MediaMarkt räumt die Lager: Diese Marken-Handys gibt's für unter 100 Euro

Von Smartphones und einem Ladegerät, über In- oder On-Ear-Kopfhörer bis hin zu einem MacBook Air – die Outlet-Aktion von MediaMarkt hat diesen Monat gleich mehrere spannende Deals in petto. Wir stellen dir in diesem Artikel unsere Highlight-Deals genauer vor. Doch Vorsicht: Oftmals sind die Produkte aufgrund der niedrigen Preise und begrenzten Stückzahlen bereits schnell ausverkauft.

Unsere Highlights: Zwei Marken-Handys für unter 100 Euro

Besonders interessant sind unserer Meinung nach derzeit gleich zwei Smartphone-Deals. Denn hier bekommst du alltagstaugliche Technik von durchaus bekannten Herstellern schon für unter 100 Euro! Los geht’s dabei mit dem Xiaomi Redmi 12C 64 GB. Eigentlich mit einem UVP von 159,99 Euro versehen zahlst du bei MediaMarkt jetzt nur noch 79 Euro für das Gerät. Günstiger war das Smartphone mit Blick auf den Preisverlauf zuvor sogar noch nie!

Xiaomi Redmi 12C Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Helio G85 Arbeitsspeicher , 4 GB , 6 GB Farbe Blau

Grün

Schwarz

Violett Marktstart Februar 2023 Gewicht 192 g

Das Xiaomi-Handy besitzt ein 6,71 Zoll Display (Auflösung: 720 x 1.650 Pixel, 60 Hz Bildwiederholrate) und kann mit seinem Prozessor und nur 3GB RAM leistungstechnisch natürlich nicht mit deutlich teureren Modellen von Samsung und Co. mithalten. Doch das muss es auch gar nicht, denn für den Alltag bist du trotzdem solide ausgestattet. Allen voran der 5.000 mAh starke Akku ist ein Highlight. Genauso wie die 50-MP-Hauptkamera, mit der du sicherlich nette Schnappschüsse schießen kannst. Zwar stehen dir für Bilder und Videos zunächst nur 64 GB zur Verfügung, der Speicher kann aber problemlos per microSD-Karte erweitert werden.

Ebenfalls unter die 100-Euro-Marke rutscht das Honor X6A. Hier stehen dir von Werk aus bereits 128 GB Speicherplatz zur Verfügung, ein microSD-Slot ist bei Bedarf ebenso vorhanden. Während das Display mit 6,56 Zoll etwas kleiner als beim Xiaomi-Gerät ausfällt, verfügt das Honor-Handy über mehr Arbeitsspeicher (4 GB) und einen etwas größeren Akku. Hier kommt außerdem eine Triple- statt einer Dual-Kamera zum Einsatz (50+2+2 MP).

Honor X6a Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Helio G36 Arbeitsspeicher 4 GB Farbe Schwarz

Türkis Marktstart August 2023 Gewicht 188 g

Der Preis für das Honor X6A liegt statt fast 170 jetzt bei nur noch 99 Euro. MediaMarkt sorgt damit erneut für ein unschlagbares Angebot (siehe Preisvergleich).

Kopfhörer, Smartwatches und mehr – Weitere starke MediaMarkt Outlet-Deals

Neben den beiden Smartphones für unter 100 Euro hat MediaMarkt aber noch weitere Modelle während der Outlet-Aktion reduziert. Eine kurze Auswahl mit den aktuellen Angebotspreisen findest du hier:

Und wer passend zum neuen Handy direkt auch ein Ladegerät möchte, kommt derzeit schon für 15 Euro an ein 35-Watt-Modell von Anker.

Die Smartphones sind generell nichts für dich? Kein Problem, auch Kopfhörer, Smartwatches und vieles mehr ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot. Einen Überblick über alle Outlet-Produkte findest du auf der Aktionsseite. Wir listen dir zum Abschluss des Artikels hingegen noch ein paar unserer Highlights der Aktion auf.

Kopfhörer & Smartwatches:

Smart Light, MacBook und Tablet: