Smartphone für 200 Euro: Dieses Handy ist ein echter Geheimtipp

CMF ist eine Untermarke von Nothing und hat seinen Sitz in Großbritannien. Preislich richtet man sich an den Budget-Markt und hatte bisher Zubehör, wie Smartwatches und Kopfhörer im Angebot. Jetzt möchte man mit dem ersten Smartphone durchstarten. Dabei startet CMF nicht bei null, sondern kann auf die Expertise von Nothing zurückgreifen und verwendet auch deren Nothing OS als Oberfläche für das CMF Phone 1.

Optisch ein Hingucker

Der Name CMF steht für „Color, Material & Finish“ und genau das ist beim CMF Phone 1 Programm. So setzt das Smartphone auf eine matte und flache Rückseite in auffälligen Farben wie Blau, Grün, Orange oder schlichtem Grau. Hingucker sind die deutlich sichtbaren Schrauben. Diese sind nicht nur Deko – doch mehr dazu später.

Vorn befindet sich das 6,67 Zoll große Display, welches auch für 200 Euro mit AMOLED-Technik, Full-HD-Auflösung und einer 120 Hertz Bildwiederholrate aufwarten kann. Sogar ein Fingerabdrucksensor unter dem Display ist vorhanden. Einzig die Helligkeit ist mit 630 Nits im Test doch etwas niedrig. Doch das kann man einem Smartphone in dieser Preisklasse kaum ankreiden, da es kein Konkurrent besser macht.

In einem kleinen Display-Loch befindet sich die 16-Megapixel-Kamera für Selfies. Hinten verbaut man eine 50-Megapixel-Kamera mit Sony IMX 882 Sensor. Auf zusätzliche Objektive wie Ultraweitwinkel oder Makro verzichtet man. In dieser Preisklasse ist von diesen ohnehin nichts zu erwarten.

Das steckt im CMF Phone 1

Bleiben wir beim Preis. Für 200 Euro bietet das CMF Phone 1 eine erstaunlich gute Hardware-Ausstattung. So verbaut CMF den nagelneuen MediaTek Dimensity 7300, der beispielsweise auch im 800 Euro teuren Falt-Smartphone von Motorola steckt. Mit einem AnTuTu-10-Score von 673.000 Punkten, kann dieser fast mit aktuellen Mittelklasse-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55 mithalten. Dazu kommen 8 Gigabyte RAM sowie wahlweise 128 oder 256 Gigabyte interner Speicher, welcher sich per microSD-Karte erweitern lässt.

Zur weiteren Ausstattung zählt Wi-Fi 6, Bluetooth 5,3 sowie 5G. Dank IP52-Zertifizierung muss man sich zumindest bei starkem Regen keine Sorgen um das Smartphone machen. Mit in den Pool oder die Badewanne sollte es hingegen nicht. Größte Einschränkung ist der Verzicht auf NFC. So fallen Google Pay und vergleichbare Bezahldienste weg und lassen sich auf dem CMF Phone 1 nicht nutzen.

CMF Phone 1 und der Schraubendreher

In der Verpackung des CMF Phone 1 befindet sich neben dem Smartphone selbst und einem Ladekabel auch ein Mini-Schraubendreher. Mit diesem kannst du die Schrauben auf der Rückseite des Smartphones lösen und das Gehäuse etwa gegen eine andere Farbe tauschen. Die Wechsel-Rückseiten bietet der Hersteller für 35 Euro zum Kauf an.

Rückseite tauschen mit Schraubendreher

Mit dem Schrauben lässt sich auch Zubehör wie beispielsweise ein Kartenhalter mit dem Smartphone verbinden. Auch eine MagSafe-Platte ist verfügbar, um das Smartphone kompatibel zu vielem iPhone-Zubehör zu machen. Eine Schraube kannst du mit einem Drehrad sogar ohne Schraubendreher entfernen. Mit dieser kannst du spontan Zubehör wie eine Handschlaufe oder einen Ständer, mit dem man das Smartphone aufrecht hinstellen kann, montieren.

