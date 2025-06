Testsieger: Das ist die einzige Foto-App, die du wirklich brauchst

Das Handy hat bei vielen Menschen die Kamera ersetzt. Kein Wunder, lassen sich mit Smartphones inzwischen Fotos aufnehmen, die selbst Fotografen nicht immer von Bildern unterscheiden können, die mit Profi-Kameras gemacht wurden. Hinzu kommt: Du kannst mit dem Handy geschossene Fotos sofort im Anschluss bearbeiten, in deiner Foto-Bibliothek speichern und an Freunde verschicken. All das ist mit normalen Kameras nicht möglich. Doch welche Foto-App eignet sich zum Bearbeiten von Bildern am besten?

Die beste Foto-App: Testsieger ist kostenlos und werbefrei

Die Stiftung Warentest hat 20 Apps für Android-Handys und das iPhone unter die Lupe genommen. Während Instagram, Adobe Lightroom und Google Fotos nur „befriedigend“ sind und Snapchat die Note „ausreichend“ bekommt, ist nur eine Foto-App „gut“. Und das Beste ist: Die Anwendung ist kostenlos und frei von Werbung.

Ob ein gemachtes Bild optimieren, Filter anwenden oder mit einem magischen Radiergummi störende Elemente aus dem Foto entfernen: Snapseed kann das alles gut bis sehr gut. Doch das ist bei Weitem nicht der gesamte Funktionsumfang der Foto-App, die es kostenlos im Google Play Store und Apple App Store gibt. Bilder lassen sich im Nachhinein auch schärfen und zuschneiden. Mit dem „Fokuseffekt“ kannst du einen Tilt-Shift-Effekt erschaffen, den man auch als Miniatureffekt bezeichnet. Zudem gibt es das Tool „Vignettierung“, das den Fokus beispielsweise auf ein Gesicht lenkt. Die Foto-App dunkelt den Rest des Bildes ab, sodass etwas Bestimmtes im Brennpunkt liegt.

Welche ist die beste Foto-App? Der Testsieger ist kostenlos und werbefrei.

Filter, Doppelbelichtungen und mehr

Auch Doppelbelichtungen, wie man sie etwa aus dem populären Vorspann der Serie „True Detective“ kennt, kannst du in der Foto-App anfertigen. Was früher nur in der Kamera funktionierte, indem man den Film beim zweiten Auslösen nicht weitertransportierte, lässt sich mit Snapseed im Handumdrehen erledigen. Dazu wählst du zwei oder mehr Aufnahmen aus und legst sie übereinander. Durch gekonntes Verschieben entstehen so tolle Bilder, bei denen sich viele fragen werden, wie du sie gemacht hast.