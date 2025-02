Samsung Galaxy S25 Ultra im Test: Ein Punkt ist nicht Ultra

Der Galaxy S25 Ultra ist das neueste Juwel im Samsung-Portfolio und verspricht nicht nur die schnellsten Chips und die fortschrittlichsten Kameras, sondern auch ein Sammelsurium an kreativen AI-Funktionen, die dein digitales Leben noch aufregender gestalten können. Doch während die Leistung und Innovation kaum zu übertreffen sind, gibt es in diesem Jahr eine überraschende Wendung – ein zentrales Highlight der Reihe wurde zurückgestuft. Was bedeutet das für dich?

Samsung Galaxy S25 Ultra: Elegantes Design

Mit einem frischen Designansatz hebt sich das Galaxy S25 Ultra deutlich von seinen Vorgängermodellen ab. Der Wegfall des charakteristischen Galaxy Note-Stils zugunsten einer zeitgemäßen, flachen Gestaltung mit klaren Kanten und sanften Rundungen passt perfekt zu den aktuellen Trends in der Smartphone-Welt. Das Ergebnis ist ein Gerät, das nicht nur durch seine Ästhetik besticht, sondern auch durch eine tolle Verarbeitungsqualität.

Die Rückseite des S25 Ultra erinnert an frühere Modelle, setzt jedoch auf neue Details: Die separaten Kameramodule sind nun von optischen abgesetzten Ringen umrandet. Diese Ringe dienen nicht nur als stilistisches Element, sondern bieten auch zusätzlichen Schutz für die empfindlichen Linsen. Samsung verzichtet bewusst auf die übertriebenen Schutzbewertungen, die man bei einigen Konkurrenzmarken findet und hält am bewährten IP68-Standard fest. Das bedeutet, dass dein neues Smartphone nach wie vor staub- und wasserdicht ist, aber eben keinen Militärstandard besitzt.

Galaxy S25 Ultra: Material, Rahmen, Verarbeitungsqualität

Display-Technologie vom Feinsten

Das Herzstück des Samsung Galaxy S25 Ultra ist der beeindruckende 6,9-Zoll große und auf Quad-HD+-Auflösung bauende OLED-Bildschirm. Mit einer variablen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz sorgt dieser für flüssige Animationen und gleichzeitig eine optimale Akkulaufzeit. Und trotz des minimal gewachsenen Displays im Vergleich zum Vorgänger ist das S25 Ultra durch schlankere Ränder und eine reduzierte Dicke überraschend kompakt und erfreut sich zudem eines geringeren Gewichts von nur 218 Gramm.

Das Display wird durch das neueste "Gorilla Armor 2"-Glas geschützt, das sowohl kratzfest als auch für seinen hohen Falltest (bis zu 2,2 Meter) angepriesen wird. Das Display unterscheidet sich nicht dramatisch von älteren Modellen und so bleibt die Bildqualität durch den OLED-Bildschirm mit erstklassigen Farben und einem beeindruckenden Kontrast unverändert auf hohem Niveau.

Display des Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra: Ein Blick auf Android 15 und One UI 7

Mit dem Galaxy S25 Ultra bringt Samsung die neueste Version von Android 15 auf den Markt, angereichert mit der benutzerfreundlichen Oberfläche One UI 7. Ein herausragendes Versprechen des Unternehmens sind satte sieben Jahre Software-Updates, die sowohl sicherheitsrelevante Patches als auch Versionsupdates umfassen. Das ist eine ganz neue Dimension der Unterstützung, die oft als entscheidender Faktor für die Lebensdauer eines Smartphones angesehen wird.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Software

Die Neuerungen in One UI 7 sind bemerkenswert. Während frühere Versionen eher evolutionäre Anpassungen beinhalteten, setzt One UI 7 auf frische Interface-Elemente. Besonders erwähnenswert ist die Trennung des Benachrichtigungsbereichs von den Schnellzugriffs-Buttons, was eine Designanpassung darstellt, die auch bei anderen Betriebssystemen wie iOS und HyperOS zu beobachten ist.

Ein spannender Aspekt ist die Einführung von „Gemini“ als neuem KI-gestützten Assistenten. Dieser ersetzt Bixby und bietet eine tiefere Integration in Samsungs eigene Apps wie Kalender, Notizen und Erinnerungen. Ähnlich wie Google, ermöglicht Gemini es dir, Termine und Erinnerungen mit Leichtigkeit zu verwalten – ein wertvoller Helfer im hektischen Alltag.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Software

Zusätzlich schimmert auf dem Home- und Lockscreen das neue „Now Brief“-Widget. Es fasst AI-generierte Informationen zu Wetter, Terminen, Gesundheitsnachrichten und Smart-Home Daten zusammen. Während unsere Tests gezeigt haben, dass die Funktionalität noch Potenzial zur Verbesserung hat, erhoffen wir uns, dass zukünftige Updates die Möglichkeiten erweitern, sodass du noch mehr Nutzen aus dieser Funktion ziehen kannst.

