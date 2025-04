Nur 249 Euro: Dieses Smartphone solltest du nicht verpassen

CMF gehört zu Nothing, einem recht jungen Smartphone-Hersteller aus Großbritannien. Wir haben erst kürzlich das Phone 3a getestet. CMF steht für „Color, Material & Finish“ und so präsentiert sich das CMF Phone 2 Pro mit einem auffälligen Äußeren in knalligen Farben und sichtbaren Schrauben. Mit diesen kannst du Zubehör an deinem Smartphone befestigen. Mehr dazu gleich.

CMF Phone 2 Pro vorgestellt

Das CMF Phone 2 ist der direkte Vorgänger der ersten Version. Eine non-pro Version gibt es nicht. Das Smartphone kommt mit einem großen 6,77 Zoll AMOLED-Display daher und ist mit 7,8 mm und einem Gewicht von 185 Gramm angenehm schlank. Im Smartphone steckt ein MediaTek 7300 Pro – ein recht aktueller Mittelklasse-Chip, der auch etwa im Poco X7 zum Einsatz kommt.

Als Betriebssystem setzt das Smartphone auf aktuelles Android 15 zusammen mit der Oberfläche Nothing OS 3.0. Diese orientiert sich bei der Nutzerführung an purem Android. Jedoch hat man das Design vieler Elemente angepasst und eigene Akzente gesetzt. Auch mit an Bord ist der sogenannte Essential-Key. Ein zusätzlicher Button unter dem Powerbutton, um mit einem Klick Notizen anzulegen und Dinge zu merken.

Das CMF Phone 2 Pro in allen Farben

Telefoto-Kamera für 249 Euro

Eine Besonderheit bei der Ausstattung zeigt sich mit Blick auf die Kamera. Musste der Vorgänger mit einer einzigen Kamera auskommen, spendiert Nothing dem neuen CMF Phone 2 Pro gleich drei Kameras. Neben einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 16-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen ist der dritte Sensor extrem ungewöhnlich. Insbesondere in dieser Preisklasse. So handelt es sich dabei um eine 50-Megapixel-Telefoto-Kamera. Auch wenn diese nur einen zweifachen Zoom bietet, stellt diese Ausstattung für ein 249-Euro-Smartphone eine echte Besonderheit dar. So findet man Telefoto-Kameras üblicherweise nur in High-End-Modellen sowie dem gerade neu vorgestellten Motorola Edge 60.

Wie gut die Kameras im Alltag sind, muss unser Test zeigen. Doch auf dem Papier ist die Kamera-Ausstattung für diesen Preis eine echte Ansage. Mit 128 Gigabyte internem Speicher kostet das CMF Phone 2 Pro lediglich 249 Euro. Die Speicher-Verdopplung auf 256 Gigabyte kostet faire 30 Euro Aufpreis.

Verfügbarkeit und ungewöhnliche Erweiterungen

Jedes CMF Phone 2 Pro kommt mit einem kleinen Schraubendreher daher. Mit diesem kannst du die Schrauben der Rückseite lösen. Das Wechseln der kompletten Rückseite und somit das Ändern der Smartphone-Farbe wie beim Vorgänger ist nicht mehr möglich. Jedoch kannst du weiterhin einen Lanyard für 25 Euro montieren. Und auch das alte Zubehör des Vorgängers ist weiterhin kompatibel.

Für das neue Modell bietet Nothing eine magnetische Platte an. Diese wird an der Rückseite befestigt und ermöglicht es dir, magnetisches Zubehör wie ein Wallet mit integriertem Ständer (60 Euro) sowie austauschbare Objektive (60 Euro) zu verwenden. Mit letzteren kannst du einen Fisheye-Look oder Makro-Fotos erhalten.

Das Nothing CMF Phone 2 Pro mit Zubehör

Das Smartphone selbst kann ab sofort für 249 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 8. Mai. Alle Vorbesteller erhalten die kabellosen Kopfhörer CMP Buds 2 in einer Farbe ihrer Wahl kostenlos dazu.