Bester Sound 2022: Dieses Handy ist fast wie ein Bluetooth-Lautsprecher

Kamera, Akku, Konnektivität, Speicher, Betriebssystem, Übertragungsstandards… Bei Smartphones gibt es eine schier endlose Anzahl an Hard- und Software-Spezifikationen, auf die man beim Kauf achten sollte. Kein Wunder also, dass eine im Grunde sehr wichtige Funktion zu kurz kommt: der Sound. Das liegt teilweise auch daran, dass Nutzer sich schlicht nicht vorstellen können, dass ein Smartphone eine wirklich gute Klangqualität bieten kann. Darum ignoriert man diesen Punkt und besorgt sich stattdessen lieber einen Bluetooth-Lautsprecher. Doch in Wahrheit können aktuelle Handys durchaus auch klanglich überzeugen – zumindest einige. Welche das sind, verrät die DxOMark-Bestenliste, welcher umfangreiche und objektive Audio- sowie Mikrofon-Tests zugrunde liegen.

Audio-Sieger 2021 bei DxOMark: Black Shark 5 Pro

Mit seinen 86 Punkten belegt das Gaming-Smartphone Xiaomi Black Shark 5 Pro aktuell den ersten Platz in der Bestenliste von DxOMark – und zwar mit einem bequemen Vorsprung. Die drei Zweitplatzierten, das Black Shark 4S Pro, das Black Shark 4 Pro und das Honor Magic3 Pro+ erreichten jeweils „lediglich“ 81 Punkte. Dabei ist die Wertung des neuen Überfliegers in beiden Bereichen, auf die sich der Test von DxOMark aufspalten lässt, – Wiedergabe (Lautsprecher) und Aufnahme (Mikrofone) – gleich gut.

Insgesamt 86 Punkte erhielt das Gaming-Handy in dem Wiedergabe-Bereich. Damit überragt es den früheren Rekordhalter, das Black Shark 4S Pro, um 3 Punkte. Und auch bei den Unterkategorien wie Dynamik, Tim­b­re und Lautstärke sieht die Sache nicht anders aus. So erarbeitete sich das Black Shark 5 Pro in beinahe sämtlichen Wiedergabe-Kategorien eine neue Bestwertung. Die einzige Ausnahme stellt die Kategorie „Artefakte“ dar, in der gemessen wird, wie stark das Quellaudio bei der Wiedergabe über die Lautsprecher verzerrt wird. Hier erhielt das Xiaomi-Gerät 87 Punkte, während das eigentlich deutlich schwächere Samsung Galaxy A52 5G mit 96 Punkten glänzte. Das liegt daran, dass bei dem Black Shark 5 Pro einige Artefakte beim Pausieren und Wiedergeben von Musik erkennbar sind. Ansonsten werden in diesem Bereich keine weiteren Schwächen genannt.

Der Bereich Aufnahme ist mit ebenfalls 86 Punkten auf dem gleichen Niveau. Die Tester kritisierten hauptsächlich die Aufnahme von Bässen, wobei Kritik hier beinahe mit „nicht ganz so viel Lob“ gleichzusetzen ist. Denn auch in diesem Segment stellte das Smartphone in vier von sechs Unterkategorien eine neue Bestwertung auf. Lediglich bei der Klangfarbe und der räumlichen Klangerfassung hatten andere Mobiltelefone die Nase vorne.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Auf dem dritten Platz findet sich mit 80 Punkten das Xiaomi Mi 10S wieder; dicht gefolgt von einem weiteren Gaming-Handy, dem Asus ROG Phone 5 (79 Punkte). Einige Modelle darunter positionierten sich sämtliche iPhone 13-Modelle von Apple. In puncto Klang liegen diese allesamt auf einer Wellenlänge, wer das iPhone oftmals als Lautsprecher benutzt, kann also getrost zur günstigsten Variante greifen. Das 2021 vorgestellte Oberklasse-Smartphone Vivo X60 Pro 5G stellt mit lediglich 47 Punkten derweil beinahe einen Negativrekord auf. Schlechter schnitten lediglich die beiden 2019er-Geräte Sony Xperia 1 (45 Punkte) und Nokia 7.2 (21 Punkte) ab.