Selbst der SIM-Schlitten und die Schrauben sind farblich passend

Bei der Software sieht man, dass es sich bei CMF um eine Marke von Nothing handelt. So kommt auf dem CMF Phone 1 die Software Nothing OS 2.6 zum Einsatz. Diese basiert auf aktuellem Android 14 und gleicht bei der Bedienung purem Android. Nothing hat es sich jedoch nicht nehmen lassen, beim Design zu optimieren. So gibt es diverse schön gestaltete Widgets, eine neue System-Schriftart und kleinere Verbesserungen in den Schnelleinstellungen. Auch hast du die Möglichkeit, den Homescreen mit allen App-Icons in Schwarzweiß zu gestalten.

Nothing OS 2.6 auf dem CMF Phone 1

Nothing startet das CMF Phone 1 mit einer Update-Garantie von zwei Jahren für neue Android-Updates aus. Sicherheitsupdates soll es für drei Jahre geben. Das einzige Smartphone, was in dieser Preisklasse mehr bietet, ist das Samsung Galaxy A15 mit 5 Jahren Sicherheitsupdates. Die meisten Smartphones für 200 Euro bietet hingegen gar keine Update-Garantie.

Kamera und Bildqualität

Bei der Kamera macht sich der Preis eines Smartphones am deutlichsten bemerkbar. Und auch wenn es bei dem CMF Phone 1 nach einer Dual-Kamera aussieht, steht lediglich eine 50-Megapixel-Kamera für Schnappschüsse bereit. Bei der zweiten Linse handelt es sich um einen Tiefensensor, welcher bei Porträt-Aufnahmen unterstützt.

Kamera des CMF Phone 1

Wer nicht zu hohe Ansprüche hat, kann mit der Hauptkamera durchaus brauchbare Schnappschüsse aufnehmen. Bei guten Lichtverhältnissen gelingen scharfe Fotos. Ist das Licht nicht ideal, lässt der Dynamikumfang zu wünschen übrig. Auch fehlt eine optische Bildstabilisierung. Für den aufgerufenen Preis gibt es jedoch nichts zu kritisieren, da die Konkurrenz in dieser Preisklasse auch nicht mehr bietet.

Fazit

Für 200 Euro gibt es unzählige Smartphones mit unspektakulärer Ausstattung. Das CMF Phone 1 ist anders und sticht allein durch sein Äußeres und die wechselbare Rückseite sowie praktischen Erweiterungen hervor. Hierbei handelt es sich zwar um ein cooles Gimmick, doch im Alltag werden wohl die wenigsten Nutzer regelmäßig die Rückseite tauschen.

Doch auch abseits der besonderen Optik hat das CMF Phone 1 von Nothing einiges zu bieten. Die technische Ausstattung ist für den Preis hervorragend und auch eine Update-Garantie über ganze 3 Jahre ist in dieser Preisklasse selten. So ist das Smartphone auch dann eine hervorragende Wahl, wenn du nicht planst, die Rückseite regelmäßig zu tauschen.

Der Quasi-Standard und meine bisherige Empfehlung für alle, die ein neues Smartphone für 200 Euro suchen, war das Samsung Galaxy A15. Mit dem CMF Phone 1 bekommt Samsung Konkurrenz mit schick designten Android frei von vorinstallierten Werbe-Apps, außerdem mehr Leistung und der Möglichkeit, die Rückseite zu tauschen. Soll es ein preiswertes Smartphone von einem spannenden, aufsteigenden Hersteller abseits vom Samsung-Mainstream sei, ist das CMF Phone 1 eine hervorragende Wahl. Einziger Nachteil und Dealbreaker, wenn du mit deinem Smartphone bezahlen möchtest, ist das Fehlen von NFC.

Pros des CMF Phone 1

günstiger Preis

wechselbare Rückseiten

praktische Erweiterungen

Update-Garantie

gute Akkulaufzeit

Speicher erweiterbar (microSD)

hohe Leistung für den Preis

Contras des CMF Phone 1

kein NFC

→ CMF Phone 1 bei Amazon kaufen