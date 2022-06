Amazon Prime Day 2022: Die wichtigsten Infos zum Shopping-Event

Der Prime Day ist ein – mittlerweile – zweitägiges Shopping-Event, bei dem Amazon Sonder-Rabatte für die treuesten Kunden gewährt. Die Deals sind unter dem Strich wirklich Schnäppchen, wie auch die Auflage von 2021 wieder zeigte, die im Juni stattfand. Wer ein Amazon-Konto ohne (kostenpflichtige) Prime-Vorteile hat, kann einen kostenlosen Probezeitraum abschließen, diesen schnell wieder kündigen und so komplett ohne Mehrkosten von den Prime-Day-Angeboten profitieren. Weitere Shopping-Tipps mit Cashback-Ideen und sonstige Informationen zum Prime Day geben wir dir in diesem Artikel.

Wann findet der Prime Day 2022 statt?

Amazon hat den Prime Day jetzt endlich offiziell angekündigt. Es bleibt beim zweitägigen Event, das in diesem Jahr am 12. und 13. Juli 2022 stattfinden wird. Der 48-Stunden-Schnäppchen-Marathon fällt also auf Dienstag und Mittwoch.

Amazon kündigt den Prime Day am 12. und 13. Juli 2022 an

Wann fand der Amazon Prime Day 2021 statt?

Der Amazon Prime Day 2021 fand am 21. und 22. Juni statt. Also pünktlich zum Wochenstart an einem Montag und Dienstag. 2020 wurde der Prime Day, der sonst immer im Juli stattfand, auf den Oktober verschoben. Ein Grund: Die Corona-Pandemie, die für Amazon zweischneidig war. Einerseits stand der globale Händler vor großen logistischen Herausforderungen, andererseits stieg überall die Nachfrage nach Online-Shopping. Extra Shopping-Events waren einfach nicht nötig, um Kunden zu binden.

Schnäppchen-Tipp: Cashback auf alle Amazon-Käufe sichern

Kaufst du mit einer Amazon Visa Card ein, kannst du dir – nicht nur zum Prime Day – generell 2 Prozent Cashback auf alle Amazon-Käufe sichern und erhältst außerdem noch 40 Euro Startguthaben. Für Prime-Kunden gibt es sogar bis zu 3 Prozent Cashback und die Karte kostet im Jahr keinen Cent extra zu den Prime-Gebühren.

→ Amazon Visa hier beantragen

Die Amazon Visa ist immer nur vorübergehend verfügbar. Es gibt hin und wieder aber auch alternative Aktionen und Optionen. Etwa die Barclays Visa über Amazon, die mit Extras wie Startguthaben wirbt. Weitere gute Kreditkarten ohne Amazon-Bezug stellen wir in diesem Gebührenfreie-Kreditkarten-Vergleich vor.

Das ist der Amazon Prime Day

Beim Prime Day ist die Verwendung des Singulars streng genommen nicht korrekt. Tatsächlich ist der Prime Day seit 2019 nämlich ein zweitägiges Online-Shopping-Fest, meint: Er dauert 48 Stunden. 2019 fand der Amazon Prime Day am 15. und 16. Juli statt, 2020 am 13. und 14. Oktober. Voraussetzung für die Angebote: Prime-Kunde sein.

Und hier gibt es das erste Schlupfloch: Wer mitshoppen möchte, kann Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen. Kündigt man das Abo, das sonst 69 Euro im Jahr kostet und neben Prime-Video-Zugang auch stets schnellen Gratis-Versand beinhaltet, kann man also ohne Mehrkosten in den Genuss der Angebote kommen. Bessere Konditionen gibt es für Studenten – hier kostet die Jahresmitgliedschaft im ersten halben Jahr nichts und danach nur die Hälfte.

… 2020 verschob sich der Prime Day auch wegen der Corona-Pandemie auf den Oktober.

Der Amazon Prime Day ist eine Art Unterjähriger Gegenentwurf zu den Shopping-Feiertagen „Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Monday“, die den November alljährlich zum Hochamt für Online-Shopping-Fans machen. Der Vorteil beim Prime Day: Amazon schafft eine eigene Öffentlichkeit, der Fokus liegt immer auf Amazon, die Aufmerksamkeit ist hier fokussierter und Amazon muss den Kuchen nicht so sehr teilen – wenngleich andere Händler mit eigenen Angeboten dagegen ankämpfen. Im Oktober hatte etwa

Weitere Informationen:

→ Aufpassen bei der Schnäppchenjagd: Die Tricks der Online-Shops

→ Neue EU-Regel: Rabatt-Schummelei wird schwieriger

Prime Kunde werden

Alle Werbemaßnahmen zum Amazon Prime Day sind garniert mit dem Hinweis „Exklusiv für Prime Kunden“. Amazon nutzt die Aktion also als Entgegenkommen für alle Bestandskunden und als Werbung für Neukunden gleichermaßen.

Das Prime-Abo läuft in der Regel ein Jahr und kostet pro Jahr 69 Euro. Enthalten sind die Streaminginhalte von Amazon Prime Video und Prime Music. Außerdem profitieren Prime-Kunden von Gratis-Versand – auch bei geringen Bestellwerten. Wer nur reinschnuppern will, kann ein Probe-Abo abschließen, das in den ersten 30 Tagen kostenlos ist und im Zweifel wieder gekündigt werden kann.