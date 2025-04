Starker Samsung-Deal wieder aufgetaucht: Galaxy A55 + Gratis-Tablet

Nach wie vor – oder gerade jetzt – ist Samsungs Galaxy A55 eins der beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Der Grund: Du bekommst ein gut ausgestattetes Gerät zu einem bezahlbaren Preis – das sich auch 2025 noch lohnt. Einen noch besseren Deal machst du aber in der Regel in Kombination mit einem Tarif. Bei Blau zahlst du jetzt etwa nicht nur einen fairen Preis, sondern bekommst auch ein Samsung-Tablet dazu geschenkt, was die Rechnung ziemlich attraktiv macht. Das Angebot war im Februar schon einmal so ähnlich da – jetzt ist es wieder aufgetaucht. Und sogar noch ein bisschen günstiger.

Galaxy A55 im Zentrum des Deals: Das steckt drin

Mit dem Galaxy A55 von Samsung holst du dir ein top Mittelklasse-Smartphone. Sein 6,6-Zoll-AMOLED-Display stellt Inhalte in gestochen scharfer FHD+-Qualität dar. Innerhalb des Gehäuses sorgt weiterhin ein leistungsfähiger Octa-Core-Prozessor in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Nutzung ohne Verzögerungen. Die Triple-Kamera nimmt Bilder mit bis zu 50 MP auf, während der 5.000-mAh-Akku genug Power für einen ganzen Tag liefert.

Cool ist: Der interne Speicher von 128 GB kann per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden – ein Feature, das heutzutage nur noch selten zu finden ist. Dank der IP67-Zertifizierung ist das Smartphone zudem zuverlässig vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Weitere Infos: Samsung Galaxy A55 im Test

Tablet gratis – so wird das Angebot zum Deal

Nun kannst du dir das A55 bei Blau in verschiedenen Bundles sichern. Die jeweilige Ratenanzahl und das Datenvolumen musst du auf der Angebotsseite auswählen. Unsere Favoriten schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Da wäre einmal das Samsung-Handy (128 GB) mit einem 30-GB-Tarif samt Allnet-Flat für 27,99 Euro Grundgebühr pro Monat (19,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit). Einmalig kommen hier außerdem Kosten von 13 Euro hinzu. Einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen. Über die 24 Monate Laufzeit entstehen so Kosten von insgesamt 684,76 Euro. Dazu bekommst du zusätzlich zum Galaxy A55 noch eine Displayschutzfolie und – das ist der große Mehrwert – ein Samsung Galaxy Tab A9 Tablet.

Galaxy A55 mit Tablet & Schutzfolie: Im 36-Monate-Format ist das Angebot je nachdem günstiger.

An das Smartphone kommst du allein derzeit für rund 300 Euro (Preisvergleich). Das Tablet ist 200 Euro zu haben. Kleine Kopfrechenaufgabe: Es bleiben noch rund 184 Euro übrig und der Effektivpreis für den 30-GB-Tarif liegt bei noch knapp 7,70 Euro pro Monat.

Angeboten wird das Paket aber auch mit 36 Monaten Laufzeit. Dann sinkt die monatliche Rate für den sonst gleichbleibenden Tarif auf 19,99 Euro. Insgesamt kommst du damit auf Kosten von knapp 720 Euro über die drei Jahre. Der Effektivpreis verbessert sich nach Abzug der Hardwarekosten auf 6,10 Euro.

Jetzt weiterlesen Galaxy A56 im erneuten Preissturz: Jetzt für deutlich unter 400 Euro – mit Extra-Speicher