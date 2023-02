Die 5 besten Fantasy-Hörbücher – nur absolute Geheimtipps

Gute Fantasy-Hörbücher gibt es viele. Einige sind jedoch so berühmt, dass ihr Auftauchen in einer Liste wie dieser nicht mehr zielführend wäre. Schließlich sind Fantasy-Liebhaber auch ohne zusätzliche Hinweise bestens mit Werken wie Der Herr der Ringe, Das Lied von Eis und Feuer, Eragon oder Witcher vertraut. Doch es existiert auch eine ganze Reihe an zwar beliebten und herausragend verfassten, jedoch nicht ganz so bekannten Büchern. Ebensolche haben wir herausgesucht. Beziehungsweise einige der besten, die in die oben erörterte Kategorie fallen. Daher können auch eingefleischte Fantasy-Fans in unserer Liste neue, spannende Titel für sich entdecken. Der generelle Fokus liegt dabei nicht auf zeitgenössischer, sondern auf High Fantasy. Und damit die Hürde von der Idee bis zum Hörbuch gering bleibt, haben wir uns auf solche Fantasy-Bücher konzentriert, die bei dem hierzulande beliebtesten Audiobuch-Dienst, Audible, zu finden sind.

Die besten Fantasy-Hörbücher im Überblick:

Der dreizehnte Paladin – Torsten Weitze

Riyria – Michael J. Sullivan

Die Königsmörder-Chronik – Patrick Rothfuss

Die Sturmlicht-Chroniken – Brandon Sanderson

Rabenschatten – Anthony Ryan

Die 5 besten Fantasy-Hörbücher bei Audible

Vorab: Die Reihenfolge der Bücher wurde willkürlich gewählt und spiegelt in keiner Weise die Qualität einzelner Werke wider. Zumal sämtliche hier aufgeführten Hörbücher zu dem Besten gehören, was das Fantasy-Genre zu bieten hat. Ferner solltest du dir im Klaren darüber sein, dass sich Spoiler nicht gänzlich vermeiden lassen. Obgleich wir versucht haben, diese auf das Minimum zu reduzieren.

Der dreizehnte Paladin – Torsten Weitze

Der Anfang 2023 vollendete Epos „Der dreizehnte Paladin“ stellt ohne jeglichen Zweifel eine wahre Fantasy-Perle der. Gewaltige Schlachten, ruhmreiche Taten, herbe Niederlagen. Das alles und noch viel mehr findet sich auf den Seiten der insgesamt 13 Bücher, welche die Geschichte des jungen Ahren erzählen. Wobei dieser nicht ewig jung bleibt. Denn obgleich die Story nicht ansatzweise so ernst und blutig ist, wie etwa die von Game of Thrones, richtet sich das Buch auch nicht (nur) an ein jüngeres Publikum.

Charakteristisch für den dreizehnten Paladin sind in erster Linie die hervorragenden und oftmals etwas verrückten Ideen des Protagonisten. Beeindruckend sind auch die zahlreichen unterschiedlichen Orte und Völker, die der Ahren auf seinen Reisen besucht – sowie ihr Einfluss auf seine Charakterentwicklung. Als i-Tüpfelchen lässt sich noch der einfache jedoch fesselnde Schreibstil des Autors Torsten Weitze hervorheben, welcher das Gesamtpaket komplimentiert.

Riyria – Michael J. Sullivan

Ernster geht es in der Welt zu, in der sich das Diebes-Duo Royce und Hadrian heimisch fühlen. Hinterhältige Intrigen und Verrat gehören hier genauso zum Alltag, wie Diskriminierung und Krieg. Wobei erst nach und nach offenbart wird, dass die meisten dieser Intrigen und Kriege einem einzelnen Unbekannten in die Hände spielen. Dabei sind besagte Konflikte und Pläne der Großen und Mächtigen den beiden unter dem Namen Riyria bekannten Protagonisten herzlich egal. Und das zu Teilen sogar bis hin zum sechsten und damit letzten Buch. Doch die Ereignisse saugen sie ein wie ein Strudel, aus dem sie nicht mehr entkommen können.

Michael J. Sullivan schuf eine recht homogene Welt, in der es viel weniger zu entdecken gibt, als es beim dreizehnten Paladin der Fall ist. Dafür scheint praktisch jede einzelne Person, sei es ein Pro- oder ein Antagonist, seine eigenen Ziele und Wünsche zu verfolgen. Und diese setzen sich wie ein Spinnennetz zu einer spannenden Geschichte zusammen. Zudem entfaltet sich in den Hörbüchern eine der besten Charakterentwicklungen, die man auf den Seiten eines Fantasy-Buches jemals festhielt.

