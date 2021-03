Kaum ein Segment am Smartphone-Markt ist so hart umkämpft, wie jenes der Smartphone-Mittelklasse bis 300 Euro. Denn ein gutes Handy zu kaufen, aber nicht mehr als 300 Euro zu bezahlen, ist bei immer mehr Handynutzern ein großer Wunsch. Nicht nur, weil ein gutes Smartphone kein Vermögen kosten muss, sondern auch, weil es Kundenkreise gibt, die sich schlicht kein Top-Handy für 800, 1.000 Euro oder gar noch mehr leisten können. Gut, dass es vor allem dank der aufstrebenden Smartphone-Marken aus Asien – insbesondere aus China – viele gute Handys gibt, die erschwinglich sind und die allgemeinen Ansprüche trotzdem absolut bedienen.

Doch welches Handy für unter 300 Euro sollte man sich derzeit kaufen? Wenn du es ganz klassisch magst, kannst du dich für das Samsung Galaxy A51 entscheiden. Das Smartphone bietet eine grundsolide Ausstattung mit vier Kameras auf der Rückseite (48 + 12 + 5 + 5 Megapixel), allerdings nur 4 GB Arbeitsspeicher. Das Handy steht in vier Farben zur Verfügung: Türkis, Weiß, Silber und Schwarz. Es ist gemessen an den Datenbankabfragen das aktuell beliebteste Smartphone bei den Lesern von inside digital.

Samsung Galaxy A51 Software Android 10 Prozessor Exynos 9611 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 172 g Farbe Schwarz, Weiß, Silber, Türkis Einführungspreis 369 € Marktstart Januar 2020

Eine richtig gute Alternative stellt das ähnlich große Realme 7 Pro dar. Hier sind ebenfalls vier Kameras verbaut, die Hauptkamera löst aber sogar mit 64 Megapixeln auf. Und neben einem Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 720G) ist bei diesem Smartphone sogar ein 8 GB großer Arbeitsspeicher an Bord. Gleich viel RAM bieten in unserer aktuellen Bestenliste sonst nur das Oppo Find X2 Lite und das Vivo Y70.

Realme Realme 7 Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 720G Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 182 g Farbe Weiß, Silber, Blau Einführungspreis 299 € Marktstart Oktober 2020

Und eben jenes Oppo X2 Lite bietet dir sogar mehr Prozessorleistung, dafür aber auch eine nominell etwas schwächere Kamera. Das Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite löst mit 48 + 8 + 2 + 2 Megapixeln auf, als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 765G an Bord. Und der hat es in sich. Denn dank seiner Unterstützung ist es mit dem Oppo Find X2 Lite sogar möglich, 5G-Netze zu verwenden; sofern dein Handyvertrag eine entsprechende Nutzung zulässt.

Oppo Find X2 Lite Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.025 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 180 g Farbe Einführungspreis 499 € Marktstart Mai 2020

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Smartphones für unter 300 Euro. Neben Android-Handys haben wir auch das iPhone 7 von Apple mit aufgenommen. Es basiert auf dem Betriebssystem iOS, ist aber auch schon rund vier Jahre alt. Das solltest du bei einem Kauf auf jeden Fall beachten. Denn ein Update auf iOS 15 soll das iPhone 7 zwar noch erhalten, iOS 16 im Herbst 2022 aber wohl nicht mehr. Aktuellere iPhones für unter 300 Euro zu kaufen, ist nicht möglich – es sei denn du entscheidest dich für ein gebrauchtes Modell.

Apple: das beste iPhone bis 300 Euro

Wenn du auf der Suche nach einem iPhone mit der neuesten Hardware bist, musst du bereit sein, weit mehr als 300 Euro auszugeben. Das höchste der Gefühle in der Preisklasse bis 300 Euro ist aktuell das iPhone 7 aus dem Jahr 2016. Das Alter macht sich nicht nur bei der verbauten Technik bemerkbar, sondern auch beim Design. Denn beim iPhone 7 kommt nicht nur ein vergleichsweise kleines Display zum Einsatz, sondern es ist auch mit recht altmodischen, großen Rändern ausgestattet. Für Menschen, die auf der Suche nach einem vor allem kompakten Smartphone sind, ein zweischneidiges Schwert: kompakt ja, modernes Design weniger.

