Die besten Handys unter 100 Euro in der Übersicht

Ein Smartphone ist aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Es lässt uns mit Freunden, Familienmitgliedern und Arbeitskollegen Kontakt halten, weist uns per GPS den Weg und ist zudem noch multimedialer Unterhalter in (fast) allen Lebenslagen. Doch teuer muss ein neues Handy nicht zwingend sein. Denn Einsteiger-Smartphones für unter 100 Euro zu kaufen, ist heutzutage kein Problem mehr. Handys günstig kaufen lautet das Zauberwort.

Die Nachteile eines Smartphones für unter 100 Euro

Klar, wer ein Smartphone günstig kauft, hat ein gutes Geschäft gemacht. Denn wer sich für ein neues Smartphone in der Preisklasse bis 100 Euro entscheidet, tut dies wohl vor allem mit Blick auf die (eigenen) Finanzen. Zur Wahrheit gehört im Umkehrschluss aber auch: Im Zeitalter, in dem Highend-Smartphones von Samsung, Huawei oder Apple gerne mal 1.000 Euro oder mehr kosten, dürfte selbsterklärend sein, dass es für ein Zehntel dieses Preises so ziemlich alles gibt, aber keine Top-Ausstattung.

Mit anderen Worten: Hochauflösende Full-HD-Displays, schnelle Prozessoren oder viel Arbeitsspeicher / RAM (wichtig vor allem für mobiles Gaming) sucht man in billigen Handys bis 100 Euro vergeblich. Man muss sich vielmehr mit Sparkost zufrieden geben und mit Abstrichen bei der Ausstattung leben. Während High-End-Smartphones am Smartphone-Firmament gegenwärtig zum Beispiel gerne mit 12 GB RAM um die Gunst von Käufern werben, sind es im Einsteiger-Segment eher 2 GB, teilweise sogar nur 1 GB. Und statt 5G ist maximal 4G / LTE an Bord. Als Betriebssystem ist durchweg Google Android dabei. Denn iPhones für unter 100 Euro gibt es nicht. Und wenn doch dann nur beschädigt oder mit ein paar mehr Jahren auf dem Buckel als man es sich wünschen würde.

Empfehlung der Redaktion

Du bist auf der Suche nach einem preiswerten Handy? Dann kannst du dich anhand der folgenden Tabelle an unseren aktuellen Empfehlungen orientieren. Zum Beispiel das Alcatel 1S (2019) ist einen Blick wert. Denn hier bekommst du nicht nur 32 GB Speicherplatz, sondern auch 3 GB Arbeitsspeicher. Und das ist selten bei einem Smartphone für unter 100 Euro. Alternative: Das China-Handy Ulefone Note 7P.

Viel lieber möchten wir dir aber ans Herz legen, ein paar Monate (länger) zu sparen. Und dann schau dich noch einmal bei den besten Handys für unter 200 Euro oder den besten Smartphones bis 300 Euro um. Für etwas mehr Geld bekommst du deutlich mehr Leistung als bei den Geräten bis 100 Euro. Sparen lohnt sich.

Smartphone Vorstellung Display Speicher Prozessor RAM Kamera Rückseite Preis Alcatel 1S (2019) Juni 2019 5,5 Zoll

720 x 1.440 Pixel 32 GB Unisoc SC9863A 3 GB 13 Megapixel ab 97 Huawei Y5 (2018) Juni 2018 5,5 Zoll

720 x 1.440 Pixel 16 GB MediaTek MT6739 2 GB 8 Megapixel ab 99 Honor 8S Juni 2019 5,7 Zoll

720 x 1.520 Pixel 32 GB MediaTek Helio A22 2 GB 13 Megapixel ab 99 Xiaomi Redmi 7A August 2019 5,45 Zoll

720 x 1.440 Pixel 32 GB Qualcomm Snapdragon 439 2 GB 12 Megapixel ab 90 Motorola

Moto E5 Mai 2019 5,7 Zoll

720 x 1.440 Pixel 16 GB Qualcomm Snapdragon 425 2 GB 13 Megapixel ab 99 ZTE Blade A7 März 2019 6,1 Zoll

720 x 1.560 Pixel 32 GB Spreadtrum SC9863A 2 GB 16 Megapixel ab 94 Wiko Y80 Juli 2019 6 Zoll

