Verdammt, ist das schick: Neues Google-Smartphone – 30-GB-Tarif nimmt Pixel 9a ohne Zusatzkosten auf

Google schenkt der A-Reihe seiner Pixel-Smartphones ein neues Gerät: das Pixel 9a. Wie üblich, handelt es sich dabei um eine etwas abgespeckte Variante des regulären Pixel 9. Im Vergleich zum Pixel 8a gibt es hier und da Upgrades und eine optische Veränderung auf der Rückseite. Statt der pixeltypischen hervorstehenden Kameralinse sitzt die Kamera jetzt mehr oder weniger bündig im Gehäuse. Um ehrlich zu sein: Das macht das Ganze schon ziemlich schick. Jetzt ist das Gerät endlich auf dem Markt. Bei O2 gibt’s direkt eine interessante Vertrags-Kombi.

Pixel 9a – das bietet das Upgrade

Dazu ist das Display im Vergleich zum 8a ein Stück gewachsen – 6,3 Zoll Diagonale mit 120 Hz OLED-Technik steht dir jetzt zur Verfügung. Smoothe Bewegungen und hohe Kontraste sind das Ergebnis. Das Gehäuse bleibt dennoch angenehm kompakt. Auch den Akku verbessert Google im Pixel 9a. Satte 5.100 mAh dürften für eine starke Laufzeit im Alltag sorgen. Außerdem verbaut Google einen Tensor G4 Chip und 8 GB Arbeitsspeicher. Der Prozessor ist damit derselbe, der auch im normalen Pixel 9 steckt, und sorgt für eine reibungslose Nutzung ohne lange Wartezeiten.

Darüber hinaus schießt du Fotos mit einer 48-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera. Selfies lassen sich weiterhin mit 13 MP knipsen. Auch beim A-Modell profitierst du von sieben Jahren Update-Versprechen, sodass du das Handy grundsätzlich eine lange Zeit nutzen kannst. Bei den Farben kannst du zwischen Obsidian, Porcelain, Iris und Peony wählen.

Endlich auf dem Markt – so schick sieht das Google Pixel 9a aus.

Tarif und Kosten im Überblick

Das neueste Google-Smartphone kannst du nun bei O₂ mit dem Tarif Mobile M vorbestellen. Hier bekommst du monatlich 30 GB Datenvolumen, das jedes Jahr um weitere 5 GB wächst. Zudem surfst und streamst du im schnellen 5G-Netz (bis zu 300 MBit/s) und kannst dank Allnet-Flat unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS schreiben. Durch EU-Roaming nutzt du all das ebenso in der gesamten EU.

Für das Paket aus Pixel 9a und Tarif möchte O₂ einmalig einen Euro Anzahlung für das Gerät haben sowie monatlich 29,99 Euro Grundgebühr. Den Anschlusspreis streicht O₂ erfreulicherweise. Wichtig: Das Google-Handy zahlst du dabei über 36 Monate ab, den Tarif kannst du jedoch bereits nach 24 Monaten wieder wechseln. Und das Beste: Bei O 2 sicherst du dir die Google Pixel Buds A Kopfhörer gratis dazu!

Der Tarif kostet regulär (ohne Angebotseffekte und Co) eigentlich so schon 29,99 Euro. Das angenommen, gibt’s das neue Pixel 9a und die Buds also fast ohne zusätzliche Kosten dazu. Oder anders gesagt: Die Smartphone-Tarif-Kombi subventioniert zumindest große Teile der Gesamtrechnung. Dazu kommt, dass der Tarif wie erwähnt mit jedem Vertragsjahr besser wird. Bei den angenommenen drei Jahren Laufzeit, wächst er also zuerst auf 35 und dann auf 40 GB an.