlich zum Beamer gibt es zudem einen Ankaufbonus. Schickst du ein altes Smartphone ein, bekommst du somit nicht nur den Altgerätewert auf dein Konto überwiesen, sondern zusätzlich noch einmal 200 Euro. Durch diese Zugaben sinken die Kosten für die Smartphones effektiv also auf 699 bzw. 1099 Euro. Möchtest du nicht ganz so viel Geld auf einmal zahlen, lohnt sich zudem ein Blick in die MediaMarkt-Tarifwelt. Hier kannst du dir das neue Xiaomi-Smartphone unter anderem mit der Vodafone Allnet-Flat Spezial für 34,99 Euro und zusätzlichem Wechselbonus schnappen.

