Der größte Preiskampf unter den großen Hersteller findet in der Preisklasse der besten Smartphones bis 300 Euro statt. Doch auch wenn du bereit bist, bis zu 400 Euro für dein neues Handy auszugeben, hast du die Qual der Wahl. Denn nicht nur etablierte Hersteller wie Samsung, Huawei oder LG buhlen hier munter um die Gunst der Kunden, sondern auch aufstrebende Marken wie Oppo oder Xiaomi. Und auch Google ist mit von der Partie. Doch das Pixel 3a und das Pixel 3a XL können gemessen an der Ausstattung nicht wirklich mit der hier vorgestellten Konkurrenz mithalten und bleiben deswegen außen vor.

Empfehlung der Redaktion

Denn wenn du dir ein Handy bis 400 Euro kaufen möchtest, lautet die Kernbotschaft: Achte nicht nur auf ausreichend Leistung, sondern auch auf den Speicherplatz. Ein Smartphone, das weniger als 128 GB Speicher bietet, sollte in deinen Überlegungen eigentlich keine Rolle spielen. Und genau deswegen spielen das Google Pixel 3a und das Pixel 3a XL an dieser Stelle nach unserer Auffassung keine Rolle.

In der Hitliste der besten Smartphones bis 400 Euro solltest du dir aktuell vor allem ein Smartphone genauer ansehen: das Xiaomi Mi 9T Pro. Denn hier bekommst du nicht nur viel Leistung in Form des Prozessors Qualcomm Snapdragon 855, sondern auch ein Triple-Kamera-Setup (48 + 13 + 8 Megapixel) auf der Rückseite. Weiteres Highlight: Die Frontkamera (20 Megapixel) fährt automatisch aus dem Rahmen des Smartphones heraus, wenn du sie benötigst. Damit sorgst du in deinem Freundeskreis für so manche „Oh“-Momente.

Xiaomi Mi 9T Pro Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,39 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP40 (kein Schutz) Gewicht 191 g Farbe Schwarz, Rot, Blau Einführungspreis 450 € Marktstart August 2019

Wir haben übrigens das Xiaomi Mi 9T Pro im Test schon auf die Probe gestellt. Lange Akkulaufzeit, rasante Gesichtserkennung und ein gutes Display stachen dabei heraus.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Smartphones bis 400 Euro von verschiedenen Herstellern. Mit dabei sind auch Marken wie LG und Oppo, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest. Andere – zum Beispiel Sony und OnePlus – fehlen. Schlicht und ergreifend, weil nach unserer Auffassung zwischen 300 und 400 Euro aktuell kein Smartphone dieser Handyhersteller empfehlenswert ist.

Smartphone Vorstellung Display Speicher Prozessor RAM Kamera Rückseite Preis Samsung Galaxy A80 Juli 2019 6,7 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 730 8 GB 48 + 8 Megapixel + HQVGA ab 363 Euro Huawei Nova 5T Oktober 2019 6,26 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Huawei Kirin 980 6 GB 48 + 16 + 2 + 2 Megapixel ab 344 Euro Honor 20 Juni 2019 6,26 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Huawei Kirin 980 6 GB 48 + 16 + 2 + 2 Megapixel ab 309 Euro LG G8s ThinQ Juli 2019 6,21 Zoll

1.080 x 2.248 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 855 6 GB 13 + 12 +12 Megapixel ab 359 Euro Xiaomi Mi 9T Pro August 2019 6,39 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 855 6 GB 48 + 13 + 8 Megapixel ab 359 Euro Motorola One Zoom

September 2019 6,4 Zoll 128 GB Qualcomm Snapdragon 675 4 GB 48 + 16 + 8 + 5 Megapixel ab 349 Euro Oppo Reno April 2019 6,4 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 256 GB Qualcomm Snapdragon 6 GB 48 + 5 Megapixel ab 349 Euro

Samsung: beste Smartphones unter 400 Euro

Für die vielen Samsung-Fans auf der Welt hat sich in der Mittelklasse vor allem die A-Klasse etabliert. Und wenn du dir ein Handy für unter 400 Euro kaufen möchtest, solltest du dir bei Samsung aktuell vor allem für das Galaxy A80 genHuaweiauer ansehen. Vorteil dieses Smartphones: die rotierende Triple-Kamera. Sie lässt sich um 180 Grad drehen und dadurch sowohl als Haupt-Kamera als auch als Selfie-Kamera nutzen. Das Display ist mit 6,7 Zoll ziemlich groß, der verbaute Qualcomm-Prozessor in der oberen Mittelklasse zu verorten. Im Test des Galaxy A80 reichte es in der Endabrechnung zu vier von fünf möglichen Sternen.