Das Galaxy S25 Ultra: Ein Kraftpaket mit beeindruckender Leistung

Das neueste Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Ultra, katapultiert sich in das obere Segment der Android-Smartphones. Angetrieben von dem Snapdragon 8 Elite-Prozessor, einem der leistungsstärksten Chips, die der Markt zu bieten hat, bietet das Gerät in Kombination mit 12 GB LPDDR5x RAM eine überragende Performance für den Alltag. Ob beim Multitasking zwischen Apps, bei Videoanrufen oder beim stundenlangen Scrollen – die Schnelligkeit begeistert, während nur anspruchsvolle serverbasierte Anwendungen, wie generative KI-Features, hin und wieder für kurze Verzögerungen sorgen.

Was das Gaming betrifft, so bleibt das Galaxy S25 Ultra auf der Überholspur. Beliebte Titel wie Grid Autosport und PUBG lassen sich problemlos und ohne Überhitzung über längere Zeit zocken. Da die meisten Spiele heutzutage für ein breiteres Publikum entwickelt werden und sich oft an Mittelklasse-Geräten orientieren, ist es kaum überraschend, dass das S25 Ultra in dieser Disziplin keine großen Herausforderungen meistern muss.

Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Violett Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

In Benchmark-Tests zeigt sich die wahre Leistungsstärke des S25 Ultra. Es konkurriert mit anderen Smartphone-Titanen wie dem OnePlus 13 und dem Xiaomi 14T Pro. Auch wenn es in einigen Tests hinter den Mitbewerbern zurückbleibt, bleibt die Performance stets auf einem hohen Niveau. Die AnTuTu-Bewertung von über 2,3 Millionen Punkten. Solide Ergebnisse in Grafiktests wie 3DMark unterstreichen die Stärke des Snapdragon 8 Elite-Chips. Selbst in belastenden Stresstests zeigt das S25 Ultra eine Performance, die mit Vorgänger-Chips wie dem Snapdragon 8 Gen 2 vergleichbar ist, was die Langlebigkeit und Stabilität der Leistung beeindruckend hervorhebt. Mit einer Benchmark-Akkulaufzeit von über 17 Stunden bei FHD+ und 16 Stunden bei QHD+ kannst Du sicher sein, dass das Galaxy S25 Ultra auch bei intensiver Nutzung nicht gleich schlappmacht.

Samsung Galaxy S25: Kamera-Innovation auf hohem Niveau

Die Kamera des Samsung Galaxy S25 bleibt in vielen Aspekten gleich zum Vorgänger. Sie überzeugt jedoch mit einigen durchdachten Updates, die selbst leidenschaftliche Fotografie-Enthusiasten begeistern werden. An der Spitze steht der beeindruckende 200-MP-Hauptsensor mit einer lichtstarken Blende von f/1.7, der über Pixel-Binning 12-MP-Fotos schießt. Ergänzt wird er mit einem 10-MP-Teleobjektiv (f/2.4) für den 3-fachen Zoom und einem Periskop-Teleobjektiv (50 MP, f/3.4), das bis zu 5-fachen Zoom bietet. Die Selfie-Kamera wartet mit 12 MP und einer Blende von f/2.2 auf.

Samsung Galaxy S25 Ultra Kameratest

Ein herausragendes neues Feature ist das verbesserte Ultra-Weitwinkel-Modul. Mit einer Auflösung von 50 Megapixeln und einer größeren Blende von f/1.9 liefert es nicht nur lebendigere Farben, sondern auch bessere Leistungen bei schwachem Licht. Während die Haupt- und Zoomobjektive mit optischer Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet sind, bleibt das Ultra-Weitwinkel- und das Selfie-Objektiv ohne diese Funktion.

Samsung Galaxy S25 Ultra Kameratest

In der kühlen Winterzeit in Deutschland zeigte sich die Kamera als wahres Talent, indem sie eine exzellente Farbwiedergabe und Schärfe bot, auch bei unterschiedlichen Zoomstufen. Besonders beeindruckend waren die Ergebnisse bei Nachtaufnahmen: Samsung hat die Bildbearbeitung optimiert, um Überbelichtungen zu vermeiden und ein harmonisches Lichtniveau im Nachtmodus zu erzielen. Allerdings merkt man bei schwachem Licht, dass die sekundären Kameras im Vergleich zur Hauptkamera etwas ins Hintertreffen geraten und die Bilder dunkler ausfallen können.

