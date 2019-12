Empfehlung der Redaktion

Kaum ein Segment am Smartphone-Markt ist so hart umkämpft, wie jenes der Smartphone-Mittelklasse bis 300 Euro. Denn ein gutes Handy kaufen, aber nicht mehr als 300 Euro bezahlen wollen, kommt heutzutage immer häufiger vor. Nicht nur, weil ein gutes Smartphone kein Vermögen kosten muss, sondern auch, weil es Kundenkreise gibt, die sich schlicht kein Top-Handy für 800 oder 1.000 Euro leisten können. Gut, dass es vor allem dank der aufstrebenden Smartphone-Marken aus Asien – insbesondere aus China – viele gute Handys gibt, die erschwinglich sind und die allgemeinen Ansprüche trotzdem absolut bedienen. Zum Beispiel das Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Das im Oktober 2019 präsentierte Handy hat gegenüber den meisten anderen Handys unter 300 Euro einen direkt sichtbaren Vorteil: Auf der Rückseite gibt es gleich vier Kameras nutzen. Auch 128 GB interner Speicher stehen dem Handy gut zu Gesicht, damit du deine aufgenommenen Videos und Fotos auch auf dem Gerät speichern kannst. Weiteres Highlight: 6 GB RAM bietet in unserer Hitliste der besten Handys unter 300 Euro ansonsten nur das Wiko View 3 Pro.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Software Android 9 Prozessor Mediatek Helio G90T Display 6,53 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 200 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis Redmi Note 8 Pro 64 GB: 249 €, Redmi Note 8 Pro 128 GB: 279 € Marktstart Oktober 2019

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell zehn besten Smartphones für unter 300 Euro. Neben neun aktuellen Android-Handys haben wir auch das iPhone 7 von Apple mit aufgenommen. Es basiert auf iOS, ist aber auch schon mehr als drei Jahre alt. Das solltest du bei einem Kauf auf jeden Fall beachten.

Smartphone Vorstellung Display Speicher Prozessor RAM Kamera Rückseite Preis Apple iPhone 7 September 2016 4,7 Zoll

750 x 1.334 Pixel 32 GB Apple A10 2 GB 12 Megapixel ab 280 Euro Samsung Galaxy A50 März 2019 6,4 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Samsung Exynos 9610 4 GB 25 + 8 + 5 Megapixel ab 279 Euro Huawei P30 Lite Mai 2019 6,15 Zoll

1.080 x 2.312 Pixel 128 GB Huawei Kirin 710 4 GB 48 + 8 + 2 Megapixel ab 243 Euro Honor 9X November 2019 6,59 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Huawei Kirin 710F 4 GB 48 + 8 + 2 Megapixel ab 248 Euro Xiaomi Redmi Note 8 Pro Oktober 2019 6,39 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB MediaTek Helio G90T 6 GB 64 + 8 + 2 + 2 Megapixel ab 239 Euro Motorola One Vision Mai 2019 6,3 Zoll

1.080 x 2.520 Pixel 128 GB Samsung Exynos 9609 4 GB 48 + 5 Megapixel ab 247 Euro Wiko View 3 Pro April 2019 6,3 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB MediaTek Helio P60 6 GB 13 + 12 + 5 Megapixel ab 269 Euro Sony Xperia 10 Plus Februar 2019 6,5 Zoll

1.080 x 2.520 Pixel 64 GB Qualcomm Snapdragon 636 4 GB 12 + 8 Megapixel ab 289 Euro Oppo Reno Z Juni 2019 6,4 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB MediaTek Helio P90 4 GB 48 + 5 Megapixel ab 252 Euro

Apple: das beste iPhone bis 300 Euro

Die wichtigste Botschaft für dich: Wenn du auf der Suche nach einem iPhone mit der neuesten Hardware bist, musst du bereit sein, weit mehr als 300 Euro auszugeben. Das höchste der Gefühle in der Preisklasse bis 300 Euro ist aktuell das iPhone 7 aus dem Jahr 2016. Das Alter macht sich nicht nur bei der verbauten Technik bemerkbar, sondern auch beim Design. Denn beim iPhone 7 kommt nicht nur ein vergleichsweise kleines Display zum Einsatz, sondern es ist auch mit recht altmodischen, großen Display-Rändern ausgestattet. Für Menschen, die auf der Suche nach einem vor allem kompakten Smartphone sind, ein zweischneidiges Schwert: kompakt ja, modernes Design weniger.

