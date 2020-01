Wenn du dich für ein Smartphone für unter 200 Euro interessierst, kannst du aus einem breiten Spektrum an Geräten auswählen. Hersteller wie Samsung und Huawei spielen ebenso eine Rolle wie Sony oder Nokia. Aber auch kleinere Player wie HTC und Wiko mischen in dieser Preisklasse eifrig mit.

Empfehlungen der Redaktion

Ein kleiner Geheimtipp in der Hitliste der besten Handys für unter 200 Euro ist aktuell das Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Es ist nicht dauerhaft für unter 200 Euro zu haben, aber immer mal wieder im Rahmen von Sonderangeboten. Du solltest in jedem Fall die Augen offen halten.

Highlight ist bei diesem Smartphone vor allem die Vierfach-Kamera auf der Rückseite. Sie löst mit 64 + 8 + 2 + 2 Megapixeln auf. Auch 6 GB RAM sind bei Smartphones unter 200 Euro alles andere als Normalität. Zudem kannst du dich auf ein modernes Design mit nur einer kleinen Display-Aussparung (Notch) freuen.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Software Android 9 Prozessor Mediatek Helio G90T Display 6,53 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 200 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis Redmi Note 8 Pro 64 GB: 249 €, Redmi Note 8 Pro 128 GB: 279 € Marktstart Oktober 2019

Und wenn du keine Angst vor Exoten aus Fernost hast: Beim Cubot X20 Pro bekommst du nicht nur 6 GB RAM, sondern auch 128 GB Speicherplatz. Außerdem eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (20 + 12 + 8 Megapixel). Beim Honor 20 Lite und beim Motorola One Action gibt es zwar „nur“ 4 GB RAM, dafür jeweils aber auch eine Triple-Cam und 128 GB Speicherplatz.

Samsung – Das beste Handy bis 200 Euro

Wenn Du auf der Suche nach einem neuen Samsung-Handy für unter 200 Euro bist, solltest du dir aktuell vor allem das Samsung Galaxy A40 ansehen. Es steht zwar nicht grundsätzlich für weniger als 200 Euro zur Verfügung, im Rahmen von Sonderaktionen aber sehr wohl.

Samsung Galaxy M20 Software Android 8.1 Oreo Prozessor Exynos 7904 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 186 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 4 / 64 GB: 229 € Marktstart März 2019

Eine Alternative kann das Samsung Galaxy A30s sein, das im Rahmen von Sonderaktionen ebenfalls für unter 200 Euro zu haben ist. Bei diesem Smartphone bekommst du ein größeres Display mit einer schlechteren Auflösung. Auf der Rückseite steht sogar eine Triple-Kamera zur Verfügung (25 + 8 + 5 Megapixel).

Samsung Galaxy A30s Software Android 9 Prozessor Display 6,4 Zoll, 720 x 1.560 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 166 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 279 € Marktstart September 2019

Huawei – Die besten Handys bis 200 Euro

Soll es für dich lieber ein Huawei-Smartphone für unter 200 Euro sein, kommst du derzeit nach unserer Einschätzung am Huawei P Smart+ (2019) nicht vorbei. Drei Kameras auf der Rückseite (24 + 16 + 2 Megapixel), 64 GB Speicherplatz und ein grundsolider Kirin-Prozessor aus der Eigenentwicklung von Huawei stehen für eine ordentliche Performance in der Klasse der Smartphones bis 200 Euro.

Huawei P Smart+ 2019 Software Android 9.0 Pie Prozessor HiSilicon Kirin 710 Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 160 g Farbe Einführungspreis 259 € Marktstart März 2019

Darf es ein bisschen ausgefallener sein? Dann schau dir das Huawei P smart Z genauer an. Dieses Smartphone kommt ganz ohne Unterbrechung im Display aus. Die Frontkamera (16 Megapixel) fährt bei Bedarf einfach aus dem Gehäuse heraus. Auf der Rückseite kannst du eine Dual-Kamera (16 + 2 Megapixel) nutzen. Für den Antrieb ist der Huawei Kirin 710 verantwortlich – flankiert von 3 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz für deine persönlichen Daten.

Huawei P Smart Z Software Android 9 Pie Prozessor HiSilicon Kirin 710F Display 6,59 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4656x3496 (16,3 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 196 g Farbe Schwarz, Blau, Grün Einführungspreis 280 € Marktstart Mai 2019

Honor – Das beste Smartphone unter 200 Euro

Ebenfalls aus dem Hause Huawei: das Honor 20 Lite. Neben einer Dreifach-Kamera auf der Rückseite (24 + 8 + 2 Megapixel) kannst du auf eine Frontkamera mit einer Auflösung von 32 Megapixeln setzen. Weiteres Highlight: 128 GB Speicherplatz. Das Display löst auf 6,2 Zoll in Full-HD-Qualität auf.

Huawei Honor 20 Lite Software Android 9.0 Pie Prozessor Kirin 710 Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 164 g Farbe Einführungspreis 279 € Marktstart Mai 2019

Sony – Das beste Smartphone bis 200 Euro

Auch Sony mischt bei den besten Smartphones unter 200 Euro kräftig mit. Einen Blick ist in jedem Fall das Sony Xperia 10 wert. Besonderheit: Ein 6 Zoll großes Display im länglichen 21:9-Format. Ein nachteil ist aber, dass das Smartphone mit seinem recht großen Display-Rand am oberen Ende nicht sonderlich modern wirkt. Herzstück ist ein Mittelklasse-Prozessor von Qualcomm.

