Bestes Smartphone-Display 2021: Das ist der unangefochtene Bildschirm-König

Die tägliche Smartphone-Nutzung belief sich im Jahr 2018 auf durchschnittlich etwas über zwei Stunden. Andere Untersuchungen sprechen sogar von drei Stunden und bis 2021 ist diese Zahl keineswegs gefallen. Ein Großteil dieser Zeit verbringen Nutzer damit, auf das Display zu starren – da wäre es ja wohl das Mindeste, dass der Bildschirm eine gewisse Qualität vorweisen kann. Um ebendiese zu prüfen, hat DxOMark sein Test-Portfolio um ein Protokoll für den Display-Bereich erweitert. Die Tests beweisen: Die Unterschiede in Sachen Qualität fallen enorm aus.

Display-Sieger bei DxOMark 2021: Apple iPhone 13 Pro Max

Im Jahr 2021 hat Apple sämtliche Erwartungen übertroffen. Zumindest, wenn es um das Thema Display geht. Aktuell belegt Apples iPhone-13-Riege nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Platz in der DxOMark-Bestenliste. Darüber hinaus ist der Sieger, das iPhone 13 Pro Max, sämtlicher Konkurrenz haushoch überlegen.

Laut Angaben von DxOMark sicherte sich das neue High-End-Handy die Position insbesondere durch eine automatische Anpassung an die Umgebungsbeleuchtung. Dadurch soll das Smartphone in der Lage sein, seinem Besitzer stets eine gute Helligkeit, einen guten Kontrast sowie gute Farben zu bieten. Das ist natürlich nur möglich, weil Apples iPhone 13 Pro Max auch per se über eine ausgezeichnete Farbtreue und eine hervorragende Blickwinkelstabilität verfügt. Darüber hinaus lobten die Tester die konstant gute Lesbarkeit – unabhängig von der Umgebungssituation – sowie flüssige Bewegungsabläufe und einen hervorstechenden Dynamikumfang (HDR10). Letzterer überzeugt vor allem bei Videos.

Jetzt weiterlesen Samsung und Huawei geschlagen: Diese Smartphones haben die beste Kamera

Unterm Strich erreichte das iPhone 13 Pro Max insgesamt eine Wertung von 99 Punkten und ist den beiden Zweitplatzierten (iPhone 13 und Huawei P50 Pro) damit um satte 6 Punkte überlegen. Doch das bedeutet nicht, dass das Display des Apple-Flaggschiffs perfekt ist. So kritisierten die Tester etwa die nicht sonderlich beeindruckende Helligkeit des Bildschirms, die mit ihren 1.066 Nits nicht mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (1.379 Nits) mithalten kann. Zudem könnten die Bewegungen beim Gaming etwas flüssiger ausfallen und bei eingeschaltetem Blaulichtfilter entsteht ein starker Orangestich. Doch das ist bereits Meckern auf einem sehr hohen Niveau.

Display-Daten des Testsiegers:

Größe: 6,7 Zoll

Auflösung: 1.284 x 2.778 Pixel

Pixeldichte: 458 ppi

Bildwiederholfrequenz: Bis zu 120 Hz

Helligkeit: 1.200 Nits

Technologie: OLED

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Nach den beiden iPhones und dem Huawei P50 Pro besetzen die beiden Samsung-Handys Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) sowie Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) mit jeweils 91 Punkten zusammen den dritten Platz. Doch damit haben sich Apple und Samsung noch nicht ausgetobt. Abseits des Siegertreppchens finden sich zunächst das Apple iPhone 13 mini (90 Punkte) und anschließend das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon, 90 Punkte) wieder. Erst auf dem rechnerisch achten Platz landet kein Apple, Samsung oder Huawei, sondern ein OnePlus 9 Pro (89 Punkte) – dicht gefolgt von einem OnePlus 8T (ebenfalls 89 Punkte).

Smartphone Display-Wertung Apple iPhone 13 Pro Max 99 Apple iPhone 13 93 Huawei P50 Pro 93 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 91 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 91 Apple iPhone 13 mini 90 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon)

90 OnePlus 9 Pro 89 OnePlus 8T 89 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos) 89 TCL 20 Pro 5G 89 Vivo X60 Pro+ 89 Apple iPhone 12 Pro Max 88 LG Wing 88 OnePlus 8 Pro 88 Oppo Find X3 Pro 88 Apple iPhone 12 Pro 87 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 87 Vivo X51 5G 87 Xiaomi Mi 11 Ultra 87 Xiaomi Mi 11 87 Sony Xperia 1 III 86 Apple iPhone 12 85 Huawei P40 Pro 85 Oppo Find X3 Neo 85 Apple iPhone 11 Pro Max 84 Oppo Reno5 Pro+ 5G 83 TCL 10 Pro 83 Asus ROG Phone 5 82 Asus Zenfone 8 81 Oppo Reno5 Pro 5G 81 Oppo Find X3 Lite 79 Samsung Galaxy A52 5G 79 Sony Xperia 5 II 78 Nubia RedMagic 6 Pro 77 Oppo Find X2 Pro 76 Google Pixel 5 74 Xiaomi Mi 10 Ultra 73 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 72 Asus ROG Phone 3 70 Black Shark 3 Pro 61 Nokia 8.3 5G 55 Lenovo Legion Phone 2 Pro 53 Realme C21 43

Displaytests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Bei Display-Tests bedienen sich die Tester der vorinstallierten Galerie-App und der Video-App – jeweils ohne die Standardeinstellungen zu verändern. Wie das Testverfahren genau aussieht, verrät DxOMark auf einer gesonderten Webseite.