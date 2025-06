Beste Frontkamera 2025: Kein anderes Handy macht so gute Selfies

Neben der Kamera, der Sound-Qualität, dem Display und dem Akku testet DxOMark auch die Frontkamera separat. Das ist eine gute Strategie, da die vordere Kamera im Selfie- und TikTok-Zeitalter für viele Nutzer beinahe schon wichtiger ist als die Hauptkamera. Zudem handelt es sich bei der Selfie-Knipse oftmals nicht mehr um ein einzelnes Modul, das wie in der Vergangenheit lediglich verzerrte Weitwinkel-Fotos produziert. Auch Dual-Systeme stellen längst keine Seltenheit mehr dar. Abgesehen davon betrachten Nutzer die Qualität einer Smartphone-Kamera oftmals als Ganzes. Ist die Hauptkamera gut, wird auch die Frontkamera sicherlich auf demselben Niveau sein. Doch dem ist keineswegs so, wie die DxOMark-Listen offenbaren.

Selfie-Sieger bei DxOMark: Huawei & Apple

Mit jeweils 151 Punkten teilen sich auch noch im Jahr 2025 die beiden 2024er-Modelle Apple iPhone 16 Pro Max und Honor Magic6 Pro den ersten Platz im Selfie-Segment. Und damit nicht genug. Sogar in den beiden Unterkategorien „Foto“ und „Video“ liegen die beiden Smartphones punkttechnisch exakt gleichauf. Folglich macht es keinen großen Unterschied, welches der beiden Geräte man erwirbt. Käufer kommen so oder so auf ihre Kosten. Doch natürlich bieten beide Geräte auch ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile.

Honor Magic6 Pro

Das Honor Magic6 Pro etwa sticht durch akkurate Ausleuchtung des Hauptmotivs sowie einen breiten Dynamikumfang heraus. Auch der Weißabgleich und die Farbgebung konnten die Tester überzeugen, genauso wie das geringe Bildrauschen in unterschiedlichen Szenarien sowie die Tiefenschärfe. Bei Bokeh-Effekt ist das Honor Magic6 Pro aktuell sogar führend. Dafür ist der Kontrast gelegentlich zu hoch, die Details verschwinden bei schlechtem Umgebungslicht und die Video-Schärfe variiert bei Aufnahmen mit Bewegung.

Frontkamera im Überblick:

Auflösung: 50 Megapixel

Blendenzahl: f/2.0

Max. Video-Auflösung: 4K (30 fps)

Apple iPhone 16 Pro Max

Nun zum Apple iPhone 16 Pro Max. Auch hier loben die Tester eine akkurate Ausleuchtung und einen breiten Dynamikumfang. Zusätzlich jedoch auch einen guten Kontrast bei HDR-Aufnahmen (kombinieren Bilder mit unterschiedlichen Belichtungsebenen miteinander). Ferner vermag es der Autofokus zu überzeugen, sowie erneut die Tiefenschärfe und der Detailreichtum – bei Fotos und Videos. Und dann wäre da noch die große simulierte Blendenöffnung und ein natürlich wirkender Bokeh-Effekt bei Porträt-Aufnahmen. Andererseits ist bei schlechtem Licht Bildrauschen zu sehen, der Weißabgleich könnte besser sein und Schärfeverluste bei einzelnen Video-Frames. Letzteres in erster Linie dann, wenn man sich beim Filmen fortbewegt.

Frontkamera im Überblick:

Auflösung: 12 Megapixel

Blendenzahl: f/1.9

Max. Video-Auflösung: 4K (60 fps)

Platzierung (Top-10) Smartphone Frontkamera-Wertung 1 Apple iPhone 16 Pro Max 151 = Honor Magic6 Pro 151 3 Apple iPhone 15 Pro Max 149 = Apple iPhone 15 Pro 149 5 Google Pixel 9 Pro XL 148 6 Apple iPhone 14 Pro Max 145 = Apple iPhone 14 Pro 145 = Google Pixel 8 Pro 145 = Huawei Mate 50 Pro 145 10 Apple iPhone 14 Plus 144 = Apple iPhone 14 144 = Huawei P50 Pro 144

Frontkamera-Tests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Für die Selfie-Tests nimmt DxOMark laut eigenen Angaben über 1.500 Testbilder sowie zwei Stunden an Videomaterial auf. Dabei nutzen die Tester jeweils die Standardeinstellungen der Frontkamera. Wie das Testprotokoll genau aussieht, beschreibt DxOMark auf seinem Portal.