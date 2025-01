Extrem viel Leistung für wenig Geld: Xiaomi zeigt neue Smartphones

Das erste Smartphone unter der Marke Poco stellte Xiaomi im Jahr 2018 vor. Schon damals war es das erklärte Ziel, Top-Leistung zu einem deutlich günstigeren Preis anzubieten. Mittlerweile erscheint jedes Jahr eine Vielzahl an Poco-Smartphones mit den unterschiedlichsten Ausstattungen. Die heute vorgestellte X-Serie ist in der Mittelklasse einzuordnen. Dennoch kann sich die Leistung sehen lassen: Das Poco X7 Pro bietet mehr als doppelt so viel Rechenpower wie das beliebte Samsung Galaxy A55. Und das zum identischen Preis von 370 Euro.

Xiaomi Poco X7 (Pro) vorgestellt

Poco X7 und X7 Pro sind relativ ähnlich ausgestattet, unterscheiden sich jedoch optisch stark voneinander. Während das Pro-Modell mit einem kantigen Design überzeugt, setzt man bei der günstigeren Variante auf gebogene Displayränder, die für ein schlankeres Gefühl in der Hand sorgen.

Betrachtet man die Rückseite, zeigt sich auch das erste Detail, bei dem Xiaomi Geld gespart hat. So ist diese aus Kunststoff gefertigt, während andere Smartphones in diesem Preissegment eine hochwertigere Glas-Rückseite vorweisen. Doch wer, wie die meisten Nutzer, sein Smartphone in ein Case hüllt, merkt davon nichts.

Das Xiaomi Poco X7 in allen Farben

Eine Ausnahme bildet die Schwarz-Gelbe-Variante. Hier setzt Xiaomi bei beiden Smartphones auf veganes Leder. Das besteht zwar ebenfalls aus Kunststoff, jedoch mit einer lederartigen, angenehm griffigen Textur. Diese Variante bietet sich für diejenigen an, die ihr Smartphone ohne Case verwenden möchten. Alle Varianten sind dabei nach dem IP68-Standard staub- und wasserdicht.

Und die Pro-Version – auch in allen verfügbaren Farben

Display lieber gebogen oder flach?

Beide Smartphones sind mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet. Durch die AMOLED-Technik sind dir echtes Schwarz und kräftige Farben sicher. Zudem setzt Xiaomi auf eine eher ungewöhnliche 1,5K-Auflösung, also 1,5 Mal so scharf wie Full-HD. Dies hat sich bereits bei vorherigen Modellen als gelungener Kompromiss zwischen hoher Bildschärfe und keiner unnötigen Belastung des Akkus bewährt.

Unterschiede gibt es neben der Helligkeit (hier ist das Pro-Modell ein wenig heller) nur beim Format. Ungewöhnlicherweise setzt das Pro-Modell auf ein flaches Panel, während beim normalen Poco X7 die Displayränder gebogen sind. Das sorgt einerseits für ein schlankeres Gefühl in der Hand, stört viele Nutzer jedoch im Alltag mit unschönen Reflexionen.

Auch fällt der Akku, vermutlich aufgrund der schlank zulaufenden Ränder, etwas kleiner aus. Mit 5.110 mAh ist dieser dennoch durchschnittlich groß und wird mit bis zu 45 Watt schnell geladen. Das Poco X7 Pro bietet hingegen einen 6.000 mAh großen Energiespeicher, welcher mit bis zu 90 Watt extrem schnell geladen wird. Entsprechende Netzteile liefert Xiaomi bei beiden Modellen mit.

Identische Kameras bei beiden Smartphones

Die ungewöhnlichen Design-Unterschiede sind wohl darauf zurückzuführen, dass Xiaomi beim Poco X7 dasselbe Gehäuse wie beim Redmi Note 14 Pro verwendet. Das macht sich auch bei der Kamera bemerkbar. Während die Ausstattung hier bei beiden Modellen identisch ist, bietet das günstigere Modell eine zusätzliche Makro-Kamera. Diese dürfte mit ihren 2 Megapixeln jedoch keine vernünftigen Fotos schießen und nur als Lückenfüller dienen.

Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 50 Megapixeln. Hier kommt der Sony IMX882 Sensor zum Einsatz, mit einer lichtstarken Blende von f/1.5. Dazu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln. Im Display ist eine 20-Megapixel-Kamera für Selfies und Videotelefonate eingelassen.

Poco X7 (Pro) mit Top-Performance

Beim Prozessor verbaut Xiaomi im Poco X7 Pro den neuen MediaTek Dimensity 9400 Ultra. Hierbei handelt es sich um einen der leistungsstärksten Prozessoren auf dem Markt mit acht Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 3,62 GHz. Für ein Smartphone unter 400 Euro eine ungewöhnlich starke Ausstattung.

Und auch das preiswertere Poco X7 ohne Pro kann sich sehen lassen. Hier kommt der rund 20 Prozent schwächere Chip vom Vorjahr zum Einsatz, welcher jedoch ebenfalls eine Top-Performance bietet. Insbesondere, wenn man auf den aktuellen Preis von gerade einmal 250 Euro blickt.

Für wen lohnt sich das Xiaomi Poco X7 (Pro)?

Mit den neuen Poco-Smartphones hat Xiaomi ordentlich abgeliefert und bietet viel Leistung zum günstigen Preis. Abstriche macht man beim Gehäuse, wo Kunststoff statt Glas und Metall zum Einsatz kommt. Auch lässt der Update-Support bei Xiaomi zu wünschen übrig. Über eine Update-Garantie macht man keine Angaben. Durch die hohe Leistung bieten sich die Smartphones vor allem für Smartphone-Gamer an, die kein Vermögen für ihr neues Smartphone ausgeben und trotzdem aktuelle Spiele in höchster Auflösung spielen wollen. Zum Start bietet Xiaomi übrigens 50 Euro Rabatt auf alle Speicher-Varianten der beiden Smartphones. Dieses Angebot gilt noch bis einschließlich dem 16. Januar.

Poco X7 (8+256 GB): 299,90 Euro

Poco X7 (12+512 GB): 349,90 Euro

Poco X7 Pro (8+256 GB): 369,90 Euro

Poco X7 Pro (12+512 GB): 429,90 Euro