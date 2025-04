O2 startet große „Android Specials“ und macht Galaxy S25 Ultra günstiger

Bei den jetzt gestarteten „Android Specials“ von O 2 können Kunden in Sachen Einmalpreise, Monatsrabatte und Verfall der Anschlussgebühren sparen. Die Top-Riege der Android-Geräte ist reduziert. Wir schauen, was du hier bekommst. Eins vorneweg: Insbesondere gibt’s natürlich originale Netzbetreiber-Verträge!

Pixel 9, Galaxy S25 und Xiaomi mit Vertrag günstiger

Teil der neuen Android-Specials ist unter anderem die Creme de la Creme der Serie. Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25, S25 Ultra natürlich und auch das neue Xiaomi 15 Ultra. Durch die Bank gilt bei allen eine Anschlusspreisbefreiung und auch sonst einige Kombi-Rabatte oder spannende Geräte-Bundles. Bei einem S25-Ultra-Angebot gibt’s etwa die passende Galaxy Watch dazu und bei Xiaomis Flaggschiff-Modell legt O 2 sogar noch mit dem Redmi 14C ein Budget-Smartphone on top dazu. Für Samsung-Fans wird aber vor allem ein Bundle jetzt zum Tipp!

Galaxy S25 Ultra (256 GB) im fetten Tarif unter 50 Euro Grundgebühr

Das beste Samsung-Smartphone der neuen Riege rutscht im O 2 -Vertrag auf monatliche Kosten von 49,99 Euro. Im Dreijahres-Vertrag – das ist eine Eigenständigkeit bei O2. Statt über 24, zahlst du das Handy hier über 36 Monate ab (in der reinen 24-Monate-Option wären es 69,99 Euro monatlich).

Was du bekommst: eines der, wenn nicht das beste Android-Smartphone auf dem Markt (zum Test des Galaxy S25 Ultra) für einmalig 1 Euro und den Tarif ohne Anschlussgebühren. Du zahlst also wirklich nur die Vertragskosten und einmalig den einen Euro fürs S25 Ultra sowie 4,99 Euro Versand für alles.

Der Tarif für den diese Kombi gilt, ist der O 2 Mobile M, der eine Allnet Flat und 30 GB Datenvolumen im ersten Jahr beinhaltet. Ab dem zweiten Vertragsjahr greift der sogenannte „Grow-Vorteil“. Damit bekommst du pro Vertragsjahr 5 GB mehr pro Monat. Du bist also in den Monaten 13 bis 24 mit 35 GB gesegnet und danach (25. bis 36. Monat) sogar mit jeweils 40 GB dabei.

Das alles im 5G-Netz mit der im Moment bestmöglichen Geschwindigkeit von 300 MBit/s. So, wie es der Netzbetreiber aktuell maximal anbieten kann.

Die Kosten auf einen Blick:

36 × 49,99 Euro Grundgebühr

1 × 1 Euro Gerätezahlung

1 × 4,99 Euro Versandkosten

= 1.805 Euro

Das sind also die Gesamtkosten für drei Jahre faktische Handy-Sorglosigkeit inklusive eines mit der Zeit wachsenden Vertrags.

S25 Ultra: Mehr Smartphone geht fast nicht

Das Galaxy S25 Ultra ist das Ende der Smartphone-Fahnenstange bei Samsung. Das Gerät hat die mit Abstand versierteste Kamera der Serie – charakteristisch sind die drei großen Kamera-Objektive auf der Rückseite. Alleinstellungsmerkmal des Geräts ist der Eingabestift S Pen. Der lässt sich im Gehäuse verstecken und gibt dem Gerät ein paar nützliche Features mit. So kannst du das Gerät mit seinem großen Display einfach per Stift bedienen, was etwa beim Bilder-Bearbeiten richtig cool ist. Aber auch als Fernauslöser für die Kamera ist der Stift zu benutzen. Er macht das Smartphone nicht nur zum besten, sondern auch zum vielseitigsten und produktivsten der Serie.

Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

Alles im originalen Netzbetreiber-Vertrag

Netzbetreiber-Verträge bieten ihren Nutzern immer die volle Bandbreite dessen, was gerade möglich ist. Gerade in Sachen Downloadgeschwindigkeit haben diese Kunden hier einen Vorteil gegenüber Tarifen von Drittanbietern. Dazu erhalten sie neue Features wie Netzstandards, Updates oder Tarif-Booster immer zuerst. Das und der damit einhergehende bessere Support-Service lassen die Preise im Vergleich höher erscheinen.

Eine pauschale vergleichende Aussage zu treffen, ist schwierig. Bei Telekom und Vodafone zahlst du unterm Strich immer mehr. Bist dafür natürlich mit Zweijahrestarifen etwas flotter raus aus dem Tarif.

36-Monate-Option bei O2 unterm Strich günstiger

Bei O 2 bist du an den Tarif übrigens auch streng genommen nur 24 Monate gebunden, könntest also nach zwei Jahren die Option wechseln. Aber das Smartphone zahlst du auch danach weiter ab, daher rühren die 36 Monate Laufzeit des Gesamtangebots in diesem Fall.

Du kannst auch auf eine reine 24-Monate-Option wechseln. Dann kostet das Konstrukt pro Monat direkt 20 Euro mehr, ein Anschlusspreis kommt noch hinzu und das Ganze rechnet sich nicht mehr. Rein zahlenmäßig liegst du im 2-Jahres-Konstrukt mit Gesamtkosten von 1.725,74 Euro gerade mal 80 Euro unterhalb der komplett bezahlten 36er-Option.