Samsung Galaxy A80 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 730 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 220 g Farbe Schwarz, Silber, Gold Einführungspreis 649 € Marktstart Juli 2019

Sicherlich ist die rotierende Kamera des Samsung Galaxy A80 aber nicht der Geschmack von allen Smartphone-Fans. Deswegen steht ebenfalls mit einem 6,7 Zoll großen Display ausgestattet auch das Samsung Galaxy A70 für dich bereit. Hier kannst du neben einer im Display verbauten Selfie-Kamera (32 Megapixel) auch auf eine Triple-Kamera auf der Rückseite setzen (32 + 8 + 5 Megapixel).

Samsung Galaxy A70 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 675 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x4000 (32,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Orange Einführungspreis 399 € Marktstart April 2019

Huawei: beste Handys bis 400 Euro

Schwer zu kämpfen hat aktuell Huawei. Der Handelsstreit zwischen China und den USA lässt Unsicherheiten aufkommen, ob Huawei-Smartphones noch lange mit Android-Updates versorgt werden. Die klare Botschaft: werden sie. Und deswegen können wir dir an dieser Stelle auch ohne Bauchschmerzen das Huawei Nova 5T empfehlen, das über den verbauten Kirin 980 Prozessor nicht nur ordentlich Leistung verspricht, sondern auf der Rückseite sogar über eine Vierfach-Kamera verfügt (48 + 16 + 2 + 2 Megapixel).

Huawei nova 5T Software Android 9 Prozessor Kirin 980 Display 6,26 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.750 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 174 g Farbe Einführungspreis 429 € Marktstart Oktober 2019

Eine Alternative kann das neue Huawei P30 lite New Edition sein. Es kostet bei vielen Händlern nicht nur deutlich weniger als das Nova 5T, bietet jedoch trotzdem eine gute Ausstattung. Zwar verrichtet „nur“ ein Kirin 710 Prozessor seine Arbeit, dafür stehen aber 6 GB RAM und satte 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Und auch eine Triple-Kamera ist verbaut: mit 48 + 8 + 2 Megapixeln.

Huawei P30 lite New Edition Software Android 9.0 Prozessor Huawei Kirin 710 Display 6,15 Zoll, 1.080 x 2.312 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.340 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 159 g Farbe Einführungspreis 350 € Marktstart Januar 2020

Honor: beste Handys bis 400 Euro

Wenn man sich die Produkt-Datenblätter der besten Handys bis 400 Euro von Honor anschaut, fällt vor allem das Honor 20 sofort auf. Ein Kirin 980 als Prozessor, Vierfach-Kamera auf der Rückseite (48 + 16 + 2 + 2 Megapixel) und eine Frontkamera, die in einem kleinen Loch links oben im Display verbaut ist. Aber Moment mal … hatten wir das identische Setup nicht eben schon beim Huawei Nova 5T? Richtig! Das Honor 20 ist sozusagen der baugleiche Klon des Huawei-Smartphones, kostet aber weniger. Im Test des Honor 20 fiel vor allem das Spitzenklasse-Feeling zum vergleichsweise günstigen Preis auf.

Huawei Honor 20 Software Android 9.0 Pie Prozessor HiSilicon Kirin 980 Display 6,26 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.750 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 174 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 499 € Marktstart Juni 2019

Eine Alternative kann für dich das Honor 20 View sein. Hier ist das Display etwas größer, was auch zur Folge hat, dass der Akku eine etwas größere Kapazität hat. Auf der Rückseite kannst du aber nur eine Dual-Kamera nutzen und der Fingerabdrucksensor ist nicht hinter dem Display verbaut, sondern auf der Rückseite. Du merkst: Auch wenn Smartphones auf den ersten Blick gleich aussehen, die Unterschiede liegen heutzutage oft im Detail.

Huawei Honor View 20 Software Android 9.0 Pie Prozessor HiSilicon Kirin 980 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.310 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 180 g Farbe Schwarz, Rot, Blau Einführungspreis 569 € Marktstart Januar 2019

Ganz vereinzelt ist auch das Honor 20 Pro schon für unter 400 im Angebot – mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Da dies aber noch nicht die Regel ist, verzichten wir an dieser Stelle (noch) auf eine ausführliche Vorstellung.