Außerdem wichtig: Für unter 300 Euro gibt es oft nur das iPhone 7 mit 32 GB Speicherplatz. Nur mit viel Glück (zum Beispiel bei eBay) oder im Rahmen von Gutscheinaktionen (zum Beispiel bei Rakuten) bekommst du das iPhone 7 unter 300 Euro auch mit standesgemäßen 128 GB Speicherplatz. Schon das allein zeigt: Apple ist und bleibt ein Premium-Hersteller, der sich seine iPhones teuer bezahlen lässt. Anders formuliert: iPhones haben einen vergleichsweise geringen Wertverlust.

Apple iPhone 7 Software iOS 11 Prozessor Apple A10 Fusion Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.960 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 138 g Farbe Diamantschwarz, Schwarz, Silber, Gold, Roségold Einführungspreis 128 GB / Diamantschwarz: 869 €, 32 GB / Schwarz: 759 €, 128 GB / Schwarz: 869 €, 32 GB / Silber: 759 €, 128 GB / Silber: 869 €, 32 GB / Gold: 759 €, 128 GB / Gold: 869 €, 32 GB / Roségold: 759 €, 128 GB / Roségold: 869 €, 32 GB / Diamantschwarz: 629 € Marktstart 16.9.2016

Samsung: Beste Smartphones bis 300 Euro

Eine Alternative zum oben empfohlenen Galaxy A51 gewünscht? Kein Problem: Wie wäre es mit dem Samsung Galaxy A42 5G? Der Name ist bei diesem Smartphone Programm: Du kannst auch 5G-Netze in Deutschland nutzen. Statt eines Samsung-Prozessors kommt in diesem Smartphone ein Qualcomm Snapdragon 750G zum Einsatz, der Arbeitsspeicher fällt mit 4 GB etwas kleiner aus. Die Quad-Kamera auf der Rückseite löst mit 48 + 8 + 5 + 5 Megapixeln auf.

Samsung Galaxy A42 5G Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G Display 6,6 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 193 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau Einführungspreis 369 € Marktstart Oktober 2020

Zweite Alternative aus dem Hause Samsung: das Galaxy M31s. Wir legen es dir vor allem dann ans Herz, wenn du auf der Suche nach einem Smartphone bist, das eine besonders große Akkukapazität zu bieten hat. Beim Galaxy M31s liegt sie nämlich bei starken 6.000 mAh. Und auch das Kamera-Setup dieses Smartphones ist beachtlich. Neben einer 64-Megapixel-Hauptkamera kommt eine Ultra-Weitwinkelkamer (12 Megapixel) zum Einsatz – flankiert von einer Makro-Kamera und einem Tiefensensor, die jeweils mit bis zu 5 Megapixeln auflösen.

Samsung Galaxy M31s Software Android 10 Prozessor Samsung Exynos 9611 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 6.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 203 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 349 € Marktstart September 2020

Huawei: Beste Handys unter 300 Euro

Möchtest du dir ein neues Smartphone aus dem Hause Huawei kaufen, wäre das Huawei P40 Lite 5G eine gute Wahl. Hier bekommst du Zugriff auf eine Quad-Kamera (64 + 8 + 2 + 2 Megapixel) auf der Rückseite und einen leistungsstarken Kirin 820 Prozessor nebst 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Problem: Du hast bei diesem Handy wegen des nach wie vor bestehenden Handelsstreits zwischen den USA und China keinen Zugriff auf Google-Dienste. Und das heißt auch: Du kannst nicht auf den Google Play Store zugreifen, sondern nur auf die Huawei App Gallery. Viele Apps sind auf dem neuen P40 Lite 5G deswegen nicht oder nur auf Umwegen nutzbar.

Huawei P40 lite 5G Software Android 10.0 Prozessor HiSilicon Kirin 820 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 189 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 399 € Marktstart Juni 2020

Eine gute Alternative ist das Huawei Nova 5T. Bei diesem Smartphone stimmt dank 6 GB RAM und Kirin 980 Prozessor vor allem die Leistung. Und auch das Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite (48 + 16 + 2 + 2 Megapixel) ist rein nominell sehr ordentlich aufgestellt. Vorteil gegenüber dem P40 Lite 5G: das Nova 5T erlaubt den Zugriff auf sämtliche Google-Dienste. Dafür fehlt es an 5G-Unterstützung. Und: Das Smartphone ist schon etwas älter. Das ist gleichbedeutend mit nicht mehr lange verfügbaren Updates.

