Ausprobiert: Apple AirTag Alternative aus Europa

Chipolo heißt der Hersteller aus Slowenien. Im Jahr 2013 ist man mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet und bietet seitdem diverse Bluetooth-Tracker an. Mit der neusten Generation der kleinen Tracker führt man eine spannende Neuerung ein: Als einer der ersten Anbieter überhaupt integriert man seine Produkte in Apples „Wo ist“ Netzwerk.

Damit werden die Tracker aus Europa zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz für Apples AirTags, die zudem deutlich flexibler sind.

Bluetooth-Tracker von Chipolo im Überblick

Chipolo bietet aktuell zwei Arten von Trackern an. Der Chipolo One Spot ist quasi eine direkte Konkurrenz zum Apple AirTag. Die Dicke ist ungefähr identisch, nur im Durchmesser ist der Bluetooth-Tracker etwas größer. Dafür bietet er eine integrierte Halterung für einen Schlüsselring oder Band. Im Gegensatz zum AirTag benötigst du also kein teures Zubehör, um den Tracker an deinem Schlüsselbund zu befestigen. Im Chipolo One Spot steckt ebenfalls eine CR2032 Batterie mit einer Akkulaufzeit von rund einem Jahr. Diese lässt sich ohne Werkzeug tauschen.

Chipolo One Spot neben einem Apple AirTag

Chipolo Card Spot

Der zweite Tracker ist besonders spannend, da Apple kein derartiges Produkt anbietet. Denn der Chipolo Card Spot ist, wie es der Name bereits vermuten lässt, für den Einsatz in Geldbörsen gedacht. Dank seiner Bauweise passt er dabei auch in sehr flache Portemonnaies. Der Card Spot ist so groß wie eine gewöhnliche Bankkarte und in etwa so dick wie zwei bis drei Bankkarten übereinander. Damit kann er unauffällig in fast jedem Portemonnaie untergebracht werden.

Der Chipolo Card Spot in Form einer Bankkarte

Aufgrund der Bauweise kann die Batterie des Card Spot leider nicht getauscht werden. Chipolo verspricht hier eine Laufzeit von zwei Jahren. Anschließend muss das Gerät ausgetauscht werden. Schickst du das Altgerät ein, gibt es das Neugerät zum halben Preis.

Beim Tracking selbst unterscheiden sich die Chipolo-Tracker nicht von Apples AirTags. Beide lassen sich über die „Wo ist“ App von Apple orten. Auch kannst du Siri nach den Gegenständen fragen. Zum Beispiel: „Siri, wo ist mein Schlüssel?“ Anschließend klingelt der gesuchte Gegenstand.

Die Tracker von Chipolo sind etwas lauter als Apples AirTags. Gerade wenn der gesuchte Gegenstand in einem Rucksack oder ähnlichem versteckt ist, kann die höhere Lautstärke praktisch sein. Verzichten musst du hingegen auf die Suche per Ultrabreitband-Chip. Damit können Smartphones ab dem iPhone 12 auch ohne Ton den Ort der AirTags im Raum anzeigen.

Wo-Ist-Netzwerk zeigt seine Stärken

Geht ein Gegenstand unterwegs und nicht im eigenen Zuhause verloren, können beide Tracker auf Apples großes „Wo ist“ Netzwerk zurückgreifen. An Orten mit einer großen iPhone-Dichte funktioniert dies sehr zuverlässig. Bei einem Spaziergang durch ein Wohngebiet in Bonn melden sich sowohl die AirTags als auch ein Chipolo Card Spot alle paar Minuten mit einem aktuellen Standort. Hier zeigt sich der Vorteil von Apples Netzwerk, welches auf Millionen von Geräten auf der ganzen Welt zurückgreifen kann. Tracker mit eigenem Netzwerk, wie etwa Tile oder ältere Chipolo-Modelle, lassen sich hingegen nur in Bluetooth-Reichweite zum eigenen Smartphone zuverlässig finden.

Der Chipolo One Spot kostet 30 Euro und ist damit 5 Euro günstiger als Apples AirTags. Für den Card Spot werden 35 Euro fällig.

Pros der Chipolo Bluetooth-Tracker

zuverlässige Ortung dank Apples „Wo ist“ Netzwerk

günstiger als Apples AirTags

flexibler einsetzbar als Apples AirTags

entwickelt und hergestellt in Europa

Contras

Keine Ortung per Ultrabreitband-Chip

nur mit dem iPhone nutzbar (für Android-Nutzer hat Chipolo eigene Tracker im Angebot, die dann jedoch auf Apples „Wo ist“ Netzwerk verzichten müssen)