Zoom und Selfie

Samsung Galaxy S25 Ultra Kameratest

Die Zoom-Funktion wirkt bis zu einer Vergrößerung von 10-fach selbst in mäßigen Lichtverhältnissen recht ansprechend. Darüber hinaus können die Resultate jedoch pixelig und unscharf erscheinen. Für Selfies bietet die Galaxy-S25-Ultra-Kamera durchweg gute Details ohne übermäßige Nachbearbeitung, während der Porträtmodus wie gewohnt seine Schwierigkeiten mit "abstehenden" Haaren hat.

Samsung Galaxy S25 Ultra Kameratest

Ein spannendes zusätzliches Feature ist der Expert RAW-Modus. Dieser ermöglicht ambitionierten Fotografen den Zugriff auf manuelle Einstellungen zur Kontrolle von Belichtungszeit, ISO und Weißabgleich, sowie die Möglichkeit, zwischen JPEG und RAW aufzunehmen. Der Galaxy S25 vereint somit modernste Technik und nutzerfreundliche Features, die sowohl Hobbyfotografen als auch Profis begeistern dürften.

Akzeptable Akku-Leistung für den Alltag

Mit einer Akkukapazität von 5.000 mAh zeigt sich das Galaxy S25 Ultra als verlässlicher Begleiter für einen langen Tag. Trotz der soliden Laufzeit, die dir bequem genug Energie für den täglichen Gebrauch liefert, können die Ladegeschwindigkeiten nicht gerade als durchweg beeindruckend bezeichnet werden. Mit maximal 45 W für das kabelgebundene Laden liegt es im Mittelfeld, und der dazugehörige Ladeadapter ist wie gewohnt nicht im Lieferumfang enthalten.

Samsung scheint sich beim Akku auf Bewährtes zu stützen – eine Entscheidung, die wohl aus den Erfahrungen der Note-Serie resultiert. Während andere Hersteller mit Innovationen und höheren Kapazitäten experimentieren, ist das Galaxy S25 Ultra eine Rückkehr zu konservativen Werten.

S25

In unseren Tests haben wir sowohl den 45-W-Samsung-Ladeadapter als auch einen Anker 65-W-Adapter verwendet. Beide benötigen etwa eine Stunde für eine vollständige Aufladung – wobei der Samsung-Lader in den ersten 30 Minuten etwas schneller arbeitet.

Zudem unterstützt das Galaxy S25 Ultra das Qi-Wireless-Charging. Allerdings musst du ein spezielles Magnet-Case kaufen, um die neuen Qi2-Magnete nutzen zu können. Auch das Umkehren der Wireless-Ladetechnologie, sprich das Teilen des Akkus mit anderen Geräten, ist an Bord.

Fazit zum neuen Samsung-Flaggschiff: Solltest Du das Galaxy S25 Ultra kaufen?

Mit einem Preis von rund 1.300 Euro ist die Kaufempfehlung für das Galaxy S25 Ultra alles andere als klar. Zwar handelt es sich um das schnellste Samsung-Handy, das je produziert wurde, doch ist die Leistung im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Modellen etwas hinterher. Und das, obwohl Samsung eine vermeintlich schnellere Variante des gleichen Snapdragon-Chips verbaut hat.

Das neue One UI 7 bringt einige Evolutionen mit sich, nachdem die vorherigen zwei Versionen nicht wirklich für frischen Wind gesorgt haben. Diese Anpassungen werden jedoch auch bald auf ältere Samsung-Flaggschiffe kommen, was die Neuheit des Galaxy S25 Ultra etwas relativiert.

Früher war die Galaxy Ultra-Reihe der heilige Gral für eingefleischte Samsung-Fans und eine sichere Wahl für Fans des Galaxy Note. Doch selbst diese Gruppe muss einen kleinen, aber spürbaren Rückschlag hinnehmen: Die Entfernung der Bluetooth-Funktionalität beim S Pen lässt das Gerät weniger „Ultra“ erscheinen.

Wenn du bereits ein Galaxy S23 oder S24 Ultra nutzt, ist ein Wechsel nicht unbedingt notwendig, es sei denn, du bist ein leidenschaftlicher Gamer, der auf der Suche nach einem Leistungsboost ist. Wenn der S Pen für dich keine zentrale Rolle spielt, könnte das Galaxy S25+ eine interessante Alternative für Dich sein.

Pros des Galaxy S25 Ultra

tolles Display

Starke Leistung

Top-Ausstattung

Contras zum Galaxy S25 Ultra

S-Pen-Funktion beschnitten

Nicht ganz Leistungs-König im Markt

nicht günstig