Huawei nova 5T Software Android 9 Prozessor Kirin 980 Display 6,26 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.750 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 174 g Farbe Einführungspreis 429 € Marktstart Oktober 2019

Vivo: Beste Smartphones bis 300 Euro

Im deutschen Handel verstärkt in Erscheinung treten wird in Zukunft auf Vivo. Erst vor wenigen Wochen ist die Marke in Deutschland offiziell an den Start gegangen und bietet hierzulande unter anderem das Vivo Y70 für unter 300 Euro an. Vor allem 8 GB Arbeitsspeicher im Zusammenspiel mit dem Qualcomm Snapdragon 665 als Prozessor sind eine Ansage. Dafür ist auf der Rückseite nur eine Triple-Kamera (48 + 2 + 2 Megapixel) verbaut.

vivo Y70 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,44 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.100 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 171 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 299 € Marktstart Oktober 2020

Motorola: Beste Smartphones bis 300 Euro

Zunehmend in der Mittelklasse bis 300 Euro sind auch Smartphones von Motorola anzutreffen. Aus unserer Sicht in dieser Preiskategorie besonders empfehlenswert: das Motorola Moto G9 Plus. Großes Display, 128 GB Speicherplatz und ein grundsolider Qualcomm-Prozessor zeichnen dieses Handy aus. Etwas enttäuschend sind lediglich die 4 GB Arbeitsspeicher. Die Quad-Kamera löst mit 64 + 8 + 2 + 2 Megapixeln auf.

Motorola Moto G9 Plus Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 730G Display 6,8 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 223 g Farbe Gold, Blau Einführungspreis 270 € Marktstart Oktober 2020

Alternative aus dem Hause Motorola gewünscht? Dazu zählt unter anderem das Motorola G Pro, das du sogar mit einem kleinen Eingabestift nutzen kannst. Auf der Rückseite steht eine Triple-Kamera zur Verfügung (48 + 16 + 2 Megapixel), als Prozessor ist die Mittelklasse-CPU Snapdragon 665 von Qualcomm verbaut.

Motorola Moto G Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.300 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 192 g Farbe Blau Einführungspreis 330 € Marktstart Mai 2020

OnePlus: Bestes Handy bis 300 Euro

Du kannst dich aber auch bei OnePlus bedienen, wenn du nach einem guten Handy für unter 300 Euro suchst. Aktuell ist nämlich das OnePlus Nord N10 bei ersten Händlern unter die magische Preisschwelle gefallen. Zwar ist der Prozessor rein nominell etwas schwächer aufgestellt als beispielsweise beim Realme 7 Pro oder beim Oppo Find X2 Lite, du bekommst aber ein insgesamt stimmiges Hardware-Setup – angeführt von einer Quad-Kamera (64 + 8 + 2 + 2 Megapixel).

OnePlus Nord N10 5G Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 690 Display 6,49 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 190 g Farbe Schwarz Einführungspreis 349 € Marktstart November 2020

Xiaomi: bestes Handy bis 300 Euro

Bei Xiaomi möchten wir deine Blick in der Preisklasse bis 300 Euro vor allem auf das Mi 10 Lite 5G lenken. Nicht nur, weil du damit in 5G-Netzen das mobile Internet nutzen kannst, sondern auch, weil du viel Leistung (Qualcomm Snapdragon 765 + 6 GB RAM) und eine gute Kamera (48 + 8 + 5 + 2 Megapixel) bekommst.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Software Android 10 Prozessor Snapdragon 765G Display 6,57 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.160 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 192 g Farbe Einführungspreis 349 € Marktstart Mai 2020

Eine Alternative wäre das Xiaomi Mi 10T Lite. Die Hauptkamera löst hier sogar mit 64 Megapixeln auf und wird flankiert von Ultraweitwinkelkamera (8 Megapixel), Makrokamera (2 Megapixel) und Tiefenschärfesensor (2 Megapixel). Als Prozessor ist bei diesem Smartphone Qualcomms Snapdragon 750G verbaut.

Xiaomi Mi 10T Lite Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.820 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht Farbe Grau, Blau, Weiß Einführungspreis Mi 10T Lite (64 GB): 280 €, Mi 10T Lite (128 GB): 350 € Marktstart Oktober 2020

Grundsätzlich solltest du dich bei einem Handy für unter 300 Euro immer für ein Modell mit 128 GB Speicherplatz entscheiden. Für ein aktuelles Android-Smartphone 200 bis 300 Euro zu bezahlen und weniger Speicherplatz zu akzeptieren, ist nicht mehr zeitgemäß.