Smartphone Audio-Wertung Black Shark 5 Pro 86 Black Shark 4S Pro 81 Black Shark 4 Pro 81 Honor Magic3 Pro+ 81 Xiaomi Mi 10S 80 Asus ROG Phone 5 79 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 77 Xiaomi Mi 10 Pro 76 Apple iPhone 13 Pro 75 Apple iPhone 13 mini 75 Apple iPhone 13 Pro Max 75 Apple iPhone 13 75 Asus ROG Phone 3 75 Huawei Mate 20 X 75 Apple iPhone 12 Pro Max 74 Apple iPhone XS Max 74 Oppo Find X2 Pro 74 Apple iPhone 12 73 Apple iPhone 12 mini 73 Samsung Galaxy S22+ (Exynos) 72 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 72 Apple iPhone 11 Pro Max 71 Apple iPhone 11 71 Google Pixel 6 Pro 71 Google Pixel 6 71 Lenovo Legion Phone 2 Pro 71 Samsung Galaxy S22 (Exynos) 71 Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 71 Xiaomi 11T Pro 71 Xiaomi Mi 11 Ultra 71 Apple iPhone SE (2020) 70 Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) 70 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 70 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) 70 Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) 70 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 70 Xiaomi 12 Pro 70 Xiaomi 11T 70 Asus ROG Phone 2 69 OnePlus 9 Pro 69 Samsung Galaxy A52 5G 69 Samsung Galaxy S20 Ultra 69 Google Pixel 5 68 Google Pixel 4 68 OnePlus 8 68 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) 68 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) 68 Xiaomi Redmi K40 Gaming 68 Xiaomi Mi 11 68 OnePlus 8 Pro 67 Asus Zenfone 8 66 Motorola Edge+ 66 OnePlus 9 66 Samsung Galaxy Z Fold2 5G 66 Samsung Galaxy S20+ 66 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 66 Samsung Galaxy Note 10+ 66 Sony Xperia 1 III 66 Vivo X70 Pro+ 66 Vivo iQOO 7 Legend 66 Xiaomi Mi 11i 66 Xiaomi Redmi K40 Pro+ 66 LG V60 ThinQ 5G 65 OnePlus 7 Pro 65 Samsung Galaxy S10+ 65 Nubia RedMagic 6 Pro 64 Nubia Red Magic 5S 64 Poco X3 NFC 63 Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon) 62 Oppo Find X3 Pro 62 Huawei Mate 30 Pro 5G 61 Oppo Find X3 Neo 61 Huawei Mate 30 Pro 60 Realme GT Neo 2 5G 60 Honor V30 Pro 59 Huawei P40 Pro 59 Lenovo Legion Phone Pro 59 Oppo Reno5 Pro+ 5G 59 Oppo Reno6 5G 58 Realme X2 Pro 58 Motorola Razr 57 Realme GT 5G 57 Sony Xperia 1 II 57 Black Shark 3 Pro 55 Motorola Edge 20 Pro 55 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 54 Honor 20 Pro 53 Oppo Find X3 Lite 53 Vivo X51 5G 53 LG G8 ThinQ 52 Black Shark 2 Pro 51 Nubia Red Magic 3S 50 Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) 47 Sony Xperia 1 45 Nokia 7.2 41

Audiotests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Audio-Tests werden dabei unter kontrollierten Laborbedingungen in einem abgeschirmten Tonstudio durchgeführt. Wie die Testprotokolle genau aussehen, verrät DxOMark auf dem eigenen Portal: Lautsprecher-Tests und Mikrofon-Tests.