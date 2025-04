Marken-Smartphone, Tablet & Watch in einem Paket - der Preis wird dich überraschen!

Wir haben im Netz jetzt ein durchaus überraschendes Angebot entdeckt, bei dem du auf einen Schlag gleich drei Marken-Geräte abstaubst: ein 5G-fähiges Smartphone, ein WiFi-Tablet und eine Smartwatch. Wer jetzt befürchtet, auf einen Schlag mehrere Hundert Euro in die Hand nehmen zu müssen, liegt jedoch falsch.

3 Geräte auf einmal – aber ohne hohe Einmalkosten?

Denn kein Scherz: Für die drei Marken-Geräte zahlst du zunächst nur einen Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Möglich wird das über ein Tarif-Bundle des Anbieters Blau. Wie du dir sicher schon denken kannst, bleibt es daher nicht bei Kosten von nur einem Euro, immerhin muss ja auch der Mobilfunkvertrag bezahlt werden.

Dieser ist mit monatlichen Kosten von 24,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, das kannst du auf der Angebotsseite auswählen. Alternativ hast du die Möglichkeit, die Geräte über 36 Monate hinweg zu bezahlen. Die einmaligen Kosten erhöhen sich dann auf 25 Euro – monatlich sind aber nur noch 15,99 Euro fällig. Beide Varianten sind nicht allzu teuer – zumindest nicht mit Blick auf die drei Geräte und den enthaltenen Tarif. Der bietet dir nämlich monatlich 20 GB 5G-Datenvolumen im Telefonica-Netz, mit einer guten Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Hinzu kommen noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Alles so weit Standard-Kost im Mobilfunksektor, spannend ist das Ganze vor allem aufgrund der Geräte. Denn nicht jeder, der Interesse an Smartphone, Tablet und Watch hat, hat auch die Kohle, um alles drei auf einmal zu kaufen. Hier musst du hingegen zunächst echt nur 5,95 Euro zahlen – der Anschlusspreis wird bei dem Angebot nämlich gestrichen – und die monatlichen Kosten sind für manche bestimmt leichter zu tragen.

Hinweis: Das Angebot war zwischendurch immer mal wieder erhältlich und dann doch wieder ausverkauft. Es lohnt sich also, bei Interesse öfters reinzuschauen, sollte es gerade kurzzeitig vergriffen sein.

Smartphone, Tablet & Watch – Diese drei Geräte bekommst du hier

Jetzt haben wir schon ganz oft die drei Geräte erwähnt, ohne überhaupt darauf einzugehen, worum es sich dabei genau handelt. Alle drei Produkte stammen von Xiaomi: Das Redmi Note 14 Pro 5G, das Redmi Pad SE sowie die Redmi Watch 5 Active sind enthalten.

Mit dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G bekommst du etwa ein grundsolides Smartphone, welches auf den ersten Blick direkt mit seinem schicken 6,67-Zoll-AMOLED-Display samt 120 Hz punkten kann. Unter dem Bildschirm sollte währenddessen der MediaTek Dimensity 7300-Ultra Prozessor samt 8 GB RAM für eine gute Leistung sorgen. Echte Highlights sind hingegen das Kamera-Modul mit satten 200 MP sowie der 5.110 mAh starke Akku, der dich wohl locker durch den Alltag bringt. Als Speicherplatz stehen dir immerhin direkt 256 GB zur Verfügung, einen microSD-Slot gibt’s aber leider nicht.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (8/256) Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Schwarz

Violett Marktstart 15 Januar 2025 Gewicht 210 g

Hinzu kommt mit dem Xiaomi Redmi Pad SE ein 11 Zoll großes Tablet mit einem FHD+-Bildschirm. Dadurch eignet es sich beispielsweise ideal zum mobilen Streamen auf einem größeren Display. Da es sich hierbei jedoch um ein reines WiFi-Gerät handelt, musst du Serien und Filme vorher herunterladen (bei Netflix, Disney+ und Co. problemlos möglich) oder dir über dein Handy einen Hotspot geben. Sonst kannst du mit dem Redmi Pad SE eigentlich alles machen, was man eben mit einem Tablet macht: Smart Home steuern, es als digitales Rezeptbuch in der Küche nutzen, Zeichnen, simple Games spielen und vieles mehr.

Komplettiert wird das Trio dann noch von der Redmi Watch 5 Active. Wie der Name schon andeutet, liegt der Fokus dieser Smartwatch auf Fitness-Funktionen. Doch auch sonst ist sie ein guter Begleiter für den Alltag, inklusive Herzfrequenzsensor, GPS und Co. – alle Infos zu der Watch gibt’s in unserem Datenblatt.

Die Angebots-Infos auf einen Blick

Wie du siehst: Die drei Geräte wissen allesamt durchaus zu überzeugen – insbesondere zum aktuellen Bundle-Preis bei Blau. Alle wichtigen Infos zu dem Angebot haben wir dir hier zum Abschluss noch einmal aufgelistet:

3 Geräte: Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Pad SE & Redmi Watch 5 Active

Einmalkosten von nur 5,95 Euro (inklusive Versand)

(inklusive Versand) Dazu ein 5G-Tarif mit 20 GB für monatlich 24,99 Euro (24 Monate Laufzeit)

Kein Anschlusspreis