720 x 1.440 Pixel 16 GB Unisoc SC9863A 2 GB 13 Megapixel + 2 Megapixel ab 94 Nokia 2.2



Juni 2019 5,7 Zoll

720 x 1.520 Pixel 16 GB MediaTek Helio A22 2 GB 13 Megapixel ab 98 Gigaset GS185 Juni 2018 5,5 Zoll

720 x 1.440 Pixel 16 GB Qualcomm Snapdragon 425 2 GB 13 Megapixel ab 98 LG K30 August 2019 5,5 Zoll

720 x 1.440 Pixel 16 GB Qualcomm Snapdragon 425 2 GB 8 Megapixel ab 90 Ulefone Note 7P September 2019 6,1 Zoll

32 GB Mediatek Helio A22 3 GB 8 + 2 + 2 Megapixel ab 95 Euro

Huawei und Honor – Handys für unter 100 Euro

Wenn du dir ein Smartphone von Huawei sichern möchtest, solltest du dir in jedem Fall das Huawei Y5 (2018) genauer ansehen. Hier bekommst du ein Smartphone auf Basis von Android 9, das mit 16 GB Speicherplatz ausgestattet ist und ein 5,5 Zoll großes Display bietet. Es fehlt allerdings wie oft in der Klasse der Smartphones für unter 100 Euro eine NFC-Schnittstelle. Tipp: Teilweise ist auch das Huawei Y5 (2019) schon für unter 100 Euro zu haben. Augen offen halten.

Huawei Y5 (2018) Software Android 8.0 Oreo Prozessor MT6739 Display 5,45 Zoll, 720 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 3264x2448 (8,0 Megapixel) Akku 3.020 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Einführungspreis 119 € Marktstart Juni 2018

Alternativ greifst du ins Regel und sicherst dir die Dienste vom Honor 8S. Honor ist die Zweitmarke von Huawei und steht vor allem für Preis-Leistungs-Smartphones. Beim Honor 8S bedeutet das, dass du sogar auf 32 GB internen Speicher zugreifen kannst. Und auch das Display mit Wassertropfen-Notch macht zumindest optisch etwas her.

Huawei Honor 8S Software Android 9 Prozessor MediaTek MTK6761 Display 5,71 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ A IP-Zertifizierung Gewicht 146 g Farbe Schwarz, Gold, Blau Einführungspreis 129 € Marktstart Juni 2019

Xiaomi – Smartphones bis 100 Euro

Neben Huawei mischt zunehmend noch ein weiterer Hersteller den Markt für Einsteiger-Smartphones bis 100 Euro auf: Xiaomi. Zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang vor allem das Gerät Xiaomi Redmi 7A, das insbesondere mit Blick auf den Prozessor und 32 GB Speicherplatz zu punkten weiß. Es ist nämlich sogar ein Octa-Core-Prozessor aus dem Hause Qualcomm verbaut. Android ist als Betriebssystem natürlich auch hier vorinstalliert – in Version 9.

Xiaomi Redmi 7A Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 439 Display 5,45 Zoll, 720 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung IP40 Gewicht 165 g Farbe Schwarz, Rot, Blau Einführungspreis 99 € Marktstart August 2019

Teilweise ist für unter 100 Euro auch schon das Xiaomi Redmi 8A zu haben. Das Display ist hier mit 6,2 Zoll noch etwas größer, der Prozessor minimal schneller und der Akku größer. Er bringt eine Kapazität von stattlichen 5.000 mAh mit.

Xiaomi Redmi 8A Software Android 9 Prozessor Qualcomm® Snapdragon™ 439 Display 6,22 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Einführungspreis 130 € Marktstart Oktober 2019

Nokia – Smartphones unter 100 Euro

Für knapp 100 Euro ist auch das Nokia 2.2 zu haben. Das Gerät kommt in einem modernen Notch-Design zum Kunden und verfügt über einen 5,7 Zoll großen Bildschirm. Die Auflösung liegt wie bei günstigen Smartphones üblich bei 720 x 1.440 Pixeln. Als CPU kommt ein MediaTek Helio A22 zum Einsatz, flankiert von 2 GB RAM.

