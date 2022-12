Beste Handys 2022 bis 300 Euro im Vergleich

Kaum ein Segment am Smartphone-Markt ist so hart umkämpft, wie jenes der Smartphone-Mittelklasse bis 300 Euro. Denn ein gutes Handy zu kaufen, aber nicht mehr als 300 Euro zu bezahlen, ist bei immer mehr Handynutzern ein großer Wunsch. Nicht nur, weil ein gutes Smartphone kein Vermögen kosten muss, sondern auch, weil es Kundenkreise gibt, die sich schlicht kein Top-Handy für 800, 1.000 Euro oder gar noch mehr leisten können. Gut, dass es vor allem dank der aufstrebenden Smartphone-Marken aus Asien – insbesondere aus China – viele gute Handys gibt, die erschwinglich sind und die allgemeinen Ansprüche trotzdem absolut bedienen.

Beste Smartphones unter 300 Euro

Eines der besten Smartphones, die aktuell für unter 300 Euro zu haben sind: das ZTE Axon 30 5G. Zwar gehört ZTE hierzulande nicht zu den bekanntesten Herstellern, bietet mit dem Axon 30 5G aber ein Oberklasse-Smartphone für kleines Geld an. Es bietet nicht nur 8 GB RAM, sondern mit dem Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor auch eine zentrale Recheneinheit, die in dieser Preisklasse überdurchschnittlich viel Leistung bietet. Zudem ist eine Quad-Kamera (64 + 8 + 5 + 2 Megapixel nutzbar) und das Display mit einer diagonalen Abmessung von 6,92 Zoll besonders groß.

Und vielleicht hast du auch Motorola nicht direkt auf dem Radar, wenn es um ein neues Smartphone geht. Das sollte sich aber schnell ändern, denn mit dem Motorola Edge 20 steht für unter 300 Euro ein Smartphone mit Qualcomm Snapdragon 778G Prozessor, 8 GB RAM und Vierfach-Kamera (108 + 8 + 16 + Makrovision) zur Verfügung, das ebenfalls 5G unterstützt. Sowohl mit 128 GB Speicherplatz als auch mit 256 GB Speicher kannst du das Gerät aktuell besonders preiswert kaufen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Smartphones verschiedener namhafter Hersteller für unter 300 Euro. Teilweise sind Smartphones für unter 300 Euro auch von weniger bekannten Herstellern zu haben. Etwa bei Amazon, Kaufland oder eBay. Wir listen diese China-Handys an dieser Stelle aber nur dann, wenn sie sich durch besondere technische Ausstattungsmerkmale hervorheben.

Apple: das beste iPhone bis 300 Euro

Nach der Vorstellung der neuen iPone-14-Serie sind auch die Preise für ältere iPhone-Generationen gefallen. Eine Folge: Für unter 300 Euro kannst du dir jetzt das iPhone 8 aus dem Jahr 2017 für unter 300 Euro sichern. Neuere iPhone-Modelle kosten derzeit noch sehr viel mehr. Ausgestattet ist das iPhone 8 allerdings nur mit einem 4,7 Zoll großen Display, einer einzelnen 12-Megapixel-Kamera und für unter 300 Euro ist derzeit auch nur das 64-GB-Modell des iPhone 8 erhältlich.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis Marktstart 22.09.2017

Samsung: Beste Smartphones bis 300 Euro

Interesse an einem Samsung-Smartphone für unter 300 Euro? Dann möchten wir deine Blicke gerne auf das Samsung Galaxy A52 5G lenken. Es ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich im Preis gefallen. Für unter 300 Euro bekommst du 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und eine Vierfach-Kamera mit einer Auflösung von 64 + 12 + 5 + 5 Megapixeln. Das ist eine rundum solide Ausstattung. Der Akku ist 4.500 mAh groß und wie es der Name des Telefons schon verrät: auch 5G wird unterstützt.

