Die besten Handys 2022 für unter 200 Euro

Wenn du dich für ein Smartphone für unter 200 Euro interessierst, kannst du aus einem extrem breiten Spektrum an Geräten auswählen. Hersteller wie Samsung und Xiaomi spielen ebenso eine Rolle wie Nokia oder Motorola. Aber auch kleinere Player wie Realme und Oppo mischen in dieser Preisklasse zunehmend mit. Die besten Handys unter 200 Euro haben wir für dich hier zusammengestellt.

Beste Handys unter 200 Euro

Realme 9 LTE

Ein waschechter Geheimtipp für unter 200 Euro ist aktuell das Realme 9 in der LTE-Ausführung. Du kannst es zwar nur im Rahmen von Sonderangeboten für unter 200 Euro kaufen, was du aber bekommst, ist ein rundum gutes Smartphone, das sich durch eine ordentliche Leistung auf Basis des Qualcomm Snapdragon 680 Prozessors nebst 6 oder 8 GB RAM auszeichnet. Derzeit ist die 8-GB-Variante sogar günstiger zu haben als das 6-GB-Modell. Und: Die Hauptkamera auf der Rückseite löst sogar mit bis zu 108 Megapixeln auf – flankiert von zwei weiteren Objektiven (8 + 2 Megapixel).

Xiaomi Redmi Note 11

Ebenfalls auf dem Qualcomm Snapdragon 680 basiert das Xiaomi Redmi Note 11. Und auch wenn die Hauptkamera bei diesem Smartphone „nur“ mit 50 Megapixel auflöst, bietet es eine ähnlich gute Ausstattung zu einem günstigeren Preis. Dafür musst du aber auch mit nur 4 GB Arbeitsspeicher vorliebnehmen; was in der Preisklasse unter 200 Euro aber eher die Regel als eine Ausnahme ist. Aufpassen: für unter 200 Euro auf jeden Fall für das Modell mit 128 GB Speicherplatz entscheiden. Denn es ist in der Regel nur unwesentlich teurer als das 64-GB-Modell.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Smartphones in der Preisklasse bis 200 Euro. Mit dabei sind auch einige eher unbekannte Hersteller. Hier solltest du immer im Kopf behalten, dass die Smartphones auf der einen Seite zwar preiswert erscheinen mögen, du aber oft deutlich seltener mit wichtigen Updates versorgt wirst.

Samsung – Bestes Handy bis 200 Euro

Ein Samsung-Smartphone für unter 200 Euro kaufen? Natürlich ist auch das kein Problem. Empfehlenswert ist aus unserer Sicht derzeit insbesondere das Samsung Galaxy A13. Es bietet ein 6,6 Zoll großes Display, 4 GB Arbeitsspeicher und verrichtet seine Arbeit auf Basis des Samsung Exynos 850 Prozessors. Der ist verglichen mit so manch anderem Smartphone in obiger Bestenliste aber mit einer eher durchschnittlichen Leistung gesegnet. Dafür kannst du bei diesem Smartphone auf vier Kameras (50 + 5 + 2 + 2 Megapixel) zählen.

Samsung Galaxy A13 Software Android 12 Prozessor MediaTek Helio P80 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 195 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 189 € Marktstart März 2022

Poco – Das beste Smartphone unter 200 Euro

Eigentlich ein Teil des Xiaomi-Konzerns, aber inzwischen eine eigenständige Marke: Poco. Und für unter 200 Euro möchten wir deinen Blick aktuell auf das Poco M4 Pro lenken. Es bietet nicht nur 128 GB Speicherplatz, sondern auch 6 GB Arbeitsspeicher und eine gute Dreifach-Kamera (64 + 8 + 2 Megapixel). Der Prozessor (MediaTek Helio G96) wurde für mobiles Gaming optimiert und sorgt für eine insgesamt gute Performance. Solltest du mit deinem Handytarif auch 5G nutzen können, empfiehlt sich auch ein Blick auf das Poco M4 Pro 5G, das derzeit aber etwas mehr als 200 Euro kostet.

Xiaomi Poco M4 Pro Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G96 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 180 g Farbe Blau, Schwarz, Gelb Einführungspreis Poco M4 Pro (8/256 GB): 280 €, Poco M4 Pro (6/128 GB): 230 € Marktstart März 2022

Motorola – Bestes Handy unter 200 Euro

Ebenfalls eine gute Alternative stellt für unter 200 Euro das Motorola Moto G52 dar. Es ist mit dem Qualcomm Snapdragon 680 ausgestattet, bietet eine Dreifach-Kamera (50 + 8 + 2 Megapixel) und 128 GB internen Speicher. Hinzu kommen 4 GB RAM und eine 6,6 Zoll großes Display. Mit dieser Ausstattung schrammt es nur knapp an einer ausdrücklichen Empfehlung der Redaktion (siehe oben) vorbei. Grund: Das Xiaomi Redmi Note 11 bietet noch eine Kamera mehr.

Motorola Moto G52 Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 680 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 169 g Farbe Weiß, Grau Einführungspreis 250 € Marktstart April 2022

Honor: Bestes Handy unter 200 Euro

Auch dem Honor X7 hätten wir mit Blick auf den verbauten Prozessor eine Empfehlung aussprechen können. Denn auch in diesem Smartphone ist der Qualcomm Snapdragon 680 verbaut. Positiv hervorzuheben ist auch die Vierfach-Kamera (48 + 5 + 2 + 2 Megapixel). Aber: Das 6,74 Zoll große Display löst nur mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln auf. Das ist zwar grundsätzlich ausreichend, im Vergleich aber eben schlechter als der Wettbewerb.

Honor X7 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 680 Display 6,74 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB, 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Schwarz, Silber, Blau Einführungspreis X7 (4/128 GB): 199 € Marktstart Mai 2022

Kein Apple iPhone für unter 200 Euro?

Apple und seine aktuellen iPhone-Modelle spielen bei Handys zu Preisen bis 200 Euro übrigens keine Rolle. Zumindest dann nicht, wenn du dir ein neues iPhone wünschst. Denn allenfalls das iPhone SE und das iPhone 7 aus dem Jahr 2016 wären eine kleine Empfehlung wert. Ein Update auf iOS 15 haben diese Telefone im Herbst 2021 noch erhalten. Ein Update auf iOS 16 wurde ihnen jüngst aber nicht mehr zugestanden. Wenn du dir eines dieser beiden Smartphones also kaufst, wirst du auf dem vorinstallierten Betriebssystem sitzenbleiben. Mehr Auswahl hast du für unter 200 Euro hinsichtlich aktuellerer iPhone-Modelle nur, wenn du dir ein gebrauchtes iPhone sicherst.

In jedem Fall solltest du dir aber auch unsere Hitliste zu den besten Smartphones bis 300 Euro genauer ansehen, wenn du etwas mehr als 200 Euro auf der hohen Kante liegen hast. Denn für etwas mehr Geld bekommst du zum Teil deutlich mehr Leistung.