Nokia Nokia 2.2 (2019) Software Android 9.0 Prozessor MediaTek Helio A22 Display 5,71 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung IP41 Gewicht 153 g Farbe Schwarz, Grau Einführungspreis 139 € Marktstart Juni 2019

Wenn du ein bisschen Glück hast, gibt es auch das Nokia 3.2 schon für unter 100 Euro. In der Regel aber nur, wenn ein Sonderangebot lanciert wird. Ein größeres Display, mehr Akkukapazität und Qualcomm- statt MediaTek-Prozessor sind nur drei Vorzüge für etwas mehr Geld.

Nokia Nokia 3.2 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 429 Display 6,26 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB, 3 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Grau Einführungspreis 159 € Marktstart Juni 2019

Wiko – Handys bis 100 Euro

Aus dem Hause Wiko, französischer Hersteller, der vor allem im Einsteiger-Segment aktiv ist, sticht im Bereich bis 100 Euro gegenwärtig vor allem das Modell Y80 heraus. Auch bei diesem Smartphone ist ein Octa-Core-Prozessor verbaut und das Display ist sogar knapp 6 Zoll groß. Nachteil bei diesem Gerät: Das Handy ist zwar auch günstig, hat aber nur eine Frontkamera mit einer maximalen Auflösung von 2 Megapixeln zu bieten.

Wiko Y80 Software Android 9.0 Pie Prozessor Unisoc SC9863A Display 5,99 Zoll, 720 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung IP40 Gewicht 185 g Farbe Gold, Blau, Türkis Einführungspreis 99 € Marktstart Juli 2019

ZTE – Handys unter 100 Euro

Das gegenwärtig beste Handy mit Android für weniger als 100 Euro aus dem Hause ZTE stellt das Modell Blade A7 dar. Mit 32 GB Speicherplatz bietet viel Raum für deine Fotos und Videos, die du mit der 16 Megapixel-Kamera aufnimmst. Das Display ist mit 6 Zoll etwas kleiner als beim Nokia 3.2, löst aber fast genauso gut auf. Etwas enttäuschend ist der Prozessor aus dem Hause Spreadtrum, der auch von Gigaset zum Teil verbaut wird.

ZTE Blade A7 Software Android 9 Prozessor Spreadtrum SC9863A Display 6,09 Zoll, 720 x 1.560 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4656x3496 (16,3 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 146 g Farbe Einführungspreis 150 € Marktstart März 2019

Gigaset – Handys unter 100 Euro

Du suchst nach einem Smartphone aus deutscher Entwicklung? Dann halte Ausschau nach dem Gigaset GS180. Oder besser nach dem GS185, das teils auch schon für unter 100 Euro zu haben ist und eine bessere Ausstattung bietet. Zudem bekommst du hier ein etwas größeres Display (5,5 Zoll vs. 5 Zoll) und mit dem Qualcomm Snapdragon 425 auch einen etwas besseren Prozessor. Auch der Akku ist 1.000 mAh größer.

Gigaset GS180 Software Android 8.1 Oreo Prozessor MTK6737 Display 5 Zoll, 720 x 1.280 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 175 g Farbe Silber, Gold Einführungspreis 149 € Marktstart 06/2018

Gigaset GS185 Software Android 8.1 Oreo Prozessor Qualcomm Snapdragon 425 Display 5,5 Zoll, 720 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 149 g Farbe Blau, Braun Einführungspreis 179 € Marktstart 06/2018

Samsung und Apple – Smartphones bis 100 Euro?

Du bist auf der Suche nach einem neuen Handy von Samsung oder Apple und möchtest nicht mehr als 100 Euro für ein Galaxy-Handy oder ein iPhone ausgeben? So hart es für dich klingen mag, aber es kann nur eine Botschaft geben: Vergiss es lieber gleich wieder!

Weder Samsung noch Apple geben sich gegenwärtig die Blöße, ihre Galaxy-Smartphones beziehungsweise iPhones sinnbildlich zu verramschen. Nur wenn du bereit bist, gehörige Abstriche bei der Ausstattung zu machen, kannst du dir ein Samsung-Handy sichern. Zu empfehlen ist das aber ausdrücklich nicht. Denn wenn du dir ein Smartphone aus dem Jahr 2017 oder älter kaufst, stellst du auf kurz oder lang fest, dass die Leistung des Geräts überhaupt nicht mehr deinen Anforderungen entspricht.

Da kann es schon sehr viel sinnvoller sein, ein gebrauchtes Android-Handy zu kaufen. Das aber mindestens mit Android 8.1 ausgestattet sein sollte.

