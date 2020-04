Podcast-Apps im Vergleich: Diese Apps sind besonders gut

Ob zur Unterhaltung während der Hausarbeit oder auf dem Weg zur Arbeit. Immer mehr Menschen hören Podcasts um sich zu informieren oder zu unterhalten. Laut einer Studie von YouGov hört jeder dritte Deutsche regelmäßig Podcasts. Mehr als die Hälfte davon nutzt dafür ihr Smartphone. Auf dem iPhone ist bereits seit vielen Jahren eine Podcast App vorinstalliert. Auch Android besitzt seit vergangenem Jahr eine eigene Podcast-App.

Dennoch tummeln sich noch viele weitere Podcast-Apps in den Appstores, die einiges besser machen. Wir haben uns die 12 bekanntesten Podcast-Apps angeschaut und verglichen. Fast alle vorgestellten Apps sind kostenlos, bieten aber teilweise Premium-Features, die per In-App-Kauf freigeschaltet werden können. Musik-Anbieter wie Spotify bieten auch Podcasts an. Diese haben wir im Test jedoch nicht berücksichtigt, da man mit diesen Anbietern nur ausgewählte Podcast und nicht das gesamte Sortiment hören kann. Wer sich für einen Vergleich der Musik-Streaming-Anbieter interessiert, wird hier fündig.

Welche Features braucht meine Podcast-App?

Das hängt stark von deinen Nutzungsgewohnheiten ab. Möchtest du erst einmal in das Thema Podcasts hineinschnuppern, solltest du dich für eine App mit einfacher Bedienung entscheiden. Hörst du gerne an verschiedenen Geräten, ist es vielleicht wichtig, dass die App mehrere Plattformen unterstützt oder einen Web-Player besitzt. Manche Komfort-Features wie einen Sleep-Timer und das Anpassen der Sprechgeschwindigkeit haben alle getesteten Apps integriert. Features wie Kapitelmarken, was besonders bei langen Podcasts hilft den Überblick zu behalten, sind bei Weitem nicht bei allen Podcast Apps vorhanden.

Wer bereits eine Podcast-App nutzt und seine Podcast-Abonnements in eine andere App mitnehmen möchte, sollte auf vorhandenen OPML-Support achten. Mit diesem Format kann man abonnierte Podcast von einer App in eine andere mitnehmen. Alle Features der Podcasts-Apps haben wir in einer Tabelle zusammengetragen, damit du die beste Podcast-App für dich finden kannst. Wir haben alle Podcast Player getestet und stellen dir oberhalb der Tabelle die besten Podcast Apps vor.

Podcast Apps für alle Smartphones

Audio Now

Die App ist noch relativ neu auf dem Markt und wird von dem Hörfunkunternehmen RTL Radio herausgegeben. Man merkt, dass die App noch relativ neu auf dem Markt ist. Sie ist schön gestaltet, lässt aber wichtige Features wie Kapitelmarken und eine Synchronisierungs-Funktion vermissen.

Pocket Casts

Pocket Casts war bis vor wenigen Tagen kostenpflichtig, hat nun aber sein Geschäftsmodell geändert. Besonderes Highlight der App ist ihre Verfügbarkeit auf allen Plattformen. Neben Android und iOS kannst du auch per Sonos-App oder mittels Weboberfläche auf deine Podcasts zugreifen. Bei dieser handelt es sich jedoch um ein Premium-Feature. Ansonsten merkt man die Einschränkungen der kostenlosen Version nicht. Alle Abonnements können über einen Account synchronisiert werden. Das Design ist auf allen Plattformen identisch, benötigt aber wegen seiner Komplexität ein bisschen Eingewöhnung. Aufgrund der guten Verfügbarkeit ist die App eine Empfehlung für alle, die auf mehreren Plattformen unterwegs sind. Die Premium Version kostet 99 Cent im Monat.

Castbox

Castbox ist ein ähnliches Multitalent wie Pocket Casts. Größter Vorteil hier ist die kostenlose Webversion. Dafür musst du jedoch auf Kapitelmarken verzichten. Diese sind auch in der ein Euro pro Monat kostenden Premium-Version nicht vorhanden. In der kostenlosen Version enthält die App Werbung. Diese hält sich aber so dezent im Hintergrund, dass sie mir nicht negativ aufgefallen ist. Auch bei Castbox ist das Design auf allen Plattformen identisch und benötigt aufgrund seiner Komplexität ein bisschen Gewöhnung. Über eine Community-Funktion kann man sogar mit anderen Hörern chatten.

The Podcast App

Diese App ist für mehrere Plattformen verfügbar. Damit sind jedoch schon alle Vorteile aufgezählt. Wichtige Features wie Kapitelmarken oder eine Chromecast-Funktion fehlt komplett und bei jedem Starten einer Podcast-Episode bekommt man eine Fullscreen-Werbung angezeigt, welche man erst nach 5 Sekunden wegklicken kann. Wer auf die Premium-Version für 9,49 Euro pro Jahr upgradet, kann diese jedoch abschalten.

Podcast Apps für Android

Google Podcasts

Mit der App „Google Podcasts“ ist Google selber letztes Jahr in Podcast-Business eingestiegen. Während Apple seine iPhones schon seit vielen Jahren mit einer vorinstallierten Podcast-App ausliefert, muss die Google-Anwendung erst aus dem Google Play Store heruntergeladen werden. Sie ist sehr minimalistisch aufgebaut und lässt Features wie Kapitelmarken vermissen. Bis jetzt ist die App nur für Android, im Web und auf smarten Lautsprechern mit Google Assistant, wie zum Beispiel den günstigen Google Home Mini (ab 29 Euro) verwendbar. Wer zu Hause per Sprachbefehl einen Podcast beginnt, kann diesen in der App unterwegs weiter hören. Die App selbst ist ein schöner Ansatz, doch man merkt, dass Podcasts bei Google keine oberste Priorität haben.

Podcast Addict

Die App Podcast Addict ist etwas für Nerds und absolute Podcast-Fans. Gestalterisch sieht sie aus, als wäre sie 5 Jahre in der Zeit stehen geblieben. Auf den ersten Blick wirkt sie super komplex und nicht einfach zu bedienen. Jedoch lässt sich in den Einstellungen der App jedes Menü und jede Option nach Belieben anpassen. Sogar die Art der angezeigten Werbung lässt sich einstellen. Diese lässt sich durch den Kauf einer Premium-Version für einmalig 4,30 Euro abschalten. Funktionsmäßig lässt die App außer eine Synchronisation nichts vermissen. Aufgrund ihrer Komplexität ist sie jedoch eher für Nerds und Technikfreaks geeignet.

BeyondPod

BeyondPod ist eine schlichte Podcast-App, die dennoch kaum ein Feature vermissen lässt. Gerade für Einsteiger die ihren ersten Podcast abonnieren möchten, ist sie gut zu bedienen. Jedoch sind sehr viele grundlegende Funktionen wie zum Beispiel der Chromecast-Support ausschließlich der Premium-Version vorbehalten. Auch die Synchronisation zwischen mehreren Geräten und der automatische Download von neuen Folgen abonnierter Podcasts funktionieren nur in der Premium-Version. Daher ist die App nur zu empfehlen, wenn man bereit ist die 4,99 Euro für die Premium-Version auszugeben.

AntennaPod

AntennaPod ist dahingegen komplett kostenlos. Die Open-Source-App ist quelloffen und arbeitet mit der ebenfalls quelloffenen Plattform gpodder.net zusammen. Über diese lassen sich auch abonnierte Podcast synchronisieren. Neben dem Play Store von Google kann man die App auch als Installationsdatei bei f-droid.org herunterladen. Für Fans von Open-Source-Software auf jeden Fall eine tolle App. Einsteiger könnten sich an der kompliziert einzurichtenden Synchronisierung stören.

Podcast Apps für iOS

Apple Podcasts

Die Apple Podcasts App ist schon seit vielen Jahren auf jedem iPhone vorinstalliert. Als einzige App im Test ließ sie sich auch auf dem Apple TV nutzen. Unter macOS bietet Apple seine Podcast App seit der Einstellung von iTunes ebenfalls als separate App an. Die iOS-Version hatte bis zum Update auf iOS 11 ein sehr schlichtes und einfaches Design. Das neue Design ist stark an Apple Music angelehnt. Wer schon Apple Music Nutzer ist und sich an das Design gewöhnt hat, kommt mit Apple Podcasts schnell zurecht. Seit dem Redesign hat die App aber auch viel Kritik einstecken müssen und die Konkurrenz, besonders bei den iOS-Apps, ist hart.

Downcast

Downcast ist als einzige App nicht kostenlos. Dafür erhältst du für eine Einmalzahlung von 5,50 Euro den kompletten Funktionsumfang und musst nicht wie bei einigen andern Apps eine monatliche Gebühr entrichten. Features vermisst man auch keine, die App unterstützt sogar Google Cast. Bei iOS-Apps ist das eher eine Seltenheit. Einzig ein Dark-Mode ist noch nicht vorhanden. Im Zuge von iOS 13 sollte dieser jedoch bald nachgereicht werden. Neben iOS ist die App auch als native Mac-App sowie auf der Apple Watch zu haben. Downcast eignet sich besonders für Mac-Nutzer, die gerne einmal für eine Software bezahlen und dann nicht mit Abos genervt werden möchten. Das Design ist jedoch etwas in die Tage gekommen und könnte ein Facelift vertragen.

