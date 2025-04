Mit „Elektroschrott-Trick“: So gibt's eines der besten Samsung-Smartphones für 400 Euro

Und wir reden hier nicht von einem A-Serien-Gerät oder einem der FE-Reihe. Nein, das aktuelle Kracher-Angebot haben wir zum echten Galaxy S24 gefunden. Ja, das ist der Vorgänger des aktuellen Top-Modells. Aber es steht dem neueren S25 in fast nichts nach. Minimale Hardware-Verbesserungen sind in den 2020er kein wirkliches Wechselargument mehr und die großen Schritte in KI und Software kommen per Update auch auf die älteren Geräte – wie eben dem Galaxy S24 – das damit immer noch eines der besten Samsung-Smartphones ist.

Deal-Trick 1: Tiefstpreis-Angebot

Nun geht Saturn hin und verpasst dem Gerät mit 800-Euro-UVP einen satten Rabatt im Rahmen der Samsung Deal Days. Allerdings nur ganz kurze Zeit – bis zum 27. April – wenn überhaupt. Denn das Angebot ist fast zu gut, um wahr zu sein.

Für 489 Euro stellt Saturn das S24 ins Schaufenster. Das ist der Bestpreis für das Samsung-Smartphone. Günstiger als 490 Euro war es sogar noch nie – und das unterbietet Saturn nun sogar knapp. Reicht eigentlich, oder? Aber es wird noch besser.

→ Tipp: Auch mit Tarif ist das S24 gerade unschlagbar günstig

Deal-Trick 2: „Der Elektroschrott-Trick“

Kommen wir zu den eingangs erwähnten kombinierten Deal-Tricks. Denn Saturn und Samsung haben parallel dazu eine Ankauf-Aktion für Altgeräte aufgelegt. Und die macht den Deal nochmal so richtig heiß.

So zahlt Saturn nochmal 75 Euro an dich aus, wenn du im Gegenzug ein altes Gerät an den Ankauf-Partner (Foxway) auslieferst. Und das kann irgendein Smartphone sein – auch eines, das längst ausrangiert ist und keinen oder nur noch symbolischen Restwert hat. Ja, es muss in der dafür von Samsung und Saturn erstellten Liste auftauchen – hier sind aber auch einige ältere Modelle dabei. Dafür gibt’s dann ungesehen 75 Euro plus einen zu ermittelnden Restwert. Selbst wenn dieser nur noch bei 10 Euro liegen sollte – du stürzt den Preis für das S24 damit auf fast 400 Euro herunter. Der ohnehin schon gute Deal von Saturn wird damit zum wahrhaftigen „Nobrainer“.

Samsung Galaxy S24 Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 2400 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Gelb

Grau

Schwarz

Violett Marktstart Januar 2024 Gewicht 167 g

→ Bei Saturn kaufen!

Galaxy S24 Angebot könnte schnell ausverkauft sein

Saturn feuert beim S24 aus allen Rohren. Auch ein Tarif-Angebot hat der Elektronikhändler auf Lager, in dem du das S24 mit Vodafone-Tarif für 14,99 Euro im Monat bekommst (Gesamtkosten für Gerät und Tarif über zwei Jahre: 433,70 Euro). Das hat also alles Abverkauf-Charakter – und könnte daher auch rasch ausverkauft sein.

Immerhin: Im Solo-Angebot ohne Vertrag sind aktuell noch alle Farbvarianten im Angebot (Schwarz, Grau, Violett, Gelb).

Der Preisverlauf zeigt, dass das Handy bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nie so günstig zu haben war:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt weiterlesen Starker Samsung-Deal wieder aufgetaucht: Galaxy A55 + Gratis-Tablet

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.