Tipp: Bessere Alternativen gibt es schon für 30 bis 50 Euro mehr

Allen, die auf der Suche nach einem Smartphone mit Android für weniger als 100 Euro sind, sei an dieser Stelle gesagt: Es lohnt sich, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Denn Gerade in der Preisklasse zwischen 100 und 150 Euro tummeln sich viele Geräte, die eine zum Teil deutlich bessere Ausstattung und Verarbeitung liefern. Zum Beispiel das Nokia 5.1 oder Modelle aus dem Segment Samsung Galaxy sowie Motorola Moto.

Neben mehr Prozessorleistung steht in dieser Preisklasse oftmals auch mehr Speicherplatz zur Verfügung. Und gerade das ist heutzutage viel wert. Auch ein Dual-SIM-Handy lässt sich in der Preisklasse zwischen 150 und 200 Euro deutlich einfacher finden. Denn immer mehr Hersteller setzen auch bei Einsteiger-Smartphones auf Dual-SIM.

Und last but not least: Wenn du richtig günstige Smartphones kaufst, musst du in aller Regel auch auf eine gute Kamera verzichten. Denn eine gute Kamera gibt es nur, wenn du bereit bist, etwas mehr Geld für ein Handy mit Android auszugeben.

Fazit – Das beste Handy für unter 100 Euro

Du bist auf der Suche nach einem Handy für unter 100 Euro? Die Auswahl ist groß. Allerdings unterscheiden sich die Smartphones in dieser Preisklasse kaum voneinander. Etwa 5,5 Zoll großes Display, normale HD-Auflösung und 16 GB Speicherplatz sind die Regel. Ebenso ein Kamera-Setup, das aus einer 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite.

Gegenwärtiger Kauftipp: Teils ist neben dem eingangs erwähnten Alcatel 1S (2019) auch das Nokia 3.2 schon zu Preisen ab knapp 100 Euro zu haben. Dafür gibt es ein modern anmutendes Smartphone mit Display-Notch und grundsolidem Prozessor. Gleiches gilt für das Huawei Y5 (2019). Soll es ein Smartphone mit zwei Kameras (Dual-Kamera) auf der Rückseite sein? Dann führt gegenwärtig abseits von klassischen China-Handys kein Weg am Wiko Y80 vorbei. Mit dem Ulefone Note 7P geht sogar noch mehr. Hier sind auf der Rückseite drei Objektive verbaut.

Für dich wichtig beim Kauf: Nicht nur auf einen günstigen Preis und ein allgemein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten, sondern auch darauf, ob sich der interne Speicher per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Und: Ein modernes Betriebssystem ist Pflicht. Alles unterhalb von Android 8.0 solltest du außen vor lassen.

Und möchtest du dein Handy mit zwei SIM-Karten betreiben, solltest du in jedem Fall berücksichtigen, dass dein neues Handy über eine Dual-SIM-Funktion verfügt. Denn nur mit Dual-SIM kannst du dein Einsteiger-Smartphone zum Beispiel mit einer privaten und einer dienstlichen SIM-Karte nutzen.

Und natürlich solltest du dir genau überlegen, wie groß der Akku deines Smartphones sein sollte und ob du ein Smartphone mit USB Typ-C Anschluss nutzen willst. In der Regel sind Einsteiger-Smartphones aber mit keinem USB-C-Anschluss ausgestattet, sondern setzen stattdessen auf Micro-USB. Günstige Preise bedeuten halt nicht immer automatisch, dass es auch gute Angebote sind.

Tipps zum Handy-Kauf

Der Smartphone-Markt ist sehr schnelllebig und ständig bombardieren Händler Nutzer mit Angeboten und vermeintlich günstigen Handys. Dazu kommt die Masse an billigen oder auch günstigen Smartphones, die die Hersteller zuhauf auf den Markt werfen. Da kann die Übersicht schnell verloren gehen. Auf die folgenden Eigenschaften sollten potentielle Nutzer vor dem Kauf auf jeden Fall achten:

Händlers überprüfen – Impressum vorhanden? Deutscher Firmensitz?

Herstellers überprüfen – Tests beispielsweise zeugen von Seriosität

Technische Daten überprüfen – LTE, HD-Display, möglichst 16 GB Speicher

Preise vergleichen – Nicht immer ist das vermeintlich billigste auch wirklich das beste Angebot

Weiterführende Informationen:

