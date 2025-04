Das brandneue Pixel 9a ist seit einigen Tagen erhältlich. Leistungsstark, kompakt und vollgepackt mit KI-Features – was auch sonst. Vor allem aber ist Google hier ein Design-Coup gelungen. Viele schwärmen von einem der schönsten Geräte, die es da draußen so gibt. Wer jetzt zuschlägt, sichert sich nicht nur ein Top-Smartphone, sondern bekommt auch noch die Pixel Buds A-Series – In-Ear-Kopfhörer, die perfekt auf Googles Ökosystem abgestimmt sind – geschenkt.

Mit einem weiteren kleinen Trick bekommst du außerdem noch 50 Euro Cashback. Wie das funktioniert, verraten wir am Ende des Artikels! Die Marktstart-Aktionen sind derzeit noch verfügbar, aber nicht mehr ewig lang.

Neues Handy von Google: Das kann das Pixel 9a

Das Pixel 9a ist der brandneue Nachfolger von Googles beliebtem Mittelklasse-Smartphone – und es macht richtig was her. Du bekommst es in vier Farben und mit wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz. Der Startpreis liegt bei 549 Euro und dafür bekommst du jede Menge Technik fürs Geld: Ein kompaktes 6,3-Zoll-OLED-Display mit satten Farben, tiefem Schwarz und hoher Auflösung sorgt für ein echtes Premium-Gefühl. Und auch die Kamera überzeugt: Die Kombination aus 48-MP-Weitwinkelkamera und 13-MP-Ultraweitwinkelkamera liefert beeindruckende Ergebnisse – egal ob bei Tageslicht oder schwierigen Lichtverhältnissen.

Im Inneren des Pixel 9a arbeitet der Google Tensor G4 Prozessor, unterstützt von 8 GB RAM. Das sorgt für eine butterweiche Bedienung, flottes Multitasking und schnelle App-Starts. Als echtes Google-Gerät bekommst du natürlich die neuesten Android-Updates immer als Erster – inklusive aller Sicherheitsfeatures. Besonders spannend: Google integriert seine KI direkt ins System. Ob intelligenter Assistent oder KI-gestützte Bildbearbeitung – mit dem Pixel 9a tauchst du tief ein in die Welt der Künstlichen Intelligenz und profitierst im Alltag direkt davon.

Google Pixel 9a Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart April 2025 Gewicht 185,9 g

Marktstart-Extras laufen noch – aber nicht mehr lange

Das Pixel 9a bekommst du aktuell bei MediaMarkt für 549 Euro (128 GB) oder 649 Euro (256 GB) – versandkostenfrei. Doch der eigentliche Clou ist das, was du zusätzlich bekommst: Wenn du das Pixel 9a bis zum 11. Mai kaufst und bei Google registrierst, schenkt dir der Hersteller die Pixel Buds A-Series – kabellose In-Ear-Kopfhörer im Wert von 109 Euro (aktueller Straßenpreis eher ~70 Euro). Die bekommst du nach Antragstellung ein bis zwei Monate später einfach per Post zugeschickt.

Und es wird noch besser: Gibst du dein altes Smartphone in Zahlung, bekommst du zusätzlich zum Gerätewert eine 50-Euro-Ankaufprämie von Google. Damit wird das gute Preis-Leistungs-Verhältnis noch einmal attraktiver.

Übrigens: Auch recht alte Smartphones lassen sich hiermit noch zu Geld machen. Im entsprechenden Formular des Ankauf-Anbieters kannst du das Modell eintragen und ein paar Angaben zum Zustand machen und es wird ein Voranschlag des Restwertes ermittelt, der sich dann als Ersparnis zu den 50 Euro, die es ohnehin gibt, addiert.

Solche Aktionen zum Marktstart sind üblich. Google kombiniert in der Regel Kopfhörer-Geschenke mit Ankauf-Prämien, während Samsung Speicher-Upgrades verschenkt, um Kunden dazu zu bringen, direkt den UVP zu bezahlen. Die Angebote lohnen sich für alle, die direkt ein top-modernes, neues Handy wollen und für die Zugaben Verwendung haben. Klar, kann man die Gratis-Beigaben auch bei eBay zu Geld machen – das wollen bei solchen Aktionen in der Regel aber viele – und große Angebotsbreite lässt die Preise sinken.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.