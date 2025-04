Android 16: Das bringt das letzte Update vor Veröffentlichung

Android 16 Beta 4 ist die zweite sogenannte „stable“ Beta-Version und, wie Google im Android Developers Blog bestätigt, das letzte Beta-Update, das Pixel-Tester erhalten werden. Die endgültige öffentliche Version wird voraussichtlich auf der Google I/O 2025 erscheinen. Gleichzeitig wurde das Android 16-Beta-Programm um weitere Partner-Marken wie Xiaomi, Honor, OnePlus, Vivo und Oppo erweitert. Diese Erweiterung ermöglicht es mehr Entwicklern, das große Betriebssystem-Upgrade zu testen.

Was ist neu in Android 16 Beta 4?

Die vierte Beta bringt in erster Linie weitere Verfeinerungen und Fehlerbehebungen, anstatt wesentliche neue Funktionen einzuführen. Das ist typisch für diese späte Phase des Beta-Programms. Zu den bemerkenswerten Änderungen gehört jedoch eine visuelle Verbesserung des Always-On-Display (AOD)-Modus mit verbesserter dynamischer Farbgestaltung von Ziffenblättern für Smartwatches.

Darüber hinaus enthält die Geste zum Öffnen der App-Liste nun die Schaltflächen „Screenshots“ sowie „Auswählen“. Der Pixel-Launcher hingegen erhält einen App-Listen-Shortcut. Nicht zuletzt scheint Google den Media Player verfeinert zu haben, sodass fortan dunklere, visuelle Elemente auf den Albumcovern zu sehen sind.

Interessanterweise haben Nutzer das Fehlen der neuen Pixel Battery Health-Funktion in Beta 4 gemeldet. Der Grund dafür ist derzeit unbekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass es in der endgültigen Version wieder auftaucht.

Android 16 Beta auf weitere Hersteller ausgeweitet

Neben der Veröffentlichung der Beta 4 für Pixels kündigte Google auch die Verfügbarkeit der Android 16 Beta für weitere Hersteller an. Und damit nicht genug: Neben Smartphones kommen auch Tablets und faltbare Geräte in den Genuss des Updates. Neben OnePlus und Xiaomi wurden auch große Marken wie Vivo (X200 Pro), Oppo (Find X8), Honor (Magic 7 Pro) und Realme (GT 7 Pro) in das Programm aufgenommen. Allerdings ist die Verfügbarkeit der Geräte immer noch auf einige wenige oder sogar nur ein Modell für jeden OEM beschränkt.