Android-15-Update verspätet sich: Was ist los, Samsung?

Vielleicht sollen bahnbrechende Funktionen oder massive Leistungsverbesserungen mit der auf Android 15 basierenden Software eingeführt werden. Das schien besonders plausibel, da Samsung auch bestätigte, dass das Galaxy S25 mit Android 15 auf den Markt kommen würde, was die Erwartungen an ein verfeinertes und optimiertes Benutzererlebnis schürte.

Die Unsicherheit um One UI 7 und Android 15

Doch während die Zeit verstreicht und es immer noch kein klares Veröffentlichungsdatum gibt, frage ich mich zunehmend, ob die Verzögerung gerechtfertigt ist. Muss Samsung einfach mehr Zeit investieren oder steckt mehr dahinter? Und vor allem: Lohnt sich das Warten, insbesondere für Nutzer von Premium-Geräten wie der faltbaren Galaxy Z Fold-Serie?

Die Ankündigung, dass das Galaxy S25 mit Android 15 auf den Markt kommt, sendete gemischte Signale. Einerseits zeigte es das Engagement des Unternehmens, die neueste Software auf seinem neuesten Flaggschiff bereitzustellen. Andererseits ließ es die Besitzer bestehender Flaggschiff-Modelle, besonders von den Premium-Geräten, in Ungewissheit zurück.

Bei Nutzern, die in Samsungs faltbare Reihe, wie dem Galaxy Fold 6, investiert haben, sind die Erwartungen hoch. Diese Geräte sind nicht einfach nur Telefone; sie sind hochwertige, kostspielige All-In-One-Geräte. Besitzer erwarten zeitnahe Updates, die dem Premium-Preisschild gerecht werden. Die Realität sieht jedoch eher enttäuschend aus. Anders als in den Vorjahren, in denen Flaggschiff-Geräte gleichzeitig Updates erhielten, scheint die Z-Fold-Serie nun im Hintergrund zu stehen.

Samsung Samsung Samsung Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold4 Allgemein Betriebssystem Android Android Android Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Arbeitsspeicher 12 GB 12 GB 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ ✓ Farbe Blau

Pink

Schwarz

Silber

Weiß Blau

Schwarz

Weiß Grau

Rot

Schwarz

Weiß Marktstart 07.2024 08.2023 08.2022 Gewicht 239 g 253 g 263 g

Warum die Priorisierung neuer Geräte?

Warum priorisiert Samsung neuere Geräte und lässt loyale Premium-Kunden auf die Updates warten? Um die aktuelle Strategie von Samsung zu verstehen, ist es wichtig, die Update-Muster der letzten zwei Jahre zu betrachten. Historisch wurde Samsung für seinen konsistenten Zeitplan gelobt, insbesondere für Flaggschiff-Modelle. Android 13 (One UI 5) wurde im August 2022 angekündigt, mit Beta-Programmen, die kurz danach starteten. Das stable Update für Flaggschiff-Geräte wie die Galaxy S22-Serie begann im Oktober 2022. Auch bei Android 14 (One UI 6) folgte ein ähnliches Muster.

Mit One UI 7 scheint diese Zuverlässigkeit jedoch ins Wanken geraten zu sein. Was ist also anders? Samsungs neue Strategie hat sowohl positive als auch negative Konsequenzen.

Das drängendste Problem ist der verzögerte Zugriff auf Sicherheitsupdates und neue Funktionen von Android 15. Diese Inkonsistenz könnte das Vertrauen unter den treuen Kunden gefährden, die an zeitnahe Updates gewöhnt sind. Für Premium-Gerätebesitzer fühlt sich die Verzögerung wie ein gebrochenes Versprechen an.

Wenn du über 1.500 Euro für ein innovatives faltbares Gerät ausgegeben hast, möchtest du nicht sehen, wie Mittelklasse-Geräte anderer Hersteller bereits mit der neuesten Android-Version laufen, während du noch auf dem alten System unterwegs bist. Das beeinträchtigt das Premium-Erlebnis, das Samsung vermitteln möchte. Solche Verzögerungen könnten auch die Markentreue beeinflussen – wenn Nutzer sich vernachlässigt fühlen, suchen sie möglicherweise nach anderen Marken, die schnellere Updates bieten.