Apple iPhone 7 Software iOS 11 Prozessor Apple A10 Fusion Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.960 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 138 g Farbe Diamantschwarz, Schwarz, Silber, Gold, Roségold Einführungspreis 128 GB / Diamantschwarz: 869 €, 32 GB / Schwarz: 759 €, 128 GB / Schwarz: 869 €, 32 GB / Silber: 759 €, 128 GB / Silber: 869 €, 32 GB / Gold: 759 €, 128 GB / Gold: 869 €, 32 GB / Roségold: 759 €, 128 GB / Roségold: 869 €, 32 GB / Diamantschwarz: 629 € Marktstart 16.9.2016

Samsung: die besten Smartphones bis 300 Euro

Soll es ein neues Smartphone für unter 300 Euro von Samsung sein, schau dir am besten das Galaxy A50 genauer an. Denn hier bekommst du nicht nur einen ordentlichen Prozessor aus der Exynos-Reihe von Samsung selbst, sondern auch 128 GB Speicherplatz und auf der Rückseite eine Triple-Kamera (25 + 8 + 5 Megapixel). Aktuell ist das Samsung Galaxy A50 übrigens das beliebteste Smartphone der Leser von inside digital. Im Test des Galaxy A50 erreichte das Smartphone gute vier von fünf möglichen Sternen.

Samsung Galaxy A50 Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9610 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 166 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Orange Einführungspreis 349 € Marktstart März 2019

Eine Alternative könnte das Samsung Galaxy M30s sein, das kürzlich neu vorgestellt wurde. Hier löst die Kamera auf der Rückseite sogar mit 48 + 8 + 5 Megapixeln auf. Allerdings stehen aktuell für unter 300 Euro nur 64 GB Speicher zur Verfügung. Wenn es 128 GB sein sollen, musst du mehr Geld ausgeben.

Samsung Galaxy M30s Software Android 9 Prozessor Exynos 9611 Display 6,2 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB, 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 6.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 186 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 259 € Marktstart November 2019

Huawei: die besten Handys unter 300 Euro

Auch von Huawei kannst du dir ein gutes Smartphone für unter 300 Euro sichern. Zum Beispiel das Huawei P30 Lite. Das Display ist mit knapp 6,2 Zoll vergleichsweise klein, der interne Speicher erfreulicherweise aber auch bei diesem Smartphone 128 GB groß. Und auf der Rückseite ist eine Triple-Kamera (48 + 8 + 2 Megapixel) verbaut. Im Test des Huawei P30 Lite konnte das Smartphone mit einer grundsoliden Performance punkten.

Huawei P30 Lite Software Android 9.0 Pie Prozessor Huawei Kirin 710 Display 6,15 Zoll, 1.080 x 2.312 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.340 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 159 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 369 € Marktstart 8. Mai 2019

Noch etwas preiswerter als das Huawei P30 Lite ist das Huawei P smart Z. Nachteil: Auf der Rückseite kommt nur ein Dual-Kamera-Setup (16 + 2 Megapixel) zum Einsatz. Dafür stört das 6,6 Zoll große Display kein Kameraloch. Denn die Frontkamera fährt bei Bedarf aus dem Rahmen des Smartphones heraus. Zudem ist in der Liste der Nachteile anzumerken, dass der interne Speicher beim Huawei P smart Z auf 64 GB beschränkt ist.

Huawei P Smart Z Software Android 9 Pie Prozessor HiSilicon Kirin 710F Display 6,59 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4656x3496 (16,3 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 196 g Farbe Schwarz, Blau, Grün Einführungspreis 280 € Marktstart Mai 2019

Honor: die besten Smartphones bis 300 Euro

Ebenfalls zu Huawei gehört die Smartphone-Marke Honor. Sie soll vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen. Und mit dem Honor 9X steht ein Smartphone zur Verfügung, das auf der Rückseite nicht nur drei Objektive zu bieten hat (48 + 8 + 2 Megapixel), sondern auch mit 128 GB internem Speicher zu überzeugen weiß. Highlight: Die Frontkamera fährt wie beim P smart Z von Huawei aus dem Gehäuse heraus, sobald du sie benötigst.

Huawei Honor 9X Software Android 9 Prozessor Kirin 710F Display 6,59 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 196 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 299 € Marktstart November 2019

Eine etwas preiswertere Alternative stellt das Honor 20 Lite dar. Auch hier kommt eine Triple-Cam zum Einsatz, der Hauptsensor liefert aber „nur“ eine Auflösung von 24 Megapixeln. Der interne Speicher fällt hingegen auch bei diesem Smartphone mit 128 GB erfreulich groß aus.