Die Königsmörder-Chronik – Patrick Rothfuss

In der Königsmörder-Chronik erzählt der sagenumwobene und mächtige Kvothe einem zufällig begegneten Chronisten, wie er sich nach dem Tod seiner Eltern als elfjähriger Straßenjunge in einer gefahrvollen und oftmals grausamen Welt durchschlagen musste. Und auch, was danach geschah. Es ist eine Geschichte von Siegen und Fehlschlägen, von Liebe und Hass, von Gewinn und Verlust. In einer Welt, die zwar mit fantastischen Elementen angereichert ist, die gleichwohl so natürlich wirkt, als gäbe es sie wirklich.

Es existieren nur sehr wenige Fantasy-Hörbücher, die sich mit den ganz großen wie Der Herr der Ringe oder Harry Potter anlegen können. Patrick Rothfuss‘ Die Königsmörder-Chronik ist ein solches Werk. Grandios erdacht und grandios erzählt. Den Leser erwartet eine detailreiche und vielschichtige Welt mit einem ebenso vielschichtigen Protagonisten. Doch es gibt einen riesigen Haken. So arbeitet Rothfuss bereits seit über einem Jahrzehnt an einem dritten, abschließenden Band. Und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein.

Die Sturmlicht-Chroniken – Brandon Sanderson

Detailreich ist auch die Welt, die Brandon Sanderson in seinen Sturmlicht-Chroniken offenbart. Wobei das Wort beinahe schon eine Untertreibung darstellt. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Stellt ein langsameres Handlungstempo für dich jedoch kein großes Problem dar, werden dich die Fantasy-Hörbücher zweifelsfrei in ihren Bann ziehen. Zumal die Handlung mehreren unterschiedlichen Protagonisten folgt, deren Wege sich gelegentlich überlappen. Nur, um sich kurze Zeit später wieder zu trennen. Und jedes dieser Treffen ist ein wahres Fest für den Leser.

Brandon Sanderson gehört zu den bekannteren Autoren in dieser Liste. Es entsprangen bereits jetzt zahlreiche Bücherserien und unzählige Fantasy-Bücher seiner Feder. Das Besondere: Seine Welten, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind oftmals lose miteinander verknüpft. Und ihre Verbindung soll mit der Zeit noch stärker werden, bis diese in einem gemeinsamen Finale gipfeln – auf die eine oder andere Art. Dennoch können die einzelnen Buchreihen auch als alleinstehende Werke gelesen werden. Und das gilt auch für die, in ihrer Größe beinahe schon unüberschaubare, Welt der Sturmlicht-Chroniken.

Rabenschatten – Anthony Ryan

Der Fantasy-Epos Rabenschatten ist für ein jüngeres Publikum denkbar schlecht geeignet. Zwar bietet die Welt bildgewaltige Abenteuer, epische Schlachten und fesselnde Wendungen. Doch Autor Anthony Ryan schreckt auch nicht davor zurück, die dunklen Schattenseiten einer mittelalterlichen Gesellschaft in ihrer blutigen Brutalität zu beleuchten. Folter, Mord, Sklaverei und Vergewaltigungen – das begleitet den berühmt-berüchtigten Krieger Vaelin Al Sorna auf seinen Reisen. Wobei sich Vaelin seinem Schicksal zum Trotz im Grunde nichts sehnlicher wünscht, als ein wenig Frieden.

Anthony Ryans Meisterwerk wirkt primär anfänglich so wenig „aufgesetzt“ und daher so glaubwürdig, wie kaum ein anderes Buch. Leider ändert sich dieser Sachverhalt im weiteren Verlauf drastisch. Die Story bleibt dennoch durchweg spannend und die Charaktere bewegend. Lediglich die Antagonisten wirken eher uninspiriert. Wobei sich dies in einer als „Rabenklinge“ betitelten Fortsetzung ebenfalls ändert – im uneingeschränkt positiven Sinne.

Audible – Was bekommen Abonnenten?

Sämtliche oben aufgeführten Fantasy-Hörbücher lassen sich im Rahmen eines Audible-Abonnements für etwa 10 Euro erwerben. Anschließend gehört das Buch dir – und das ändert sich auch bei einer Kündigung des Abonnements nicht. Ferner erhältst du Zugriff auf zahlreiche kostenfreie Podcasts und über 2.000 kostenfreie Hörbücher sowie Hörspiele. Und Fantasy-Bücher sind selbstverständlich ebenfalls dabei.

Jetzt weiterlesen Die besten Hörbücher-Apps: Einschalten & Ausklinken – auch kostenlos