Was hat sich geändert?

Es gibt mehrere Faktoren, die den neuen Zeitplan von Samsung beeinflussen könnten. Einer davon ist die Komplexität von faltbaren Geräten. Die spezielle Hardware- und Software-Integration erfordert zusätzliche Optimierungen, um die Kompatibilität mit Android 15 sicherzustellen, was die Entwicklungszeit natürlich verlängern kann. Auch die Ressourcenzuteilung könnte eine Rolle spielen; Samsung könnte seine Entwicklungskapazitäten stärker auf den Erfolg der Galaxy S25-Serie konzentrieren, wodurch die Updates für ältere Modelle verzögert werden.

Ein positiver Aspekt der verlängerten Testphase könnte sein, dass wir eine poliertere und weniger fehlerhafte Version der Software sehen, da Samsung so mögliche Probleme vor der finalen Version identifizieren und beheben kann.

Die vorläufige Veröffentlichung von One UI 7

Basierend auf Samsungs Beta-Programmstrategie wird das stable One UI 7-Update wahrscheinlich zuerst bei der Galaxy S24-Serie erscheinen. Es wird innerhalb des ersten Quartals 2025 erwartet, obwohl kein definitives Zeitfenster angegeben wurde. Das bedeutet, dass das Galaxy S24 das Update möglicherweise erst kurz vor dem 31. März erhält. Angesichts der technischen Ähnlichkeiten sollten auch das Galaxy S23 und die Galaxy S22-Modelle davon profitieren.

Eine aktuelle Berichterstattung auf Reddit deutet zudem darauf hin, dass Samsung testet, den Februar-Sicherheits-Patch in die One UI 7-Build des Galaxy S24 aufzunehmen.

Was bedeutet das für dich?

Aus allem, was ich auf Samsung-fokussierten Websites und Foren verfolgt habe, hier mein Eindruck, wann Samsung Geräte außerhalb der Galaxy S25-Serie das Android 15-Update beliefert:

Die Galaxy S25-Serie wird am 7. Februar mit One UI 7 debütieren.

Die Galaxy S24-Serie, Galaxy S23-Serie und ältere Modelle dürften im ersten Quartal 2025 folgen.

Für Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Fold 5 gibt es noch keinen definitiven Zeitplan.

Für Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Flip 5 gibt es ebenfalls keinen klaren Zeitrahmen.

Eines meiner größten Argumente für den Kauf des Galaxy Z Fold 5 war nicht nur das flexible Design, sondern auch das Versprechen von erstklassigem Software-Support. Allerdings fühle ich mich mit der Verzögerung des Android 15-Updates etwas im Stich gelassen. Der Besitz eines Premium-Geräts sollte mit zeitnahen Software-Updates einhergehen – es geht schließlich nicht nur um neue Funktionen, sondern auch um Sicherheit und Performance.

Nachdem wir uns an Samsung gewandt hatten, erhielten wir lediglich eine vage offizielle Stellungnahme. Darin nennt Samsung keine Details dazu, wann Galaxy-Geräte ab der S25-Serie das Android 15-Update erhalten:

Samsung legt großen Wert darauf, seinen Nutzern die neuen Galaxy AI-Funktionen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Zu Details zur Funktionalität und zum Zeitpunkt weiterer Samsung Galaxy-Geräte können wir uns derzeit nicht äußern.

Die Geduld der Galaxy-Nutzer wird auf die Probe gestellt

Die Verzögerung bei der Bereitstellung von One UI 7 wirft wichtige Fragen über die Update-Strategie von Samsung auf. Während das Versprechen einer verfeinerten Android 15-Erfahrung verlockend klingt, könnte die fehlende Transparenz und der inkonsistente Rollout loyalen Nutzern, die zeitnahe Updates erwarten, schaden.