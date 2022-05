Plattenspieler mit modernen Anlagen verbinden: So gelingt es

Schallplatten und ihre Plattenspieler haben ihre Daseinsberechtigung noch lange nicht verloren. Um einen Plattenspieler mit modernen Anlagen zu verbinden, kannst du auf mehrere Methoden zurückgreifen. Entscheidend ist dabei, über welche Ausgänge dein Plattenspieler verfügt und welche Tonabnehmer dein Gerät verwendet. Mit einigen Modellen ist sogar eine Bluetooth-Übertragung möglich.

Plattenspieler mit moderner Anlage verbinden – Muss ein Vorverstärker her?

Ältere Plattenspielermodelle verfügen häufig über einen sogenannten Phono-Ausgang. Das Signal, das über diesen Ausgang ausgegeben wird, ist für viele moderne Anlagen zu schwach. Ausnahmen bilden Anlagen, die selbst über einen Phono-Eingang verfügen, da diese einen eigenen Vorverstärker für den Anschluss besitzen. Die meisten der modernen Geräte in heimischen Wohnzimmern warten mit diesem Anschluss nicht länger auf.

In solchen Fällen kommt ein externer Vorverstärker ins Spiel. Mit ihm wird das Signal stark genug, um dennoch von deiner Anlage oder Soundbar verarbeitet zu werden. Externe Vorverstärker lassen sich im Handel erwerben und sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Die meisten von ihnen sind auf MM-Tonabnehmer abgestimmt, die am häufig unter Plattenspielern vertreten sind. Besitzt du einen Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer, ist es leicht ein passendes Modell aufzuspüren. Anders sieht es aus, wenn dein Plattenspieler auf einen MC-Tonabnehmer zurückgreift. Diese sind wesentlich seltener, ihr Signal fällt jedoch noch schwächer als das der MM-Tonabnehmer aus. Damit ihr Signal verarbeitet werden kann, musst du daher auf einen Vorverstärker achten, der mit MC-Tonabnehmern kompatibel ist. Einige Vorverstärker bieten zudem einen USB-Anschluss an, mit dem sich dein Plattenspieler mit dem Computer verbinden lässt. Das ist hilfreich, wenn du deine Schallplatten nicht nur mit modernen Anlagen abspielen, sondern ebenso digitalisieren möchtest.

Verfügt dein Schallplattenspieler hingegen über einen Line-Ausgang, ist der Anschluss an moderne Anlagen entspannter. Der Line-Ausgang verfügt nämlich bereits über einen integrierten Vorverstärker an deinem Plattenspieler selbst, sodass du gar keinen externen Vorverstärker benötigst. In diesem Fall kannst du das Gerät direkt mit dem Cinch-Kabel an deine Anlage anschließen. Ansonsten dient dir der Vorverstärker als Verbindungsstück zur modernen Anlage.

Plattenspieler mit modernen Anlagen verbinden – Anleitung

Schallplattenspieler direkt mit dem Phono-Eingang verbinden

Auch wenn nicht mehr viele Anlagen über den Phono-Eingang verfügen, gehörst du womöglich zu den Glücklichen, der noch ein passendes Modell besitzt. In diesem Fall benötigst du nur wenige Schritte, um die Geräte miteinander zu verbinden.

Verbinde den Phono-Ausgang deines Plattenspielers mit einem Cinch-Kabel mit dem Phono-Eingang deiner Anlage oder Soundbar Schalte im Anschluss beide Geräte ein, um die Soundqualität der Wiedergabe zu überprüfen.

Plattenspieler mit externem Vorverstärker anschließen

Wenn du einen externen Vorverstärker benötigst, um den Plattenspieler mit deiner Anlage zu verbinden, ist auch dies in wenigen Schritten umgesetzt.

Schließen zunächst das erste Cinch-Kabel am Phono-Ausgang deines Plattenspielers an. Das andere Ende dieses Cinch-Kabels steckst du nun in den mit Input gekennzeichneten Eingang externen Vorverstärkers. Nun kannst du deinen Vorverstärker über dessen mit Output gekennzeichneten Ausgang mithilfe eines zweiten Cinch-Kabels mit deiner Soundbar oder Anlage verbinden. Schalte anschließend alle Geräte ein, um die Sound-Qualität zu überprüfen.

Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker anschließen

Besitzt dein Plattenspieler den erwähnten Line-Ausgang mit einem integrierten Vorverstärker, benötigst du keinen externen Vorverstärker zwischen den Geräten.

Schließe deinen Plattenspieler mit dem Cinch-Kabel direkt an den Analog-Digital-Wandler an Da der Analog-Digital-Wandler das analoge Plattenspieler-Signal sogleich in ein digitales Signal umwandelt, kann er mit einem Lichtleitkabel oder einem Lichtwellenleiter an die Soundbar anschlossen werden Schalten alle Geräte ein, damit du die Soundqualität überprüfen kannst.

Kommt es bei der Überprüfung der Soundqualität zu einem störenden Brummen, ist es möglich, dass dein Plattenspieler nicht geerdet ist. In diesem Fall kannst du auf ein sogenanntes Erdungskabel zurückgreifen, das häufig direkt am Gerät selbst vorhanden ist. Dessen Ende verbindest du mit der „Ground“- beziehungsweise „GND“-Schraube an deiner Anlage.

Plattenspieler mit Bluetooth-Geräten verbinden

Einige Hersteller haben das Wiederaufleben der Plattenspieler scheinbar kommen sehen. Denn einige der neueren Modelle, die im Handel zu finden sind, bieten dir Bluetooth-Unterstützung. Das bedeutet, dass du deine Musik direkt vom Vinyl auf einen Bluetooth-fähigen Lautsprecher streamen kannst. Du musst also weder auf Kabel zurückgreifen noch dir große Gedanken über passende Anschlüsse an deinem Schallplattenspieler und deiner Anlage machen. Damit dabei nicht zu viel an Soundqualität verloren geht, kommt hier üblicherweise der aptX-Codec zum Einsatz. Sein effizientes Komprimierungsverfahren ermöglicht dir eine beinahe verlustfreie Audioübertragung. Dennoch handelt es sich auch hier um eine Funkverbindung. Die Übertragungsreichweite ist somit eingeschränkt und kann durch Störfaktoren wie Hindernisse oder weitere Funkübertragungen beeinträchtigt werden.