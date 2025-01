Handy wiederfinden: Diese Funktion musst du sofort aktivieren

Bluetooth-Tracker wie Apples AirTags haben in den vergangenen Jahren das Auffinden von verlorenen Gegenständen extrem vereinfacht. Doch nicht nur die Tracker selbst, sondern auch Smartphones können über diese Technologie weltweit wiedergefunden werden. Jedoch musst du die Funktion vorher anschalten. So geht’s.

Dein Handy weltweit wiederfinden

Seit vergangenem Jahr bietet Google mit dem „Mein Gerät finden“ Service ein weltweites Netzwerk zum Auffinden von Smartphones, Zubehör und Trackern an. Während Apple sein Netzwerk für alle Nutzer automatisch aktiviert, ist dies bei Google nicht der Fall. So musst du den Service unbedingt manuell aktivieren – um dein Smartphone bei Verlust wiederzufinden.

Öffne hierzu die „mein Gerät finden“ App auf deinem Smartphone. Hier siehst du alle Geräte in deinem Konto. Klicke auf dein aktuelles Smartphone und wähle folgende Schritte:

⚙ Mein Gerät finden → Geräte finden, die offline sind → Mit Netzwerk an allen Orten

Dein Smartphone fragt nun einmal deine Displaysperre oder Fingerabdruck ab, und schon bist du startklar. Ab sofort kannst du dich auf anderen Smartphones einloggen und dein Handy wiederfinden. Auch wenn dies gerade keine Internetverbindung hat.

Wie funktioniert die Smartphone-Ortung?

Das Bluetooth-Tracking ist technisch simpel, aber genial. Im Gegensatz zum klassischen Tracking über GPS und Mobilfunk benötigst du keine Datenverbindung und es wird auch kaum Strom verbraucht. Daher kommen die kleinen Bluetooth-Tracker für Rucksack oder Schlüsselbund auch für ein komplettes Jahr mit einer Knopfzelle aus.

Alle Bluetooth-Tracker oder Smartphones, auf denen die Funktion aktiviert wurde, senden eine individuelle Kennung aus. Kommt ein anderes Smartphone in die Nähe, empfängt es diese Kennung und überträgt den aktuellen Standort anonym und verschlüsselt. Damit dies möglichst gut funktioniert, ist eine große Anzahl an teilnehmenden Geräten verfügbar. Wenn du die Funktion aktivierst, hilft dein Smartphone also automatisch dabei, auch Smartphones und Tracker anderer Nutzer wiederzufinden.

Ob du die Bluetooth-Ortung aktivieren willst, ist jedem selbst überlassen. Für mich ist es eine gute Absicherung im Alltag und die kleinen Tracker für Schlüssel, Portemonnaie und Rucksack eine praktische Ergänzung.