Sony Xperia 10 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 630 Display 6 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 2.870 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 162 g Farbe Einführungspreis 349 € Marktstart Februar 2019

Motorola – Das beste Smartphone unter 200 Euro

Auch Motorola bietet ein sehr interessantes Smartphone für unter 200 Euro an. Das Motorola One Action. Auch hier kommt ein Display im 21:9-Format zum Einsatz. Die Kamera auf der Rückseite ist mit drei Objektiven versehen (16 + 12 + 5 Megapixel) und 128 GB Speicherplatz sind für unter 200 Euro eine echte Ansage. In einem ersten Test des Motorola One Action konnte vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Motorola one action Software Android 9 Prozessor Samsung Exynos 9609 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 Gewicht 176 g Farbe Weiß, Blau Einführungspreis 260 € Marktstart August 2019

Eine Alternative bietet Motorola mit dem Moto G7 Power. Es ist nicht nur preiswerter, sondern auch mit einem 5.000 mAh großen Akku ausgestattet. Der sorgte im Test des Motorola Moto G7 Power für brillante Ergebnisse. Auch das Display wusste zu überzeugen.

Motorola Moto G7 Power Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 632 Display 6,2 Zoll, 720 x 1.570 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 193 g Farbe Schwarz, Blau, Violett Einführungspreis 209 € Marktstart Februar 2019

Xiaomi – Die besten Handys bis 200 Euro

Eine immer wichtigere Rolle auf dem deutschen Smartphone-Markt wird in Zukunft Xiaomi einnehmen. Der chinesische Hersteller ist Mitte 2019 auch ganz offiziell in Deutschland mit seinem Vertrieb durchgestartet und bietet seine Smartphones unter anderem bei Amazon an.

Das wohl interessanteste Smartphone für unter 200 Euro ist in diesem Zusammenhang das bereits oben genannte Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Doch auch das Xiaomi Redmi Note 8T solltest du im Blick haben. Denn auch bei diesem Smartphone bekommst du auf der Rückseite eine Quad-Kamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel).

Wichtig: Entscheide dich in jedem Fall für das Redmi Note 8T und nicht für das Redmi Note 8. Denn beim T-Modell bekommst du NFC mitgeliefert, um zum Beispiel über Google Pay mobil bezahlen zu können. Und achte auch darauf, dass du dir die Version mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz sichert. Gegenüber dem Modell mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher kostet sie nämlich oft nur 20 Euro mehr.

Xiaomi Redmi Note 8T Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 200 g Farbe Weiß, Grau, Blau Einführungspreis 199 € Marktstart November 2019

Nokia – Das beste Handy unter 200 Euro

Bist du Fan der traditionsreichen Marke Nokia? Dann aufgepasst: Das Nokia 6.2 ist dein Kandidat für das beste Smartphone unter 200 Euro. Es bietet neben einem Qualcomm-Prozessor nebst 4 GB Arbeitsspeicher eine Dreifach-Kamera (16 + 8 + 5 Megapixel) und grundsolide 64 GB Speicherplatz.

Nokia Nokia 6.2 Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 636 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.246 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4872x3248 (15,8 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 180 g Farbe Einführungspreis 259 € Marktstart September 2019

Weitere Hersteller – Die besten Handys bis 200 Euro

Weitere gute Handys für unter 200 Euro kannst du dir zum Beispiel von ZTE, HTC oder Wiko sichern. Das HTC Desire 19 Plus bietet zwar eine vergleichsweise mäßige Display-Auflösung und einen weniger leistungskräftigen Prozessor, kann aber sonst in allen anderen Bereichen mit der Konkurrenz mithalten. Das Wiko View 3 überzeugt mit einem guten Preis, der im Rahmen von Angeboten sogar unter die 150-Euro-Schwelle rutschen kann.

Kein Apple iPhone für unter 200 Euro?

Apple und seine iPhones spielen bei Handys zu Preisen bis 200 Euro kaum eine Rolle. Zumindest dann nicht, wenn du dir ein neues iPhone wünschst. Anders sieht es aus, wenn du dir ein gebrauchtes iPhone sichern möchtest.

Für ein neues iPhone musst du gegenwärtig mindestens 185 Euro investieren. Dann bekommst du aber auch „nur“ das iPhone SE, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wichtig in diesem Zusammenhang: Für das iPhone SE gibt es keine Updates mehr! Auch das solltest du bei einem Kauf auf jeden Fall berücksichtigen.

Wenn du lediglich einen hohen einmaligen Preis umgehen möchtest, gibt es auch die Möglichkeit, ein Handy auf Raten zu kaufen. Damit werden auch die neuen iPhone-Modelle erschwinglich. Das Apple iPhone 11 gibt es beispielsweise bei Smartphone-Only ab 35 Euro monatlich (finanziert über 24 Monate). Durch die Null-Prozent-Finanzierung fallen beim Handy-Ratenkauf keine Zinsen an. Das etwas ältere Apple iPhone 8 gibt es dann sogar schonab 25 Euro monatlich.

In jedem Fall solltest du dir unsere Hitliste zu den besten Smartphones bis 300 Euro genauer ansehen, wenn du etwas mehr als 200 Euro auf der hohen Kante liegen hast. Denn für etwas mehr Geld bekommst du zum Teil deutlich mehr Leistung.

Lesenwert: Die besten Handys für jede Preiskategorie

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.