Castro

Die App Castro bietet ein superschickes und schlichtes Design. Alle neuen iOS-Features wie Siri Shortcuts oder der automatische Dark-Mode mit iOS 13 werden bereits unterstützt. Auch an einer eigenständigen Apple Watch App für watchOS 6 wird schon gearbeitet. Die App sortiert neue Episoden wie eine Mail-App in einer Inbox. Von dort aus lassen sie sich dann per Drag-and-drop in die Wiedergabeliste einsortieren. Alle Podcasts in der Wiedergabeliste werden dann automatisch heruntergeladen und sind offline verfügbar. Leider ist Castro nur auf dem iPhone und der Apple Watch verfügbar. Eine iPad-Version ist nicht vorhanden. Die App eignet sich besonders für Design-Fans und Nutzer, die ihre Podcast nach dem Zero-Inbox-Prinzip hören wollen. Weiterer Nachteil ist leider, dass die kostenlose Version funktional sehr eingeschränkt ist. So sind essenzielle Funktionen wie Geschwindigkeit und Kapitelmarken nur Premium-Abonnenten vorbehalten. Dieses ist für 2,99 Euro im Monat erhältlich.

Overcast

Overcast ist die ideale App für alle, die komplett im Apple-Kosmos unterwegs sind. Funktionsmäßig lässt die App keine Option missen. Sogar die vorhandene Premium-Version ist mehr eine Spende an den Entwickler, da keine Option der App (außer einem wechselbaren App-Icon) beschnitten ist. Lediglich unten im Wiedergabe-Fenster wird einem ein dezenter Werbebanner angezeigt. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um Werbung für andere Podcasts. Die Premium-Version ist mit 9,99 Euro im Jahr vergleichsweise günstig. Die App ist auf fast jeder Apple-Plattform und im Web verfügbar. Neben iPhone und iPad gibt es auch eine dedizierte Apple Watch App und eine angepasste Version für CarPlay. Einzig eine Mac-App ist noch nicht verfügbar. Diese soll aber bald folgen.

App Kapitelmarken AirPlay/ Google Cast Dark-Mode OPML Import/ Export Synchronisation Web oder PC AudioNow nein Android: Google Cast/ iOS: AirPlay nein nein nein nein Pocket Casts ja Android: Google Cast/ iOS: AirPlay & Google Cast ja ja ja (Account) Webversion* (Premium-Feature) Castbox nein Android: Google Cast/ iOS: AirPlay & Google Cast ja ja ja (Account) Webversion Apple Podcasts ja AirPlay ja ja* (via iTunes) ja (iCloud) Mac-App Google Podcasts nein Google Cast nein nein ja (Google Account) Webversion Podcast Addict ja Google Cast ja ja nein nein BeyondPod nein Google Cast* (Premium-Feature) ja ja ja* (Account beta) (Premium Feature) Webversion (noch ohne Anmeldemöglichkeit) AntennaPod ja nein ja ja nein Webversion (über gpodder.net) Downcast ja Android: Google Cast/ iOS: AirPlay & Google Cast nein ja ja (iCloud) Mac-App; Apple Watch App The PodcastApp ja nein nein ja nein nein Castro ja* (Premium-Feature) AirPlay ja ja ja (iCloud) nein Overcast ja AirPlay ja ja ja (Account oder iCloud) Webversion; Apple Watch App; Mac-App* (soll folgen)

Persönlich nutze ich Overcast, weil sie mich durch ihr klassisches und funktionales Design überzeugt. Wer gerne mal etwas Neues ausprobieren möchte, sollte sich aber auf jeden Fall einmal Castro anschauen. Android-Nutzern (insbesondere Podcast-Neulingen) würde ich BeyondPod empfehlen, da sie einfach zu benutzen ist und die Pro-Version kein monatliches Abo ist. Wenn du etwas für beide Plattformen suchst, würde ich dir zu Pocket Casts raten. Auch wenn hier die Weboberfläche nur Premium-Nutzern vorbehalten ist, lassen sich die Apps sowohl unter iOS als unter Android kostenlos ohne Einschränkungen benutzen. Ich habe über die Jahre schon viele Podcast-Apps auf meinen Android-Smartphones ausprobiert: Audio Now, Google Podcasts oder auch Spotify, um dort alles in einer App zu haben. Am Ende lande ich allerdings immer wieder bei Pocket Casts. Seit kurzem ist die App kostenlos zu haben, ich nutze sie allerdings schon seit langem und habe auch dafür bezahlt – weil sie es wert ist. Power-Features wie benutzerdefinierte Filter, Auto-Download (automatischer Download neuer Folgen) oder Auto-Archive (automatisches Archivieren veralteter Folgen, zum Beispiel bei News-Podcasts) sucht man sonst einfach vergebens. Einziger (kleiner) Minuspunkt: Die Smartphone-App ist bislang nicht ins Deutsche übersetzt worden.