Xiaomi: beste Smartphones unter 400 Euro

Dass für uns das Xiaomi MI 9T Pro aktuell eine waschechte Empfehlung ist, wenn du dir ein Smartphone kaufen willst, das nicht mehr als 400 Euro kostet, haben wir dir eingangs schon erklärt. Aber auch von Xiaomi gibt es eine Alternative, der du Aufmerksamkeit schenken kannst: das Mi 9. Mit 128 GB Speicher – Vorsicht: es gibt auch eine 64-GB-Variante – bietet es nicht nur viel Platz für deine Fotos und Videos, sondern über den Qualcomm Snapdragon 855 auch viel Leistung. Auf der Rückseite steht dir eine Triple-Cam zur Verfügung (48 + 16 + 12 Megapixel).

Xiaomi Mi 9 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,39 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Blau, Violett Einführungspreis 449 € Marktstart

Und mit etwas Glück kannst du dir für unter 400 Euro sogar schon ein 5G-Smartphone kaufen: Das Xiaomi Mi Mix 3 5G stand zuletzt schon bei ersten Händlern für 379 Euro zur Verfügung. Herzstück ist hier der Qualcomm Snapdragon 855. Der Speicherplatz ist auf 128 GB begrenzt. Die wohl wichtigste Botschaft aber ist, dass du dieses Smartphone überall da nutzen kannst, wo in Deutschland auch 5G zur Verfügung steht – vorausgesetzt, dein Vertrag ist für die Nutzung freigeschaltet.

Xiaomi Mi Mix 3 5G Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,39 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.800 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Schwarz Einführungspreis 599 € Marktstart

LG: bestes Handy bis 400 Euro

Auch von LG kannst du ein Smartphone kaufen, das aktuell im besten Fall knapp 400 Euro kostet und richtig was zu bieten hat: das LG G8s ThinQ. Es besteht nicht nur Zugriff auf den Qualcomm Snapdragon 855, sondern auch auf eine Triple-Kamera auf der Rückseite (13 + 12 + 12 Megapixel). Etwas schade ist, dass du bei diesem Smartphone mit einer recht großen Notch leben musst. Ansonsten hätte es Potenzial, ebenfalls eine Redaktions-Empfehlung zu bekommen. Denn ein riesiger Funktionsumfang, eine variable Kamera und viele Verbindungsmöglichkeiten sorgten im Test des LG G8s ThinQ für vier von fünf Sternen.

LG G8s ThinQ Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.248 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Schwarz, Weiß, Türkis Einführungspreis 769 € Marktstart Juli 2019

Motorola: bestes Smartphone bis 400 Euro

Schaut man nur auf den Prozessor, würde man beim Motorola One Zoom nicht vermuten, dass es für 350 Euro angeboten wird. Der Snapdragon 675 ist eher Stangenware und auch 4 GB RAM sind eher bei Smartphones bis 300 Euro Standard. Was das Motorola One Zoom aber auszeichnet ist die verbaute Kamera. Denn auf der Rückseite kannst du auf vier Objektive zugreifen (48 + 16 + 8 + 5 Megapixel). Im Test des Motorola One Zoom konnten neben dem Kamera-Setup auch der Akku und das Display überzeugen.

Motorola One Zoom Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 675 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 190 g Farbe Violett, Schwarz, Gold Einführungspreis 430 € Marktstart September 2019

Oppo: bestes Smartphone unter 400 Euro

Mit etwas Glück kannst du dir für unter 400 Euro auch schon das Oppo Reno sichern. Das Besondere an diesem Smartphone ist nicht nur, dass das 6,4 Zoll große Display unterbrechungsfrei daher kommt und die Frontkamera auf Bedarf schräg aus dem oberen Gehäuserahmen herausfährt. Auch die Tatsache, dass du auf satte 256 GB Speicherplatz zugreifen kannst, machen dieses Smartphone besonders. Kehrseite: Auf der Rückseite kannst du „nur“ eine Dual-Kamera (48 + 5 Megapixel) nutzen.

Oppo Reno Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 710 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.765 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 185 g Farbe Grün, Schwarz Einführungspreis 128 GB / 6 GB: 399 €, 256 / 6 GB: 435 €, 256 / 8 GB: 479 € Marktstart April 2019

Apple: keine (empfehlenswerten) iPhones unter 400 Euro

Und dann wäre da noch Apple. Doch wir müssen dich enttäuschen. Wenn du dir ein iPhone für maximal 400 Euro kaufen möchtest, musst du dich wohl oder übel für ein gebrauchtes Smartphone entscheiden. Denn weder das iPhone 7 Plus aus dem Jahr 2016, noch das iPhone 8 aus dem Jahr 2017 bekommst du neu derzeit abseits von eBay oder dem Amazon Marketplace für weniger als 450 Euro. Neuere iPhone-Modelle sind sogar noch sehr viel teurer.

Lesenswert: Handys für unter 500, 400, 200 und 100 Euro

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.