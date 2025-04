Die Smartphones von Google haben einige Vorteile: Von purem Android mit toller Performance, über die Top-Kameras bis hin zum langen Update versprechen – hier wird dir einiges geboten. Und derzeit gibt’s mit dem Pixel 9 Pro ein Flaggschiff deutlich günstiger – und das auf Wunsch sogar mit extra Speicherplatz.

Preissturz: Das beste Pixel Smartphone unter 900 Euro

Leider wahr ist auch: Willst du ins obere Regal greifen, kosten auch die Pixel-Smartphones von Google eine Stange Geld. Wer am Top-Modell interessiert ist, kann derzeit aber einen guten Fang machen.

Beim niederländischen Händler Gomibo kostet das Pixel 9 Pro mit 256 GB Speicher jetzt nur 853 Euro. Im Vergleich zum UVP (knapp 1.200 Euro) beziffert sich der Rabatt auf fast 29 Prozent. Ein aktuell starkes Angebot zum besten Google-Smartphone – trotz hinzukommender Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro.

→ Jetzt zuschlagen!

Warum der Pixel-9-Pro-Deal so gut ist

Die 853 Euro sind immer noch eine Stange Geld und generell bekommst du das Google-Phone mit glasklarem Android auch günstiger. Was diesen Deal so besonders macht, ist der Zusatz „265 GB“. Hier bekommst du also die größere Speichervariante. Und das ist durchaus eine Erwähnung wert. Denn eins haben Google und Apple gemeinsam. Speicherplatz im Gerät ist verdammt teuer.

Bei oberflächlichen Preisvergleichen wird nämlich oft die kleinste Speichervariante zu Rate gezogen und nach vorn gestellt. Auch die 128-GB-Version ist mit rund 763 Euro im Angebot bei Amazon. Hier zuzuschlagen lohnt sich ebenfalls – für knapp 90 Euro Aufpreis ist die Speicher-Verdopplung aber mindestens mal eine Überlegung wert.

Denn wer sich ein Pixel 9 Pro holt, tut dies nicht zuletzt wegen der hervorragenden Kamera. Dateigrößen von mehr als 10 MB pro Bild sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Von 4K-Videos ganz zu schweigen. Auch über Apps, die hohen Sicherheitsbestimmungen unterliegen und tief ins System integriert werden, ist mittlerweile viel Speicherplatz nachgefragt.

Preisverlauf: Erst seit Januar unter 1.000 Euro

Seit Erscheinen war die große Variante des Google-Smartphones selten unter 900 Euro zu haben. Erst im Januar erfolgte gar der Schritt unter die 1.000-Euro-Marke. Die aktuell aufgerufenen 853 Euro wurden bei genauerem Hinsehen sogar noch nie unterboten. Von uns gibt’s daher ein „gut“ für den Deal, der im Übrigen schnell wieder verschwinden kann. Pixel-Angebote sind gemeinhin limitiert – und begehrt.