Samsung Galaxy A52 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Violett, Blau, Schwarz, Weiß Einführungspreis Galaxy A52 5G (6/128 GB): 429 €, Galaxy A52 5G (8/256 GB): 489 € Marktstart März 2021

Das Galaxy A52 5G ist übrigens nur eines von verschiedenen Modellen aus der A52-Serie von Samsung. Wenn du die konkreten Unterschiede der einzelnen Modelle genauer prüfen möchtest, empfehlen wir dir einen Klick auf den folgenden Link.

Eine weitere Alternative, die wir dir an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten: das Galaxy M52 5G mit 6 GB RAM. Bei diesem Smartphone ist ein sogar 5.000 mAh großer Akku verbaut, du hast Zugriff auf eine Dreifach-Kamera (64 + 12 + 5 Megapixel) und auch ein Full-HD-Display steht zur Verfügung. Als Prozessor setzt Samsung bei diesem Smartphone wie beim Galaxy A52s 5G auf den Qualcomm Snapdragon 778G. Die Verarbeitung ist in der M-Klasse jedoch etwas weniger werthaltig als bei A-Klasse-Modellen.

Samsung Galaxy M52 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis Marktstart Oktober 2021

Xiaomi: Bestes Handy bis 300 Euro

Aus dem Hause Xiaomi ist aktuell neben dem oben genannten Modell 11 Lite 5G NE auch das Redmi Note 10 Pro empfehlenswert. Mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ausgestattet, bietet es auf Basis des Qualcomm Snapdragon 732G eine typische Mittelklasse-Ausstattung. Bei der Kamera kannst du dich sogar auf ein Vierfach-Setup (108 + 8 + 5 + 2 Megapixel) freuen. Und auch das Display fällt mit einer diagonalen Abmessung von 6,67 Zoll nicht gerade klein aus.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 732G Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 64 GB, 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 193 g Farbe Grau, Blau, Orange, Grau, Blau, Orange, Violett, Grün Einführungspreis Redmi Note 10 Pro (6/64 GB): 280 €, Redmi Note 10 Pro (6/128 GB): 300 €, Redmi Note 10 Pro (8/128 GB): 300 € Marktstart März 2021

Oder du entscheidest dich für das Poco X4 Pro 5G. Streng genommen ist nämlich auch das ein Xiaomi-Smartphone, wenngleich Poco inzwischen als unabhängige Marke agieren darf. Das Besondere bei diesem Smartphone ist nicht nur, dass es mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet ist. Beachtenswert ist auch, dass du für unter 300 Euro sogar ein Handy mit 256 GB Speicherplatz nutzen kannst.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 695 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Gelb, Blau Einführungspreis Poco X4 Pro 5G (6/128 GB): 300 €, Poco X4 Pro 5G (8/256 GB): 350 € Marktstart März 2022

Realme: Beste Smartphones bis 300 Euro

Nicht zu vernachlässigen ist aber auch das Realme GT Master Edition. Aktuell ist zwar nur das 128-GB-Modell für unter 300 Euro zu haben, das war in der Vergangenheit aber auch schon anders. Im Rahmen von Sonderangeboten kannst du dir auch das 256-GB-Modell unterhalb der Schwelle von 300 Euro sichern. Und dann ist dieses Smartphone mit Qualcomm Snapdragon 778G Prozessor und 64 + 8 + 2-Megapixel-Kamera ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Realme GT Master Edition Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G 5G Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 174 g Farbe Weiß, Schwarz, Grau Einführungspreis GT Master Edition (8/256 GB): 399 € Marktstart September 2021

Grundsätzlich solltest du dich bei einem Handy für unter 300 Euro immer für ein Modell mit 128 GB Speicherplatz entscheiden. Für ein aktuelles Android-Smartphone 200 bis 300 Euro zu bezahlen und weniger Speicherplatz zu akzeptieren, ist streng genommen nicht mehr zeitgemäß.

