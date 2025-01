Neues Android: Diese Funktionen kommen bald auf dein Handy Michael Büttner 2 Minuten

Die erste Beta-Version von Android 16 ist da und bringt frischen Wind in die Google-Welt. Doch was steckt drin und wie werden sich Android-Handys in Zukunft dadurch verändern? Eines der größten Highlights sind die sogenannten "Live Updates".