Huawei Honor 20 Lite Software Android 9.0 Pie Prozessor Kirin 710 Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 164 g Farbe Einführungspreis 279 € Marktstart Mai 2019

Sony: die besten Handys unter 300 Euro

Für Sony ist es gegenwärtig schwierig, die Schlagzahl anderer Hersteller mitzugehen. Die Smartphone-Verkäufe sinken auf immer neue Tiefststände, trotzdem versuchen es die Japaner weiterhin mit preislich attraktiven Handys am Markt. Zum Beispiel mit dem Xperia 10 Plus, das aktuell mit etwas Glück für unter 300 Euro zu haben ist.

Doch ein Preis von unter 300 Euro ist nicht immer gleichbedeutend mit einem rundum guten Smartphone. Das wird beim Xperia 10 Plus mit einem Blick auf die Ausstattung recht schnell deutlich. Leistung und Speicherplatz sind im direkten Vergleich mit anderen Handys unter 300 Euro eher unterer Durchschnitt.

Sony Xperia 10 Plus Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 636 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 180 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Blau Einführungspreis 429 € Marktstart Februar 2019

Motorola: die besten Smartphones bis 300 Euro

Zunehmend in der Mittelklasse bis 300 Euro sind auch Smartphones von Motorola anzutreffen. Dazu zählt unter anderem das Motorola One Vision, das nicht nur mit einem Samsung-Prozessor, sondern auch mit 128 GB Speicherplatz überzeugen will. Auch das längliche 21:9-Format ist ein Hingucker. Im Test des Motorola One Vision wusste vor allem die Low-Light-Kamera (48 + 5 Megapixel) zu überzeugen.

Motorola One Vision Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9609 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 181 g Farbe Blau, Braun Einführungspreis 299 € Marktstart Mai 2019

Fast zum gleichen Preis kannst du dir übrigens ein anderes, ganz ähnlich ausgestattetes Motorola-Handy sichern. Auch im Test des Motorola Moto G8 Plus wusste die Kamera mit ihren drei Objektiven (48 + 16 + 5 Megapixel) zu überzeugen. Allerdings stehen dir für unter 300 Euro nur 64 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Motorola Moto G8 Plus Software Android 9 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 188 g Farbe Rot, Blau Einführungspreis 270 € Marktstart Oktober

Nokia: die besten Handys bis 300 Euro

Du bist Fan der traditionellen Smartphone-Marke Nokia? Dann kannst du für unter 300 Euro auch das eine oder andere Nokia-Smartphone kaufen. Zum Beispiel das Nokia 7.2 mit drei Kamera-Objektive auf der Rückseite (48 + 8 + 5 Megapixel). In der Regel steht nur die Variante mit 64 GB Speicherplatz für unter 300 Euro zur Verfügung. Mit etwas Glück kannst du dir im Rahmen eines Angebots aber auch schon das 128-GB-Modell für unter 300 Euro sichern. Augen auf beim Smartphone-Kauf!

Nokia Nokia 7.2 Software Android 9 Prozessor Qualcomm Snapdragon 660 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 180 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 299 € Marktstart September 2019

Wiko: bestes Smartphone unter 300 Euro

Zu den aufstrebenden Smartphone-Marken zählt der französische Hersteller Wiko. Vor allem im Preisbereich bis 300 Euro will der Hersteller punkten. Und wenn du zum Beispiel bei Media Markt oder Saturn auf Wiko-Smartphones triffst, solltest du dir in jedem Fall das Wiko View 3 Pro genauer ansehen. Denn wie eingangs erwähnt ist das Wiko View 3 Pro eines der wenigen Handys für unter 300 Euro, das mit 6 GB Arbeitsspeicher punkten kann. Und auch auf eine Triple-Kamera (13 + 12 + 5 Megapixel) musst du nicht verzichten.

Wiko View 3 Pro Software Android 9.0 Pie Prozessor Mediatek Helio P60 MT6771 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 184 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 299 € Marktstart April 2019

Xiaomi: beste Handys bis 300 Euro

Dass das Xiaomi Redmi Note 8 Pro in jedem Fall einen Blick wert ist, wenn du dich für ein Handy bis 300 Euro interessierst, haben wir dir zu Beginn dieses Ratgebers schon verraten. Alternativ kannst du dich aber auch mit dem Xiaomi Mi 9 Lite auseinandersetzen. Statt vier Objektiven auf der Rückseite stehen dir dann aber „nur“ derer drei zur Seite (48 + 8 + 2 Megapixel). Wahlweise ist das Xiaomi Mi 9 Lite mit 64 oder gegen einen vergleichsweise kleinen Aufpreis auch mit 128 GB Speicherplatz zu haben.

Xiaomi Mi 9 Lite Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 710 Display 6,39 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.030 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 179 g Farbe Weiß, Grau, Blau Einführungspreis 300 € Marktstart Oktober 2019